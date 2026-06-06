ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Florinel Coman (28 de ani), pariul selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani), a marcat în partida disputată pe Stadionul Steaua.

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După ce l-a folosit pe postul de atacant central la partida cu Georgia, scor 1-1, Hagi l-a introdus pe Coman și la partida cu Țara Galilor, iar acesta i-a răsplătit încrederea.

I-a ieșit pariul lui Hagi! Florinel Coman, gol cu Țara Galilor

Decizia lui Hagi de a-l aduce pe Florinel Coman la națională după mai bine de un an și jumătate a fost aspru criticată, atacantul fiind mai mult rezervă la Al Gharafa.

Coman a răsplătit însă încrederea, reușind să înscrie pentru 1-0 în meciul amical cu Țara Galilor.

Intrat pe teren la pauză, Coman a avut nevoie de doar șapte minute pentru a marca pe Ghencea.

În minutul 52, Borza a primit balonul în partea stângă, i-a pasat lui Darius Olaru, cel care l-a găsit liber în careu pe Coman.

Florinel a preluat balonul și fără probleme l-a învins pe portarul Ward cu un șut la colțul lung.

Coman ar fi putut marca și în meciul anterior, cu Georgia, atunci când a avut o ocazie mare în minutul 7 al partidei, dar nu a reușit să profite.

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