Craiova schimbă iar tricoul Legislația din Finlanda  obligă Universitatea să evolueze cu un echipament special

Universitatea Craiova joacă în această seară cu KuPS Kuopio, în Finlanda, în turul III preliminar Europa League

Partida este liveTEXT pe GOLAZO.ro de la ora 18:00 și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

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Campioana României nu va putea folosi echipamentul tradițional de joc pe terenul finlandezilor de la KuPS Kuopio.

Universitatea Craiova joacă și în Finlanda cu „Visit Craiova” pe piept

Sponsorul principal al echipei, Superbet, va dispărea complet de pe pieptul fotbaliștilor pentru meciul din Finlanda.

În locul lui, oltenii vor promova propria regiune printr-un mesaj special: „Visit Craiova”.

Motivul este legat de legislația din Finlanda, care aplică un regim extrem de strict privind publicitatea pentru casele de pariuri, considerat printre cele mai restrictive din Europa.

Același lucru s-a întâmplat și în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, când Universitatea Craiova a întâlnit-o pe ML Vitebsk, din Belarus, într-o partidă disputată pe teren neutru, în Ungaria.

Și atunci, din cauza restricțiilor privind promovarea operatorilor de pariuri, oltenii au renunțat la logo-ul Superbet și au evoluat cu mesajul „Visit Craiova” pe partea frontală a tricoului.

UEFA obligă cluburile să respecte legislația țării gazdă

Regulamentele UEFA prevăd că o echipă poate evolua cu sponsorul de pe tricou în competițiile europene, însă există o excepție importantă.

Atunci când legislația statului în care se dispută meciul interzice respectiva reclamă, clubul vizitator este obligat să o înlocuiască cu un mesaj alternativ sau un alt sponsor aprobat, astfel încât echipamentul să respecte legislația țării gazdă.

Finlanda permite promovarea doar pentru operatorul de stat

Până la 30 iunie 2027, piața jocurilor de noroc din Finlanda funcționează încă în baza sistemului de monopol de stat.

Agenția Națională de Poliție din Finlanda monitorizează la sânge orice tentativă de marketing și aplică amenzi drastice de ordinul zecilor de mii sau chiar al milioanelor de euro.

Doar operatorul național Veikkaus Oy are dreptul să își promoveze serviciile.

Publicitatea făcută pentru orice alt operator de pariuri sau jocuri de noroc, inclusiv companii licențiate în alte state europene, este interzisă dacă este destinată publicului din Finlanda.

Cu cine ar putea juca U Craiova în play-off -ul Europa League

KuPS Kuopio a fost eliminată de Sabah Baku, campioana Azerbaidjanului, în „dubla” manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după 0-1 în tur și 0-2 în retur.

Dacă trece de KuPS, Universitatea Craiova va întâlni în play-off-ul Europa League pierzătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje din turul 3 preliminar din Liga Campionilor.

În prima manșă, Ararat-Armenia s-a impus cu 2-1.

Dacă va fi eliminată din Europa League, Craiova va evolua în play-off-ul Conference League cu învinsa din duelul Shamrock Rovers (Irlanda) - KF Egnatia (Albania).

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