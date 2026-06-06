- Kimi Antonelli (19 ani), pilotul celor de la Mercedes, va pleca din pole-position în Marele Premiu de la Monaco.
- Italianul va fi urmat de Max Verstappen (Red Bull) și de Lewis Hamilton (Ferrari).
După ce a fost cel mai rapid în antrenamente, Kimi Antonelli s-a impus și în calificările de pe Circuit de Monaco.
Kimi Antonelli, pole-position în Marele Premiu de la Monaco
Sportivul de la Mercedes a oprit cronometrul la 1:12.051 și va pleca în pole-position în cursa de duminică, programată la ora 16:00.
Mercedes a confiscat primul loc în calificările din acest sezon, Antonelli și Russell plecând din pole-position în 4, respectiv 2 curse.
Max Verstappen a încheiat pe locul 2 la doar 0,043 de secunde în spatele lui Antonelli.
Pentru italian este al 4-lea pole-position al sezonului, după cele de la Shanghai, Suzuka și Miami.
Dezamăgire pentru Charles Leclerc
Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a forțat în ultimul tur pentru a pleca din pole-position în cursa sa de casă, însă s-a lovit de un parapete.
Colegul său Lewis Hamilton a reușit să obțină ultimul loc pe podium.
Clasamentul calificărilor pentru Marele Premiu de la Monaco:
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Montreal
- Kimi Antonelli (Mercedes) 131 puncte
- George Russell (Mercedes) 88
- Charles Leclerc (Ferrari) 75
- Lewis Hamilton (Ferrari) 72
- Lando Norris (McLaren) 58
- Oscar Piastri (McLaren) 48
- Max Verstappen (RedBull) 43
- Pierre Gasly (Alpine) 20
- Oliver Bearman (Haas) 18
- Liam Lawson (Racing Bulls) 16
Clasamentul constructorilor din F1
- Mercedes 219 puncte
- Ferrari 147
- McLaren 106
- RedBull Racing 57
- Alpine 35
- Racing Bulls 21
- Haas 19
- Williams 7
- Audi 2
- Cadillac 0