Chivu, campion în Serie A? Adrian Mutu, despre șansele lui Inter la titlu: „De departe,  cei mai buni” + Ce spune despre eșecul cu Bodo/Glimt

Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre șansele lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), de a câștiga titlul în Serie A.

„Briliantul” a comentat și înfrângerea surprinzătoare suferită de Inter cu Bodo/Glimt, în play-off-ul pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor, scor 1-3.

Adrian Mutu, despre șansele lui Inter la titlu în Serie A: „Cea mai bună echipă”

Fostul atacant consideră că echipa pregătită de Cristi Chivu este principala favorită la câștigarea titlului în Serie A.

Întrebat despre Cristi Chivu, Adrian Mutu l-a lăudat pe fostul său coleg pentru modul în care acesta s-a adaptat la gruparea milaneză:

„Eu zic că are șanse foarte mari. După părerea mea, Inter e echipa cea mai bună.

Cristi a venit, s-a mulat bine în ambientul lui Inter, îl știa, nu era o noutate pentru el, nu a schimbat foarte mulți dintre jucători, o echipă solidă, o echipă cu câțiva campioni mondiali în componența ei, adică e cea mai bună echipă din Italia, de departe”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

Adrian Mutu: „Condițiile nu scuză prestația lui Inter din meciul cu Bodo/Glimt”

Despre înfrângerea surprinzătoare suferită de Inter în Liga Campionilor, Mutu a spus:

„Am văzut rezumatul. Bodo/Glimt e o echipa subevaluată, după părerea mea, echipă care joacă foarte bine. Am întâlnit-o și eu pe vremea mea și în Europa League și în Champions League.

În condițiile care au fost acolo, am înțeles că a fost un frig incredibil. Ei fiind învățați, poate asta a fost un mic avantaj. Asta nu scuză prestația lui Inter!”, a mai spus Cristi Chivu.

După 25 de etape disputate, Inter ocupă prima poziție în Serie A, cu 61 de puncte. Formația aflată pe locul secund, AC Milan, are 54 de puncte acumulate, iar Napoli completează podiumul, cu 50 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport