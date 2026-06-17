Mbappe e deasupra tuturor Căpitanul are toate recordurile Franței după „dubla” de vis la 3-1 cu Senegal. Start de Mondial la înălțime
Kylian Mbappe și mingea care îl ascultă. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Mbappe e deasupra tuturor Căpitanul are toate recordurile Franței după „dubla” de vis la 3-1 cu Senegal. Start de Mondial la înălțime

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 00:38
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 01:00
  • Kylian Mbappe, 27 de ani, irezistibil în primul meci al Franței la CM 2026, 3-1 cu Senegal. 
  • Căpitanul a înscris două goluri și e golgheterul all-time al naționalei, cu 58 de reușite. 
  • Ce recorduri mai are atacantul lui Real Madrid în tricoul albastru. 
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Marți seară, Kylian Mbappe a avut o primă repriză în care nu a existat în atacul Franței. Era 0-0 la pauză cu Senegal.

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Mbappe, la capătul pasei geniale a lui Olise. Și șut devastator la 3-1

A doua repriză a fost exact imaginea lui. Minunată! Căpitanul albaștrilor a fost irezistibil la New York.

Strălucitoarea pasă a lui Olise i-a deschis calea spre 1-0. Mendy a rămas fără replică la șutul său din întoarcere.

Supergolul lui Mbappe de 3-1 la New York. Foto: Imago Supergolul lui Mbappe de 3-1 la New York. Foto: Imago
Supergolul lui Mbappe de 3-1 la New York. Foto: Imago

Golul din prelungiri, de 3-1, a fost sută la sută al decarului. O rachetă de la 25 de metri care a lovit plasa înainte ca portarul senegalez să se întrebe cum de nu a văzut mingea.

Mbappe e primul, peste Giroud. L-a depășit și pe Fontaine la Mondial

„Dublă” la startul Campionatului Mondial care-i oferă alte două recorduri printre „cocoși”:

  • Golgheterul istoriei echipei Franței. A ajuns la 58 de goluri în 99 de selecții. Olivier Giroud e în spate acum (57). Thierry Henry era în spate de anul trecut (51). 
Spectaculosul căpitan al Franței. Foto: Imago Spectaculosul căpitan al Franței. Foto: Imago
Spectaculosul căpitan al Franței. Foto: Imago
  • Golgheterul naționalei Hexagonului și la CM: are 14 reușite, una în plus față de altă legendă, Just Fontaine (13). 
  • Poate fi la această ediție cel mai prolific jucător all-time la Mondial. Brazilianul Ronaldo a înscris 15, iar deținătorul recordului, Miroslav Klose, are 16. Încă 3 și Mbappe e primul în lume. Va avea 17!

Mbappe are 40 de pase decisive pentru Franța. Alt record

Kylian Mbappe devenise și cel mai bun pasator al Franței încă din 2025. Acum are 40 de assisturi.

Potrivit L’Equipe, era și golgheterul finalelor CM (4) și cel mai tânăr jucător care evoluează de două ori în ultimul act al Mondialului: 23 de ani, 11 luni și 29 de zile în Qatar 2022.

98 de goluri
a influențat Mbappe în 99 de selecții la naționala Franței. A debutat în 2017

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