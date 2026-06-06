Antonelli pole-position și în Monaco VIDEO. Charles Leclerc, favoritul publicului, accident în calificări! Cum arată grila de start
Kimi Antonelli/ Foto: IMAGO
Formula 1

Antonelli pole-position și în Monaco VIDEO. Charles Leclerc, favoritul publicului, accident în calificări! Cum arată grila de start

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 23:07
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 23:07
  • Kimi Antonelli (19 ani), pilotul celor de la Mercedes, va pleca din pole-position în Marele Premiu de la Monaco.
  • Italianul va fi urmat de Max Verstappen (Red Bull) și de Lewis Hamilton (Ferrari).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce a fost cel mai rapid în antrenamente, Kimi Antonelli s-a impus și în calificările de pe Circuit de Monaco.

Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Citește și
Hagi, agitație continuă! VIDEO. Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Citește mai mult
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului

Kimi Antonelli, pole-position în Marele Premiu de la Monaco

Sportivul de la Mercedes a oprit cronometrul la 1:12.051 și va pleca în pole-position în cursa de duminică, programată la ora 16:00.

Mercedes a confiscat primul loc în calificările din acest sezon, Antonelli și Russell plecând din pole-position în 4, respectiv 2 curse.

Max Verstappen a încheiat pe locul 2 la doar 0,043 de secunde în spatele lui Antonelli.

Pentru italian este al 4-lea pole-position al sezonului, după cele de la Shanghai, Suzuka și Miami.

Dezamăgire pentru Charles Leclerc

Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a forțat în ultimul tur pentru a pleca din pole-position în cursa sa de casă, însă s-a lovit de un parapete.

Colegul său Lewis Hamilton a reușit să obțină ultimul loc pe podium.

Clasamentul calificărilor pentru Marele Premiu de la Monaco:

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Lando Norris (McLaren)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Liam Lawson (Racing Bulls)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Montreal

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 131 puncte
  2. George Russell (Mercedes) 88
  3. Charles Leclerc (Ferrari) 75
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) 72
  5. Lando Norris (McLaren) 58
  6. Oscar Piastri (McLaren) 48
  7. Max Verstappen (RedBull) 43
  8. Pierre Gasly (Alpine) 20
  9. Oliver Bearman (Haas) 18
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) 16

Clasamentul constructorilor din F1

  1. Mercedes 219 puncte
  2. Ferrari 147
  3. McLaren 106
  4. RedBull Racing 57
  5. Alpine 35
  6. Racing Bulls 21
  7. Haas 19
  8. Williams 7
  9. Audi 2
  10. Cadillac 0

Citește și

I-a ieșit pariul lui Hagi  FOTO. Florinel Coman a marcat la doar câteva minute după ce a intrat pe teren cu Țara Galilor
Nationala
22:27
I-a ieșit pariul lui Hagi FOTO. Florinel Coman a marcat la doar câteva minute după ce a intrat pe teren cu Țara Galilor
Citește mai mult
I-a ieșit pariul lui Hagi  FOTO. Florinel Coman a marcat la doar câteva minute după ce a intrat pe teren cu Țara Galilor
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Superliga
20:35
Dinamo are antrenor! Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Citește mai mult
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
formula 1 max verstappen charles leclerc kimi antonelli
Știrile zilei din sport
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Nationala
00:00
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Citește mai mult
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Nationala
00:30
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Citește mai mult
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Nationala
06.06
Hagi, agitație continuă! VIDEO. Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Citește mai mult
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Handbal
06.06
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Citește mai mult
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
00:00
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
23:41
Dan Udrea Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Dan Udrea Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
00:15
„Am fost șocat” VIDEO. Cătălin Cîrjan a aflat din presă de plecarea lui Zeljko Kopic: „Sunt dezamăgit”
„Am fost șocat” VIDEO. Cătălin Cîrjan a aflat din presă de plecarea lui Zeljko Kopic: „Sunt dezamăgit”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Top stiri
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Superliga
06.06
Dinamo are antrenor! Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Citește mai mult
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Nationala
06.06
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Citește mai mult
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
Tenis
06.06
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
Citește mai mult
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
B365
05.06
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
Citește mai mult
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 30 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
07.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share