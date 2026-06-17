Kylian ne-a făcut să visăm. Leo ne-a făcut să credem că am rămas în cel mai frumos vis.

Și sfârșitul acestui vis era altă finală de Mondial cu ei doi făcându-ne fericiți. 2026, după 2022.

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Leo Messi și Kylian Mbappe. Geniul argentinian etern, care a pictat ca nimeni altul istoria fotbalului, atingând cerul. Și geniul francez care se înalță spre cerul lui Messi.

Primul este aproape de finalul unei cariere miraculoase, la 39 de ani. Al doilea, în continuă ascensiune, la fel de spectaculos, la 27 de ani.

Acronimul clipei în fotbal: KLM

Au fost unul împotriva celuilalt în cea mai frumoasă finală de Mondial văzută vreodată, în 2022.

O pot repeta acum, în 2026, și nu poți spune cine va câștiga, pentru că și albaștrii, și albiceleștii sunt buni, foarte buni, extraordinari.

Totul a fost creat la acest turneu pentru ca ei doi să fie în grupe succesive, I-J, și să joace primul meci la câteva ore distanță. În aceeași zi în America, în aceeași secvență seară-noapte-dimineață la noi.

Era normal cumva ca jocurile lui Mbappe și Messi să fie consecutive, precum literele care le încep numele. K-L-M.

KLM, acesta ar fi acronimul lor. Acronimul ideal în fotbal.

Mbappe și traiectoria mingii care l-a vrăjit pe Mendy

Mbappe ne-a făcut să visăm cu golul său de la miezul nopții. Mingea lui nu s-a înălțat prea mult și aproape că i-a șters fruntea lui Mendy pe linia porții.

De aceea, senegalezul nici nu a înțeles cum a fost posibilă acea traiectorie. A văzut mingea, dar nu a putut-o opri în zborul ei spre plasă.

Șutul lui Mbappe care l-a uluit pe Mendy. Foto: Imago

Era al doilea gol al lui Kylian, cel de 3-1 cu „leii din Teranga”. Primul, un șut din piruetă după deschiderea de rară finețe a lui Olise, a fost combinația perfectă a stelelor Franței.

Messi plutea, ireal. Parcă nu are 39 de ani. Nici că joacă la Inter Miami. E același

Am adormit cu gândul la Mbappe. Messi ne-a făcut să credem că nici nu ne-am trezit pentru a-l vedea, ci continuăm să visăm. Și era cel mai frumos vis. Noi toți am atins cerul lui Leo.

„La Pulga” nu juca, plutea peste ceilalți jucători, ireal. Un gol, altul și încă unul. Trei într-un joc de Mondial, ca niciodată în carieră. La selecția 200. Are 16 goluri la CM, a egalat recordul și îl va depăși.

Leo Messi, acoladă pentru 3-0 cu Algeria. Foto: Imago

Luca Zidane, fiul lui Zinedine, era nefericit, greșise în poarta Algeriei, însă nici dacă ar fi fost la cel mai bun meci al său nu ar fi atenuat frumusețea și intensitatea momentului trăit de argentinieni.

Pe 24 iunie, Messi împlinește 39 de ani și nu i se simte vârsta. Joacă la Inter Miami și nu se simte nici distanța de marea lui Barcelona.

Am crezut că titlul mondial cucerit în 2022 va fi sfârșitul. Dar el mai vrea un ultim dans. Și un ultim trofeu. Ce spune Mbappe?