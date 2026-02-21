Afacere în numele fiului Ionel Ganea a inițiat un proiect care amintește de Alexandru, băiețelul său decedat la 3 ani

Fostul internațional român Ionel Ganea (52 de ani) a mai făcut un pas cu încărcătură emoțională puternică, după drama care i-a marcat viața.

Ganea a înființat o societate comercială care poartă numele fiului său, Alexandru, decedat pe 6 iunie 2025, în urma unui accident rutier petrecut pe 9 mai 2025.

Ionel Ganea a înființat firma Gan Alexandru 2022 S.R.L.

Potrivit unui anunț publicat în Monitorul Oficial, a fost autorizată constituirea firmei GAN ALEXANDRU 2022 – S.R.L., societate înregistrată la 19 septembrie 2025 în județul Brașov. Capitalul social este de 500 de lei, iar Ionel Ganea este asociat unic.

Societatea are ca obiect principal de activitate închirierea și leasingul de bunuri recreaționale și echipament sportiv.

Potrivit clasificării oficiale a activităților din economia națională, firma închiriază, contra cost, echipamente sportive sau de agrement pentru utilizare temporară, de exemplu biciclete, schiuri, plăci de snowboard, bărci de agrement, mingi, aparate de fitness ori alte articole destinate activităților sportive.

Memorialul „Ioan Alexandru Ganea”

În luna decembrie, Ionel Ganea a organizat, la Făgăraș, prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, competiție dedicată memoriei fiului său.

Cu acea ocazie, fostul internațional a vorbit pentru prima dată public despre pierderea fiului său, mărturisind cu durere în suflet: „Mă gândesc mereu de ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu!”.

Drama din 9 mai 2025

Micuțul Alexandru Ganea și-a pierdut viața în urma accidentului rutier produs pe 9 mai 2025, pe Drumul Județean 104C, între Hurez (comuna Beclean) și municipiul Făgăraș.

În ziua respectivă, Ionel Ganea se afla la volanul unui autoturism Dacia Duster, iar copilul era poziționat pe locul din dreapta șoferului, fără a fi asigurat cu centură de siguranță.

Mașina a intrat în coliziune cu spatele unui vehicul oprit pe marginea carosabilului, impactul fiind extrem de puternic.

Transportat de urgență la spital, Alexandru a fost internat la Spitalul de Urgență din Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a murit la aproape o lună după accident.

Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș a deschis pe numele lui Ionel Ganea un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Ganea, atacant important al naționalei și Ligii 1

Ionel Ganea, născut pe 10 august 1973 în Făgăraș, e un ex-atacant cunoscut pentru stilul său combativ. Și-a început cariera în 1992, la ICIM Brașov, iar în 1994 a debutat în Divizia A la FC Brașov.

A evoluat apoi la echipe precum Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, Dinamo, Poli Timișoara și Sănătatea Cluj.

În străinătate a jucat pentru VfB Stuttgart (Germania), Bursaspor (Turcia) și Wolverhampton Wanderers (Anglia).

Pentru echipa națională a României, Ganea a adunat 45 de selecții și 19 goluri, cel mai important fiind cel din minutul 90+2 al meciului cu Anglia, de la Euro 2000, care a adus calificarea României în sferturile de finală ale turneului.

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, în 2011, Ganea s-a dedicat carierei de antrenor. El a pregătit echipe precum U Cluj, Rapid, Dunărea Călărași, FC Voluntari, ACS Poli Timișoara și ASA Târgu Mureș.

În 2022, la 48 de ani, Ganea a revenit pe teren pentru o perioadă, la nivel de amatori, semnând cu FC Dumbrăveni din Liga 4 Sibiu, unde a evoluat pe postul de mijlocaș defensiv.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport