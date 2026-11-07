„Primul pas este ăsta”  Contracandidatul lui Infantino la șefia FIFA își dezvăluie planul: „Sper să nu se mai întâmple așa ceva”

Kozo Tashima (68 de ani), membru în Consiliul FIFA și președintele de onoare al Federației Japoneze de Fotbal, a vorbit despre candidatura sa la șefia forului mondial.

Ce schimbări vrea să implementeze contracandidatul lui Gianni Infantino (56 de ani) în fotbal, mai jos în articol.

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Infantino vrea să obțină cel de-al patrulea mandat în fruntea FIFA. Va trebui să câștige alegerile din 18 martie 2027, dar nu va mai candida singur, exact cum s-a întâmplat în 2019 și 2023.

Până acum, acesta are doi contracandidați: fostul fotbalist elvețian Ramon Vega (55 de ani) și Kozo Toshima (68 de ani).

Kozo Tashima: „Trebuie să mă lupt împotriva lui Infantino cu spiritul meu de samurai”

Kozo Tashima a recunoscut că decizia de a candida la președinția FIFA reprezintă o provocare pentru el, dar își dorește să aducă o schimbare pozitivă în cadrul organizației.

„Știu că Infantino are o mulțime de susținători. Acum sunt singur și bugetul meu nu este suficient, dar e în regulă. Principiul meu, filozofia mea este că trebuie să mă lupt împotriva lui cu spiritul meu de samurai.

Aș vrea să mă asigur că fotbalul este protejat și că este iubit și savurat de toată lumea. Trebuie să reanalizăm sistemul din cadrul FIFA și să construim o bună guvernanță.

În situația incertă a lumii de astăzi, sportul – în special fotbalul – poate promova valori deosebite, cum ar fi fair-play-ul, cooperarea, munca asiduă, integritatea, oferind un model pentru societate.

Așadar, primul pas este să analizăm și să reconstruim o guvernanță sănătoasă și să facem fotbalul accesibil tuturor, având ca principiu de bază «fotbalul pe primul loc»”, a declarat japonezul, conform bbc.com.

Întrebat dacă va putea obține sprijinul a cinci asociații membre în cadrul FIFA, Kozo Tashima a răspuns:

„Am încredere. Am cerut deja sprijinul unor asociații membre și am primit răspunsuri bune până acum”.

Kozo Tashima, despre „cazul Balogun”: „Sper din suflet ca așa ceva să nu se mai întâmple niciodată”

Contracandidatul lui Infantino a comentat și scandalul izbucnit în jurul atacantului american Folarin Balogun, la CM 2026.

Acesta a fost eliminat în victoria cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-0, din șaisprezecimile competiției și a primit o suspendare de un meci.

Ulterior, FIFA a amânat suspendarea după ce președintele SUA, Donald Trump, l-a contactat pe Gianni Infantino și a cerut reanalizarea situației.

Decizia i-a permis lui Balogun să joace în optimile de finală cu Belgia.

Kozo Tashima își dorește că un astfel de scandal nu se mai întâmple în fotbal:

„N-am mai văzut niciodată ca un cartonaș roșu să ducă la discuții despre cine poate juca în meciul următor.

Sper din suflet ca așa ceva să nu se mai întâmple niciodată în fotbalul mondial. El (n.r. - Gianni Infantino) nu a dat nicio explicație cu privire la această problemă, cum s-a ajuns aici și cum a fost posibil să se întâmple.

Cele mai multe lucruri nu au primit încă un răspuns din partea domnului președinte Infantino”, a mai spus Kozo Tashima.

Cu experiența mea de peste 20 de ani în cadrul Asociației Japoneze de Fotbal, Confederației Asiatice de Fotbal și FIFA, aș vrea să aduc o schimbare în bine dacă voi fi ales. Kozo Tashima, membru în Consiliul FIFA și președintele de onoare al Federației Japoneze de Fotbal

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