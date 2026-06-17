Bagheta magică nu e Mbappe! ANALIZĂ. O mutare inteligentă a lui Didier Deschamps a făcut ca Franța să învingă Senegal

Franța a învins Senegal, scor 3-1, în grupa I a Campionatului Mondial, Mbappe înscriind de două ori în poarta lui Mendy.

Omul meciului, pe lângă starul lui Real Madrid, a fost Michael Olise, care a revoluționat partida.

Analiza partidei, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Finalistele a două mari competiții, Franța la CM Qatar 2022, Senegal, la Cupa Africii pe Națiuni, competiție pe care a și câștigat-o pe teren, dar rezultatul la „masa verde” a fost în favoarea Marocului, naționalele antrenate de Deschamps și Pape Thiaw au oferit un joc foarte bun.

Numai ideea excelentă a selecționerului „cocoșului galic”, care a schimbat fața jocului după pauză, și scăderea turației lui Koulibaly au făcut ca rezultatul să fie favorabil francezilor.

Olise l-a pus în valoare pe Mbappe

Bagheta magică a vicecampionilor mondiali, din partida cu Senegal, nu a fost Mbappe, el e doar vraja care se desprinde din aceasta. Pionul esențial a fost Michael Olise, jucătorul celor de la Bayern Munchen.

1. Senegal a pierdut o bună oportunitate de a-și impune jocul în prima repriză. Și asta pentru că Franța a avut un cvartet ofensiv, format, de la dreapta la stânga, din Olise – Dembele – Doue plus vârful Mbappe, care rar a ajutat apărarea.

Singurii mijlocași cu veleități defensive au fost rabiot și Tchouameni. Africanii puteau pune stăpânire, prin posesie, pe mijlocul terenului, dar au părut intimidați de numele adversarului.

2. Doar trei pase filtrante au încercat fotbaliștii din Senegal în tot meciul, față de cele șase ale francezilor, iar la una dintre acestea a scăpat Nicholas Jackson spre porta lui Maignan, dar a șutat în bară. Era minutul 25, iar la 1-0 pentru africani, jocul putea avea alt deznodământ.

3. Mbappe a fost cvasiinexistent în prima repriză. A atins doar de câteva ori balonul în primele 30 de minute, iar niciuna dintre pasele către el nu a venit de la Dembele, mijlocașul ofensiv al francezilor.

Jucătorul lui PSG a părut incomodat de poziția sa din teren, la parizieni jucând vârf împins sau extremă dreapta.

4. Deschamps a simțit și el acest lucru, așa că la pauză a mutat. Olise a trecut din dreapta în centru, iar Dembele i-a luat locul în acel flanc. Pe filiera Olise-Mbappe au apărut imediat două ocazii de gol, ratate de fiecare dintre ei.

Olise a controlat jocul, a ordonat atacurile francezilor, pentru că inteligența sa tactică e peste cea alui Dembele. În plus, jucătorul antrenat de Kompany în Germania, practică acest gen de fotbal și la Bayern Munchen. Acela în care setează tempo-ul unei partide.

Mbappe și Olise FOTO Imago

5. Excelentă decizia centralului iranian Faghani la faza din minutul 58, atunci când Mane a intrat prin alunecare la Mbappe, iar francezul s-a prăbușit în careu.

Cunoscut pentru plonjoanele sale spectaculoase din LaLiga, acolo unde obține destul lovituri de la unsprezece metri cu aceste simulări, atacantul lui Real Madrid a încercat și acum. Numai că, după ce a fost chemat de VAR, arbitrul Faghani a văzut că nu există niciun contact pedepsibil între Mane și Mbappe.

Koulibaly și Mane, depășiți de ritm

6. Ismaila Sarr, cel care a ratat o excelentă ocazie de a marca în minutul 45, a făcut o primă repriză excelentă în fața lui Theo Hernandez, fundașul stânga al „albaștrilor”. Marcat și de aceasta, Sarr a fost inexistent în repriza secundă, fiind înlocuit în minutul 65.

7. Primul gol al lui Mbappe a venit pe fondul neatenției cuplului de fundași centrali senegalez, Niakhate – Koulibaly.

Primul le făcea semne coechipierilor (n.r. - vezi pozele de mai jos) pe cine să ia în marcaj, iar Mbappe s-a strecurat prin spatele său. Koulibaly a plecat greu de pe loc și atacantul francez a „înțepat” mingea pe lângă Mendy.

8. De altfel, Koulibaly și Mane, ambii jucând în campionatul Arabiei Saudite, la Al-Hilal, respectiv Al-Nassr, au părut depășiți de ritmul partidei, mai ales în a doua repriză.

Mai mult, Senegalul a încercat să se apere mai sus în a doua jumătate a meciului, prilej perfect pentru servanții Olise sau Rabiot să-i pună în valoare pe sprinterii Mbappe, Doue sau Barcola.

9. La golul lui Barcola, fundașii Senegalului au creat adâncime pe o minge pierdută de mijlocași, în loc să se oprească sau să facă pasul în față și să atace purtătorul de balon, adică pe Rabiot. Barcola și Mbappe au profitat de asta și au declanșat sprinturi ucigătoare.

Momentul în care Barcola ridică mingea peste Mendy și înscrie FOTO Imago

10. Portarii au avut și ei probleme. Maignan a greșit la șutul lui Mbaye, puternic, dar destul de aproape de el, pe care l-a respins în poartă. Urma, probabil un forcing al Senegalului pentru a egala la 2, dar Mendy a primit și el un gol parabil. Șut de la aproximativ 30 de metri al lui Mbappe, care l-a surprins.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport