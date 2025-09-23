De ce Gyokeres și nu Mbappe Starul lui Real Madrid a luat Gheata de Aur, dar nu a câștigat Trofeul Gerd Muller. Care sunt explicațiile

Kylian Mbappe (26 de ani) a câștigat Gheata de Aur pentru cele 31 de goluri marcate în La Liga.

Totuși, la Gala Balonului de Aur 2025, jucătorul lui Real Madrid nu a primit premiul pentru cele mai multe goluri în toate competițiile, Trofeul Gerd Muller.

Victor Gyokeres (27 de ani), în prezent jucătorul lui Arsenal, a fost câștigătorul trofeului Gerd Muller pentru reușitele din perioada în care juca la Sporting Lisabona.

Conform L'Equipe, Gheata de Aur e acordată pe baza golurilor marcate în campionat, dar acestea sunt punctate în funcție de coeficientul ligii.

La Liga are coeficient 2, ceea ce i-a adus lui Mbappe 62 de puncte pentru cele 31 de reușite.

De cealaltă parte, Gyokeres a înscris 39 de goluri în campionatul portughez, dar coeficientul e mai mic (1,5), așa că golurile i-au adus doar 58,5 puncte.

Trofeul Gerd Muller, însă, ia în calcul toate golurile marcate în sezon, în toate competițiile, fie pentru club, fie pentru națională.

În această ierarhie:

Mbappe a înscris 46 de goluri: 44 pentru Real Madrid și 2 pentru echipa națională a Franței

Gyokeres a acumulat 63 de goluri: 54 pentru Sporting Lisabona și 9 pentru echipa națională a Suediei

7 a fost poziția ocupată de Mbappe la Balonul de Aur 2025

Premiile speciale decernate la Gala Balonul de Aur 2025

Balonul de Aur : Ousmane Dembele (masculin) și Aitana Bonmati (feminin)

: Ousmane Dembele (masculin) și Aitana Bonmati (feminin) Trofeul Kopa (cel mai bun jucător U21): Lamine Yamal (masculin) și Vicky Lopez (feminin)

(cel mai bun jucător U21): Lamine Yamal (masculin) și Vicky Lopez (feminin) Trofeul Gerd Muller (cel mai eficient marcator): Victor Gyokeres (masculin) și Ewa Pajor (feminin)

(cel mai eficient marcator): Victor Gyokeres (masculin) și Ewa Pajor (feminin) Trofeul Yashin (cel mai bun portar): Gianluigi Donnarumma (masculin) și Hannah Hampton (feminin)

(cel mai bun portar): Gianluigi Donnarumma (masculin) și Hannah Hampton (feminin) Trofeul Johan Cruyff (cel mai bun antrenor): Luis Enrique (masculin) și Sarina Wiegman (feminin)

(cel mai bun antrenor): Luis Enrique (masculin) și Sarina Wiegman (feminin) Cel mai bun club al anului: PSG (masculin) și Arsenal (feminin)

Clasamentul final al Balonului de Aur 2025:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport