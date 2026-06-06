Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Nuno Campos FOTO: IMAGO
Superliga

Dinamo are antrenor! Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 20:35
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 21:04
  • Nuno Campos (51 de ani), tehnician portughez, este noul antrenor al lui Dinamo.
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După despărțirea de Zeljko Kopic, „câinii” nu au stat mult pe gânduri și au găsit deja omul care va conduce destinele echipei în următorii doi ani.

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Nuno Campos este noul antrenor al lui Dinamo

Dinamo a ajuns la un acord cu antrenorul portughez Nuno Campos, tehnician care a pregătit-o în ultimul an pe Zalaegerszeg, formație din prima ligă a Ungariei.

Potrivit fanatik.ro, cele două părți s-au înțeles asupra unui contract pe doi ani, iar Campos ar urma să fie prezentat joi, pe 11 iunie.

Nuno Campos ar urma să își aducă propriul staff la Dinamo, echipă din care vor face parte doi antrenori secunzi și un preparator fizic. În ceea ce privește antrenorul de portari, clubul și Campos nu ar fi luat încă o decizie.

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a confirmat acordul cu Campos.

„Da, am semnat cu Nuno Campos. Știe dimensiunile clubului și pretențiile noastre. Ne-am asumat împreună obiectivele pentru sezonul următor, care este clasarea echipei pe locurile 1-3”, a spus Nicolescu, potrivit sursei citate.

Cine este Nuno Campos

Retras din cariera de fotbalist în anul 2005, după ce a jucat la cluburi precum Vitoria de Setubal, Farense sau Uniao Madeira, Campos și-a început cariera de antrenor în 2007, ca antrenor secund al echipei 1 Dezembro.

Au urmat apoi mai multe experiențe ca „secund” la cluburi din Portugalia, fiind ulterior cooptat în staff-ul lui Paulo Fonseca. Acesta l-a însoțit pe Fonseca la Porto, Braga sau Șahtior Donețk.

Prima sa experiență ca antrenor principal a avut loc în 2021, atunci când a preluat-o pe Santa Clara, echipă la care a rezistat doar 9 meciuri. Ulterior, a pregătit-o timp de 10 meciuri pe Tondela, revenind la rolul de „secund” în 2024, la gruparea mexicană Toluca.

În ultimii doi ani Campos a antrenat echipa under 20 a brazilienilor de la Flamengo, iar apoi a preluat-o pe Zalaegerszeg.

Dinamo l-a prezentat pe Nuno Campos

La scurt timp după ce Andrei Nicolescu a confirmat acordul cu antrenorul lusitan, pe canalele oficiale ale clubului a apărut și anunțul:

„Bine ai venit, Nuno Campos!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul lusitan Nuno Campos pentru a prelua banca tehnică!

Noul antrenor a semnat o înțelegere pe o perioadă de două sezoane, până la data de 30.06.2028.

În cariera sa, Nuno Campos a făcut parte din stafful lui Paulo Fonseca începând cu anul 2009 și până în 2021, perioadă în care a pregătit echipe precum Porto, Braga, Șahtior Donețk sau AS Roma, câștigând mai multe trofee: Cupa Portugaliei, Supercupa Portugaliei, Campionatul Ucrainei și Cupa Ucrainei.

În ultimul sezon, noul nostru antrenor a pregătit echipa de primă ligă maghiară Zalaegerszeg, unde a obținut cel mai bun rezultat al echipei de la revenirea în prima ligă din 2019 până în prezent, locul 5 în campionat, și a dus echipa până în finala Cupei Ungariei.

Bem-vindo, Nuno! Desejamos-te muito sucesso e o maior número possível de conquistas no nosso banco técnico!”

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