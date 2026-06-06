ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Ce face Gică Hagi la marginea terenului când joacă echipa națională.

Mișcare permanentă, implicare maximă. Un moment de fericire la golul lui Coman. Și un moment de furie la golul galezilor de 1-1.

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Doar la imn a stat liniștit Gică Hagi. Odată ce a început meciul contra galezilor, selecționerul a fost în mișcare continuă. Agitație continuă.

Hagi, cu mâinile-n șold. Sau la piept. Sau se ghemuia

S-a supărat prima dată în minutul 14, când Hindrich a salvat echipa la erorile fundașilor, respingând față-n față cu Brennan Johnson.

Gesticula pe margine, urla la jucători. Le reproșa poziționarea.

Se calma o clipă, își punea mâinile-n șold sau le încrucișa la piept. Sau se ghemuia, aproape de gazon. Ochii lui erau permanent conectati la teren, la joc.

Hagi și-a dat jos sacoul la jumătatea reprizei. Striga, dar nu-l auzea nimeni și se enerva

Mai aplauda un pic când acțiunea îl mulțumea, apoi relua starea de agitație.

La jumătatea primei reprize, nu mai putea. Și-a dat jos sacoul, a rămas în tricou. Era cald, 24 de grade. Iar el fierbea, transpirat.

La loviturile libere sau la cornere, pe faza noastră de atac, striga la „tricolori”, dar nu îl auzea nimeni, erau în careul celălalt. Gesticula nervos

A dat din cap supărat la ocazia neconcretizată a lui Băluță, a ieșit din zona tehnică pentru a transmite alte și alte sfaturi.

Și-a acoperit fața cu mâinile de frustrare la ocazia lui Munteanu. Reproș pentru Hindrich

În minutul 26, la golul anulat al lui Louis Munteanu, a ridicat mâinile de fericire. Lângă bancă a aflat că a fost ofsaid.

La cealaltă ocazie a lui Munteanu, minge respinsă de portarul Ward, și-a acoperit fața cu mâinile.

S-a înfuriat o dată și când Hindrich a degajat direct la apărătorii galezi. Hagi voia pasă la Eissat, fundașul stânga, să înceapă construcția chiar sub presiune.

Hagi a cerut prosop de pe margine. Curgea apa pe el! Și fericire la gol

Exact înaintea unei aruncări de la margine, i-a făcut semn lui Băluță să urce și, din respingere, balonul a venit exact la el. Mijlocașul a șutat direct. Pe lângă poartă. Hagi s-a lăsat pe spate, dezamăgit.

La șansa lui Stanciu din lovitură liberă, a luat petul de apă să se răcorească, să se liniștească.

Odată încheiată prima repriză, s-a dus direct la banca de rezerve. A cerut un prosop și s-a șters în drum spre vestiare.

A revenit după pauză, la fel a început repriza secundă. În minutul 52, a ridicat din nou brațele, fericit. Marcase Florinel Coman și golul nu a mai fost anulat. Era 1-0. A bătut mâna cu toți cei din stafful tehnic.

Hagi s-a înfuriat la golul galezilor pe cei din stafful său

La golul galezilor, de 1-1, în minutul 64, selecționerul s-a înfuriat pe cei din stafful său (mai ales pe secundul Anghel), care nu insistaseră mai mult pentru a face mai repede înlocuirile. Patru jucători așteptau la margine.

Schimbările pe care le ceruse și care urmau să treacă echipa în sistemul cu 3 stoperi nu au fost făcute la timp. A urlat la asistenții săi!

Așa a trăit Hagi un meci întreg. La maximum.

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