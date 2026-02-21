Afacere în numele fiului Ionel Ganea a inițiat un proiect care amintește de Alexandru , băiețelul său decedat la 3 ani +4 foto
Ionel Ganea și-a pierdut fiul în urma unui accident rutier provocat de el
Diverse

Afacere în numele fiului Ionel Ganea a inițiat un proiect care amintește de Alexandru, băiețelul său decedat la 3 ani

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 18:01
alt-text Actualizat: 21.02.2026, ora 18:16
  • Fostul internațional român Ionel Ganea (52 de ani) a mai făcut un pas cu încărcătură emoțională puternică, după drama care i-a marcat viața.

Ganea a înființat o societate comercială care poartă numele fiului său, Alexandru, decedat pe 6 iunie 2025, în urma unui accident rutier petrecut pe 9 mai 2025.

CONDIȚII GRELE  VIDEO+FOTO Cum arată Arena Națională înainte de Rapid - Dinamo: peisaj de iarnă plină! Se lucrează intens, dar gazonul suferă
Citește și
CONDIȚII GRELE VIDEO+FOTO Cum arată Arena Națională înainte de Rapid - Dinamo: peisaj de iarnă plină! Se lucrează intens, dar gazonul suferă
Citește mai mult
CONDIȚII GRELE  VIDEO+FOTO Cum arată Arena Națională înainte de Rapid - Dinamo: peisaj de iarnă plină! Se lucrează intens, dar gazonul suferă

Ionel Ganea a înființat firma Gan Alexandru 2022 S.R.L.

Potrivit unui anunț publicat în Monitorul Oficial, a fost autorizată constituirea firmei GAN ALEXANDRU 2022 – S.R.L., societate înregistrată la 19 septembrie 2025 în județul Brașov. Capitalul social este de 500 de lei, iar Ionel Ganea este asociat unic.

Societatea are ca obiect principal de activitate închirierea și leasingul de bunuri recreaționale și echipament sportiv.

Potrivit clasificării oficiale a activităților din economia națională, firma închiriază, contra cost, echipamente sportive sau de agrement pentru utilizare temporară, de exemplu biciclete, schiuri, plăci de snowboard, bărci de agrement, mingi, aparate de fitness ori alte articole destinate activităților sportive.

Memorialul „Ioan Alexandru Ganea”

În luna decembrie, Ionel Ganea a organizat, la Făgăraș, prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, competiție dedicată memoriei fiului său.

Cu acea ocazie, fostul internațional a vorbit pentru prima dată public despre pierderea fiului său, mărturisind cu durere în suflet: „Mă gândesc mereu de ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu!”.

Drama din 9 mai 2025

Micuțul Alexandru Ganea și-a pierdut viața în urma accidentului rutier produs pe 9 mai 2025, pe Drumul Județean 104C, între Hurez (comuna Beclean) și municipiul Făgăraș.

În ziua respectivă, Ionel Ganea se afla la volanul unui autoturism Dacia Duster, iar copilul era poziționat pe locul din dreapta șoferului, fără a fi asigurat cu centură de siguranță.

Mașina a intrat în coliziune cu spatele unui vehicul oprit pe marginea carosabilului, impactul fiind extrem de puternic.

Transportat de urgență la spital, Alexandru a fost internat la Spitalul de Urgență din Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a murit la aproape o lună după accident.

Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș a deschis pe numele lui Ionel Ganea un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Galerie foto (4 imagini)

Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav
+4 Foto
labels.photo-gallery

Ganea, atacant important al naționalei și Ligii 1

Ionel Ganea, născut pe 10 august 1973 în Făgăraș, e un ex-atacant cunoscut pentru stilul său combativ. Și-a început cariera în 1992, la ICIM Brașov, iar în 1994 a debutat în Divizia A la FC Brașov.

A evoluat apoi la echipe precum Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, Dinamo, Poli Timișoara și Sănătatea Cluj.

În străinătate a jucat pentru VfB Stuttgart (Germania), Bursaspor (Turcia) și Wolverhampton Wanderers (Anglia).

Pentru echipa națională a României, Ganea a adunat 45 de selecții și 19 goluri, cel mai important fiind cel din minutul 90+2 al meciului cu Anglia, de la Euro 2000, care a adus calificarea României în sferturile de finală ale turneului.

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, în 2011, Ganea s-a dedicat carierei de antrenor. El a pregătit echipe precum U Cluj, Rapid, Dunărea Călărași, FC Voluntari, ACS Poli Timișoara și ASA Târgu Mureș.

În 2022, la 48 de ani, Ganea a revenit pe teren pentru o perioadă, la nivel de amatori, semnând cu FC Dumbrăveni din Liga 4 Sibiu, unde a evoluat pe postul de mijlocaș defensiv.

Citește și

Șucu și Angelescu, la Arenă  FOTO Ce spune clubul Rapid despre o amânare a derby-ului și cum a ironizat-o pe Dinamo
Superliga
14:26
Șucu și Angelescu, la Arenă FOTO Ce spune clubul Rapid despre o amânare a derby-ului și cum a ironizat-o pe Dinamo
Citește mai mult
Șucu și Angelescu, la Arenă  FOTO Ce spune clubul Rapid despre o amânare a derby-ului și cum a ironizat-o pe Dinamo
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Nationala
12:19
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Citește mai mult
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
Ionel Ganea proiect ioan alexandru ganea
Știrile zilei din sport
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
13:26
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Campionate
12:34
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo nu se oprește FOTO. Anunț important după „dubla” reușită în campionat » Câte goluri îl despart de marele său obiectiv
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Stranieri
10:26
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Citește mai mult
„Are un stâng mai bun decât al meu” Jucătorul remarcat de Chivu, după ce Inter a ajuns la 7 victorii consecutive în Serie A + ce spune despre returul cu Bodo/Glimt
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Diverse
13:13
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi: „Nu s-a schimbat nimic”
Citește mai mult
Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:49
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
14:58
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
14:56
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
15:06
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Top stiri din sport
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Superliga
21.02
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Citește mai mult
Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Campionate
09:30
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Citește mai mult
Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Stranieri
21.02
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Citește mai mult
Inter defilează în Serie A Trupa lui Cristi Chivu învinge Lecce și face un pas important în lupta pentru „Scudetto”
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Campionate
21.02
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”
Citește mai mult
Ronaldo, chemat de Trump în SUA Președintele Americii s-a filmat și a postat imaginile pe TikTok: „Cristiano, avem nevoie de tine!”

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 53 rapid 45 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share