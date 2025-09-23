O poveste de viață care oscilează între cei 15 ani de închisoare cu care se putea alege puștiul Allen Iverson și legenda lui Philadelphia 76ers selecționată de 11 ori în All Star Game

La aproape două decenii de la retragerea sa, Allen Iverson rămâne una dintre cele mai influente figuri din istoria NBA.

Allen Iverson: de la o copilărie plină de greutăți, la legenda rebelă a NBA

Povestea sa, de la o copilărie marcată de sărăcie la statutul de superstar global, este subiectul unui nou documentar în trei părți, „Allen Iv3rson”, produs de vedete precum Shaquille O'Neal și Stephen Curry și disponibil pe Prime Video începând cu 23 octombrie.

Documentarul promite o privire intimă asupra vieții lui „The Answer”, așa cum este el cunoscut, dezvăluind nu doar momentele sale legendare de pe teren, ci și omul din spatele vedetei.

Filmul include interviuri cu Iverson, cu membrii familiei, foști colegi de echipă și antrenori și promite să ofere o perspectivă completă asupra vieții sale, de la provocările copilăriei la impactul cultural pe care l-a lăsat în urmă. Se vrea o poveste despre un sportiv care a refuzat să se conformeze și a schimbat pentru totdeauna fața baschetului.

Ambiția lui Allen Iverson a învins înălțimea deficitară

Crescut în Hampton, Virginia, într-un mediu dificil, Iverson a depășit obstacole incredibile. Sportul a fost pentru el o cale de evadare și o șansă de a oferi o viață mai bună familiei sale.

A excelat atât la baschet, cât și la fotbal american, fiind desemnat „Jucătorul anului” în liceul său în ambele sporturi! A ales în cele din urmă baschetul, deși înălțimea de 1,83 metri nu i-o recomanda. Ambiția da!

Condamnat la 15 ani de închisoare!

A avut de înfruntat probleme cu legea în adolescență. Cel mai greu moment a fost în 1993 când, pe 14 februarie, a participat la evenimente reprobabile într-o sală de bowling din Hampton, care se puteau termina rău.

Iverson și tinerii săi prieteni au fost acuzați că au atacat câțiva adulți cu scaune. Incidentul ar fi plecat de la niște remarci rasiste. Iverson a fost acuzat în mod specific că a lovit o tânără albă în cap cu un scaun! Înregistrarea video a incidentului era neclară, dar în ciuda pumnilor dați de ambele părți implicate, doar Iverson și prietenii săi au fost acuzați în incident.

Iverson a fost condamnat la 15 ani de închisoare, dar după patru luni petrecute la centrul corecțional Newport News City Farm, a fost grațiat de guvernatorul Doug Wilder și eliberat din arest.

A devenit vedeta lui Philadelphia 76ers

Apoi totul a mers în sus. Iverson a primit o bursă la Universitatea Georgetown, unde a devenit rapid o vedetă. În 1996, a fost ales cu prima opțiune în draft-ul NBA de către Philadelphia 76ers, o echipă pe care avea să o redefinească.

Chiar dacă înălțimea nu l-a avantajat niciodată , Iverson a demonstrat că nu mărimea contează, impunându-se ca unul dintre cei mai prolifici marcatori din istoria NBA. Crossover-ul său devastator, viteza incredibilă și curajul de a pătrunde sub coș, în ciuda staturii sale, l-au transformat într-un coșmar pentru apărătorii adverși.

Pentru Iverson înălțimea nu a fost niciodată o problemă

În 2001, a atins apogeul carierei, fiind desemnat MVP-ul ligii și conducând pe Philadelphia 76ers în finala NBA.

Allen Iverson, de 11 ori selecționat în All Star Game

Chiar dacă nu a câștigat niciodată „centura” de campion, a obținut patru titluri de cel mai bun marcator al NBA, a fost de 11 ori selecționat în All Star Game, a obținut o medalie de bronz olimpică cu SUA în 2004 și a intrat în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, cel mai prestigios muzeu și institut dedicat baschetului la nivel mondial, în 2016.

Dincolo de performanțele sportive, Allen Iverson a revoluționat moda, atitudinea și cultura din NBA. Tatuaje, brățări, cercei, mod liber de exprimare. Plus că a adus elemente din cultura hip-hop, strada, identitatea urbană într-o ligă care până atunci era una conservatoare.

A spart barierele și i-a influențat și pe alți jucători să-și exprime liber identitatea.

Falimentul evitat și a doua șansă pentru Allen Iverson

După o carieră de superstar, în care a câștigat peste 200 de milioane de dolari doar din contracte și publicitate, povestea lui Allen Iverson a luat o turnură dramatică. Retras din baschet, „The Answer” a fost la un pas de a pierde totul, ajungând aproape de faliment total.

Iverson a fost cunoscut pentru stilul său de viață opulent. A cheltuit sume colosale pe mașini de lux, bijuterii, excursii scumpe și un anturaj numeros de prieteni și familie.

Se spune că cheltuielile lunare ale sale se ridicau la multe zeci de mii de dolari! Deși a fost unul dintre cei mai bine plătiți sportivi ai lumii, lipsa unei gestiuni financiare prudente l-a făcut vulnerabil.

A ajuns tot mai jos

Rămas fără salariul consistent din NBA, veniturile sale au scăzut brusc, iar datoriile s-au acumulat. S-a confruntat cu procese de divorț, litigii cu bănci și chiar a fost nevoit să-și cedeze proprietățile. Zvonurile despre alcoolism și jocuri de noroc au completat imaginea unui fost campion în derivă.

În 2012, a pierdut o vilă de 4,5 milioane de dolari din cauza datoriilor, iar un judecător i-a suspendat temporar salariul dintr-o colaborare pentru a achita o datorie de aproape 900.000 de dolari către un bijutier! Adevărul era că pierduse cam tot.

Salvarea neașteptată: „Fundația de viitor” a lui Reebok

În cele mai negre momente, o decizie luată cu ani în urmă de către sponsorul său, Reebok, l-a salvat. În 2001, când Iverson era la apogeul carierei, Reebok a inclus o clauză specială în contractul său de 50 de milioane de dolari.

Compania i-a creat un fond de încredere (trust fund) în valoare de 32 de milioane de dolari, cu o condiție esențială: Iverson nu putea accesa banii până la împlinirea vârstei de 55 de ani, adică în anul 2030!

Singura sumă pe care a putut-o retrage a fost un milion de dolari pe an, începând cu 2018, odată cu împlinirea vârstei de 45 de ani.

Această clauză, percepută la momentul respectiv ca o măsură de control, a devenit de fapt „plasa de siguranță” care l-a protejat de propriile greșeli. Fără posibilitatea de a cheltui rapid întreaga sumă, Iverson a fost forțat să treacă prin momente dificile, dar a evitat falimentul total.

Astăzi, mulțumită acelei decizii, Allen Iverson are o sursă de venit stabilă și a reușit să-și stabilizeze viața.

Cu ce alți mari jucători s-a înfruntat Iverson de-a lungul carierei

