Cum cucerești NBA la 1,83 metri Apare documentarul care spune istoria lui Allen Iverson, un revoluționar al baschetului
Baschet

Cum cucerești NBA la 1,83 metri Apare documentarul care spune istoria lui Allen Iverson, un revoluționar al baschetului

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 12:16
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 12:28
  • O poveste de viață care oscilează între cei 15 ani de închisoare cu care se putea alege puștiul Allen Iverson și legenda lui Philadelphia 76ers selecționată de 11 ori în All Star Game

La aproape două decenii de la retragerea sa, Allen Iverson rămâne una dintre cele mai influente figuri din istoria NBA.

Dembele, noul Balon de Aur Starul lui PSG, în lacrimi pe scenă! Bonmati, record la feminin + ce premiu a câștigat Yamal
Citește și
Dembele, noul Balon de Aur Starul lui PSG, în lacrimi pe scenă! Bonmati, record la feminin + ce premiu a câștigat Yamal
Citește mai mult
Dembele, noul Balon de Aur Starul lui PSG, în lacrimi pe scenă! Bonmati, record la feminin + ce premiu a câștigat Yamal

Allen Iverson: de la o copilărie plină de greutăți, la legenda rebelă a NBA

Povestea sa, de la o copilărie marcată de sărăcie la statutul de superstar global, este subiectul unui nou documentar în trei părți, „Allen Iv3rson”, produs de vedete precum Shaquille O'Neal și Stephen Curry și disponibil pe Prime Video începând cu 23 octombrie.

Documentarul promite o privire intimă asupra vieții lui „The Answer”, așa cum este el cunoscut, dezvăluind nu doar momentele sale legendare de pe teren, ci și omul din spatele vedetei.

Filmul include interviuri cu Iverson, cu membrii familiei, foști colegi de echipă și antrenori și promite să ofere o perspectivă completă asupra vieții sale, de la provocările copilăriei la impactul cultural pe care l-a lăsat în urmă. Se vrea o poveste despre un sportiv care a refuzat să se conformeze și a schimbat pentru totdeauna fața baschetului.

Ambiția lui Allen Iverson a învins înălțimea deficitară

Crescut în Hampton, Virginia, într-un mediu dificil, Iverson a depășit obstacole incredibile. Sportul a fost pentru el o cale de evadare și o șansă de a oferi o viață mai bună familiei sale.

A excelat atât la baschet, cât și la fotbal american, fiind desemnat „Jucătorul anului” în liceul său în ambele sporturi! A ales în cele din urmă baschetul, deși înălțimea de 1,83 metri nu i-o recomanda. Ambiția da!

Condamnat la 15 ani de închisoare!

A avut de înfruntat probleme cu legea în adolescență. Cel mai greu moment a fost în 1993 când, pe 14 februarie, a participat la evenimente reprobabile într-o sală de bowling din Hampton, care se puteau termina rău.

Iverson și tinerii săi prieteni au fost acuzați că au atacat câțiva adulți cu scaune. Incidentul ar fi plecat de la niște remarci rasiste. Iverson a fost acuzat în mod specific că a lovit o tânără albă în cap cu un scaun! Înregistrarea video a incidentului era neclară, dar în ciuda pumnilor dați de ambele părți implicate, doar Iverson și prietenii săi au fost acuzați în incident.

Iverson a fost condamnat la 15 ani de închisoare, dar după patru luni petrecute la centrul corecțional Newport News City Farm, a fost grațiat de guvernatorul Doug Wilder și eliberat din arest.

A devenit vedeta lui Philadelphia 76ers

Apoi totul a mers în sus. Iverson a primit o bursă la Universitatea Georgetown, unde a devenit rapid o vedetă. În 1996, a fost ales cu prima opțiune în draft-ul NBA de către Philadelphia 76ers, o echipă pe care avea să o redefinească.

Chiar dacă înălțimea nu l-a avantajat niciodată , Iverson a demonstrat că nu mărimea contează, impunându-se ca unul dintre cei mai prolifici marcatori din istoria NBA. Crossover-ul său devastator, viteza incredibilă și curajul de a pătrunde sub coș, în ciuda staturii sale, l-au transformat într-un coșmar pentru apărătorii adverși.

Pentru Iverson înălțimea nu a fost niciodată o problemă Pentru Iverson înălțimea nu a fost niciodată o problemă
Pentru Iverson înălțimea nu a fost niciodată o problemă

În 2001, a atins apogeul carierei, fiind desemnat MVP-ul ligii și conducând pe Philadelphia 76ers în finala NBA.

Allen Iverson, de 11 ori selecționat în All Star Game

Chiar dacă nu a câștigat niciodată „centura” de campion, a obținut patru titluri de cel mai bun marcator al NBA, a fost de 11 ori selecționat în All Star Game, a obținut o medalie de bronz olimpică cu SUA în 2004 și a intrat în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, cel mai prestigios muzeu și institut dedicat baschetului la nivel mondial, în 2016.

Dincolo de performanțele sportive, Allen Iverson a revoluționat moda, atitudinea și cultura din NBA. Tatuaje, brățări, cercei, mod liber de exprimare. Plus că a adus elemente din cultura hip-hop, strada, identitatea urbană într-o ligă care până atunci era una conservatoare.

A spart barierele și i-a influențat și pe alți jucători să-și exprime liber identitatea.

Falimentul evitat și a doua șansă pentru Allen Iverson

După o carieră de superstar, în care a câștigat peste 200 de milioane de dolari doar din contracte și publicitate, povestea lui Allen Iverson a luat o turnură dramatică. Retras din baschet, „The Answer” a fost la un pas de a pierde totul, ajungând aproape de faliment total.

Iverson a fost cunoscut pentru stilul său de viață opulent. A cheltuit sume colosale pe mașini de lux, bijuterii, excursii scumpe și un anturaj numeros de prieteni și familie.

Se spune că cheltuielile lunare ale sale se ridicau la multe zeci de mii de dolari! Deși a fost unul dintre cei mai bine plătiți sportivi ai lumii, lipsa unei gestiuni financiare prudente l-a făcut vulnerabil.

A ajuns tot mai jos

Rămas fără salariul consistent din NBA, veniturile sale au scăzut brusc, iar datoriile s-au acumulat. S-a confruntat cu procese de divorț, litigii cu bănci și chiar a fost nevoit să-și cedeze proprietățile. Zvonurile despre alcoolism și jocuri de noroc au completat imaginea unui fost campion în derivă.

În 2012, a pierdut o vilă de 4,5 milioane de dolari din cauza datoriilor, iar un judecător i-a suspendat temporar salariul dintr-o colaborare pentru a achita o datorie de aproape 900.000 de dolari către un bijutier! Adevărul era că pierduse cam tot.

Salvarea neașteptată: „Fundația de viitor” a lui Reebok

În cele mai negre momente, o decizie luată cu ani în urmă de către sponsorul său, Reebok, l-a salvat. În 2001, când Iverson era la apogeul carierei, Reebok a inclus o clauză specială în contractul său de 50 de milioane de dolari.

Compania i-a creat un fond de încredere (trust fund) în valoare de 32 de milioane de dolari, cu o condiție esențială: Iverson nu putea accesa banii până la împlinirea vârstei de 55 de ani, adică în anul 2030!

Singura sumă pe care a putut-o retrage a fost un milion de dolari pe an, începând cu 2018, odată cu împlinirea vârstei de 45 de ani.

Această clauză, percepută la momentul respectiv ca o măsură de control, a devenit de fapt „plasa de siguranță” care l-a protejat de propriile greșeli. Fără posibilitatea de a cheltui rapid întreaga sumă, Iverson a fost forțat să treacă prin momente dificile, dar a evitat falimentul total.

Astăzi, mulțumită acelei decizii, Allen Iverson are o sursă de venit stabilă și a reușit să-și stabilizeze viața.

Cu ce alți mari jucători s-a înfruntat Iverson de-a lungul carierei

  • Michael Jordan
  • Scottie Pippen
  • Hakeem Olajuwon
  • Karl Malone
  • John Stockton
  • Patrick Ewing
  • Kobe Bryant
  • Shaquille O’Neal
  • Tim Duncan
  • LeBron James

Citește și

Mitriță, pus la zid! Legenda naționalei nu-l înțelege pe fotbalistul care s-a retras din prima reprezentativă: „Mi se pare deplasat”
Superliga
21:33
Mitriță, pus la zid! Legenda naționalei nu-l înțelege pe fotbalistul care s-a retras din prima reprezentativă: „Mi se pare deplasat”
Citește mai mult
Mitriță, pus la zid! Legenda naționalei nu-l înțelege pe fotbalistul care s-a retras din prima reprezentativă: „Mi se pare deplasat”
„Nu e o canalie!” Aurel Țicleanu, coleg în tinerețe cu Ion Geolgău, analizează situația acestuia + Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci
Special
12:56
„Nu e o canalie!” Aurel Țicleanu, coleg în tinerețe cu Ion Geolgău, analizează situația acestuia + Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci
Citește mai mult
„Nu e o canalie!” Aurel Țicleanu, coleg în tinerețe cu Ion Geolgău, analizează situația acestuia + Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
NBA Allen Iverson faliment documentar
Știrile zilei din sport
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Tenis
23.09
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Citește mai mult
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Superliga
23.09
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Citește mai mult
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Superliga
23.09
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Citește mai mult
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Superliga
23.09
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Citește mai mult
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:01
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
09:00
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
23:11
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
22:06
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Top stiri din sport
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Superliga
23.09
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Citește mai mult
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Nationala
23.09
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Citește mai mult
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Europa League
23.09
Pierderi mari pentru FCSB Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Citește mai mult
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Campionate
23.09
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Citește mai mult
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 12 rapid 22 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share