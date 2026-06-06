Kimi Antonelli (19 ani), pilotul celor de la Mercedes, va pleca din pole-position în Marele Premiu de la Monaco.

Italianul va fi urmat de Max Verstappen (Red Bull) și de Lewis Hamilton (Ferrari).

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După ce a fost cel mai rapid în antrenamente, Kimi Antonelli s-a impus și în calificările de pe Circuit de Monaco.

Kimi Antonelli, pole-position în Marele Premiu de la Monaco

Sportivul de la Mercedes a oprit cronometrul la 1:12.051 și va pleca în pole-position în cursa de duminică, programată la ora 16:00.

Mercedes a confiscat primul loc în calificările din acest sezon, Antonelli și Russell plecând din pole-position în 4, respectiv 2 curse.

Max Verstappen a încheiat pe locul 2 la doar 0,043 de secunde în spatele lui Antonelli.

KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN MONACO! 👏



RIGHT AT THE END FROM KIMI! 😮‍💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/PvVGM5oB2S — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Pentru italian este al 4-lea pole-position al sezonului, după cele de la Shanghai, Suzuka și Miami.

Dezamăgire pentru Charles Leclerc

Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a forțat în ultimul tur pentru a pleca din pole-position în cursa sa de casă, însă s-a lovit de un parapete.

Charles Leclerc hits the wall whilst chasing a home pole position 😳💥#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Sj35LeMdlX — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Colegul său Lewis Hamilton a reușit să obțină ultimul loc pe podium.

Clasamentul calificărilor pentru Marele Premiu de la Monaco:

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Montreal

Kimi Antonelli (Mercedes) 131 puncte George Russell (Mercedes) 88 Charles Leclerc (Ferrari) 75 Lewis Hamilton (Ferrari) 72 Lando Norris (McLaren) 58 Oscar Piastri (McLaren) 48 Max Verstappen (RedBull) 43 Pierre Gasly (Alpine) 20 Oliver Bearman (Haas) 18 Liam Lawson (Racing Bulls) 16

Clasamentul constructorilor din F1

Mercedes 219 puncte Ferrari 147 McLaren 106 RedBull Racing 57 Alpine 35 Racing Bulls 21 Haas 19 Williams 7 Audi 2 Cadillac 0

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