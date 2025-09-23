Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei +5 foto
Valentin Ceaușescu, alături de Anghel Iordănescu în cantonamentul naționalei României după victoria împotriva Argentinei la CM 1994 (foto: Facebook/Eugeniu Neagu)
Nationala

Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 12:45
  • La 31 de ani de la performanța istorică a Generației de Aur la CM 1994 din Statele Unite, au fost făcute publice fotografii-document cu Valentin Ceaușescu.
  • Imaginile îl surprind pe fiul fostului dictator în cantonamentul echipei naționale a României, după victoria memorabilă contra Argentinei.

Generația de Aur a reușit la Cupa Mondială din Statele Unite, în 1994, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale de fotbal a României: calificarea în sferturile de finală!

Dan Udrea Ce a căutat Valentin Ceaușescu la Gala Sportului Românesc? Nostalgicii comunismului să ne scutească de o astfel de corvoadă!
Citește și
Dan Udrea Ce a căutat Valentin Ceaușescu la Gala Sportului Românesc? Nostalgicii comunismului să ne scutească de o astfel de corvoadă!
Citește mai mult
Dan Udrea Ce a căutat Valentin Ceaușescu la Gala Sportului Românesc? Nostalgicii comunismului să ne scutească de o astfel de corvoadă!

Valentin Ceaușescu a fost cu naționala României la CM 1994. Invitat de Gică Hagi și de Anghel Iordănescu

În culisele acelui moment unic s-a ascuns un detaliu despre care nu s-a vorbit niciodată deschis.

Era un subiect tabu: trecuseră doar patru ani și jumătate de la Revoluția sângeroasă din 1989, iar numele „Ceaușescu” era încă sinonim cu trauma regimului comunist.

Totuși, Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator, Nicolae Ceaușescu a fost alături de tricolori în SUA, invitat personal al liderilor echipei, căpitanul Gică Hagi și selecționerul Anghel Iordănescu.

Un secret păstrat vreme de trei decenii a fost „declasificat” recent. O fotografie rară, realizată după victoria istorică împotriva Argentinei (3-2), pe 3 iulie la Pasadena, îl surprinde pe Valentin Ceaușescu alături de selecționerul Iordănescu și de soția acestuia, Valeria.

Imaginea a fost publicată zilele trecute pe Facebook de fostul bucătar al naționalei, Eugeniu „Gelu” Neagu, martor al acelei seri memorabile. ”Valentin Ceaușescu este un gentlemen”, l-a caracterizat Neagu pe Valentin Ceaușescu, într-un mesaj pentru GOLAZO.ro.

Valentin Ceaușescu la CM 1994 alături de selecționerul Anghel Iordănescu, soția acestuia, Valeria, și de bucătarul Gelu Neagu (foto: Facebook Eugeniu Neagu)
Valentin Ceaușescu la CM 1994 alături de selecționerul Anghel Iordănescu, soția acestuia, Valeria, și de bucătarul Gelu Neagu (foto: Facebook Eugeniu Neagu)

Galerie foto (5 imagini)

Valentin Ceaușescu la CM 1994 alături de selecționerul Anghel Iordănescu, soția acestuia, Valeria, și de bucătarul Gelu Neagu (foto: Facebook Eugeniu Neagu) Valentin Ceausescu la CM 1994 alături de Gică Hagi și Gigi Becali la CM 1994 (foto: cartea Drumul meu) Valentin Ceaușescu alături de naționala României după calificarea la CM 1990 din Italia Gică Hagi și Valentin Ceaușescu Valentin Ceaușescu, Gabi Balint, Florin Răducioiu, Țiți Dumitriu și Gică Hagi, fericiți după calificarea României în sferturile CM 1994 (foto: cartea Drumul meu)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Gică Hagi, în cartea „Drumul meu: „Am considerat că e necesară o formă de recunoștință”

Gică Hagi a confirmat în cartea autobiografică „Drumul meu”, lansată în primăvară, rolul discret pe care Valentin Ceaușescu l-a avut în culisele performanței de la World Cup 1994:

„Valentin Ceaușescu a venit în Statele Unite invitat de noi, jucătorii. Am considerat că e necesară o formă de recunoștință pentru un om care a ajutat enorm fotbalul românesc și care a contribuit la formarea unor echipe care au obținut cele mai mari performanțe din istoria noastră”.

Hagi a publicat, de asemenea, o fotografie-document din aceeași seară de neuitat, în care apare alături de Valentin Ceaușescu și Gigi Becali.

Pentru fotbaliștii naționalei de atunci, Valentin nu era perceput ca fiul dictatorului, ci omul care, în anii ’80, fusese aproape de vestiar și le insuflase încredere.

Gala sportului românesc ANS FOTO Raed Krishan (6).jpg
Gala sportului românesc ANS FOTO Raed Krishan (6).jpg

Galerie foto (61 imagini)

Gala sportului romanesc ANS FOTO Vlad Nedelea (1).jpg Gala sportului romanesc ANS FOTO Vlad Nedelea (2).jpg Gala sportului romanesc ANS FOTO Vlad Nedelea (3).jpg Gala sportului romanesc ANS FOTO Vlad Nedelea (4).jpg Gala sportului romanesc ANS FOTO Vlad Nedelea (5).jpg
+61 Foto
labels.photo-gallery

Valentin Ceaușescu, personaj admirat și controversat

Valentin Ceaușescu (77 de ani) a fost considerat protectorul Stelei din anii ‘80, echipă care a cucerit Cupa Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1987). Imaginea lui în fotbalul românesc rămâne una complexă, între admirație și controverse.

Ultima sa apariție publică, la Gala Sportului Românesc, din martie, unde a fost invitat de Ladislau Bölöni, a generat un val de reacții pro și contra.

VIDEO Ladislau Boloni și Valentin Ceaușescu, la Gala Sportului Românesc

Citește și

„Umanitate și prietenie” Mircea Lucescu nu consideră inoportună prezența lui Valentin Ceaușescu la Gala Sportului Românesc
Nationala
14:26
„Umanitate și prietenie” Mircea Lucescu nu consideră inoportună prezența lui Valentin Ceaușescu la Gala Sportului Românesc
Citește mai mult
„Umanitate și prietenie” Mircea Lucescu nu consideră inoportună prezența lui Valentin Ceaușescu la Gala Sportului Românesc
CONTRE ÎN DIRECT  Influența lui Valentin Ceaușescu la Steaua , subiect de dezbatere încinsă: „Un vizionar” vs „E ușor când ai toată puterea”
Superliga
22:03
CONTRE ÎN DIRECT Influența lui Valentin Ceaușescu la Steaua, subiect de dezbatere încinsă: „Un vizionar” vs „E ușor când ai toată puterea”
Citește mai mult
CONTRE ÎN DIRECT  Influența lui Valentin Ceaușescu la Steaua , subiect de dezbatere încinsă: „Un vizionar” vs „E ușor când ai toată puterea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
gica hagi Valentin Ceausescu world cup 1994
Știrile zilei din sport
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Tenis
23.09
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Citește mai mult
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Superliga
23.09
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Citește mai mult
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Superliga
23.09
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Citește mai mult
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Superliga
23.09
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Citește mai mult
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:01
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
10:12
ONU cere excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită
ONU cere  excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită
09:00
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
23:11
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Top stiri din sport
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Superliga
23.09
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Citește mai mult
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Nationala
23.09
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Citește mai mult
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Europa League
23.09
Pierderi mari pentru FCSB Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Citește mai mult
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Campionate
23.09
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Citește mai mult
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 12 rapid 22 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share