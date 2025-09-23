Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei

La 31 de ani de la performanța istorică a Generației de Aur la CM 1994 din Statele Unite, au fost făcute publice fotografii-document cu Valentin Ceaușescu.

Imaginile îl surprind pe fiul fostului dictator în cantonamentul echipei naționale a României, după victoria memorabilă contra Argentinei.

Generația de Aur a reușit la Cupa Mondială din Statele Unite, în 1994, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale de fotbal a României: calificarea în sferturile de finală!

Valentin Ceaușescu a fost cu naționala României la CM 1994. Invitat de Gică Hagi și de Anghel Iordănescu

În culisele acelui moment unic s-a ascuns un detaliu despre care nu s-a vorbit niciodată deschis.

Era un subiect tabu: trecuseră doar patru ani și jumătate de la Revoluția sângeroasă din 1989, iar numele „Ceaușescu” era încă sinonim cu trauma regimului comunist.

Totuși, Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator, Nicolae Ceaușescu a fost alături de tricolori în SUA, invitat personal al liderilor echipei, căpitanul Gică Hagi și selecționerul Anghel Iordănescu.

Un secret păstrat vreme de trei decenii a fost „declasificat” recent. O fotografie rară, realizată după victoria istorică împotriva Argentinei (3-2), pe 3 iulie la Pasadena, îl surprinde pe Valentin Ceaușescu alături de selecționerul Iordănescu și de soția acestuia, Valeria.

Imaginea a fost publicată zilele trecute pe Facebook de fostul bucătar al naționalei, Eugeniu „Gelu” Neagu, martor al acelei seri memorabile. ”Valentin Ceaușescu este un gentlemen”, l-a caracterizat Neagu pe Valentin Ceaușescu, într-un mesaj pentru GOLAZO.ro.

Gică Hagi, în cartea „Drumul meu: „Am considerat că e necesară o formă de recunoștință”

Gică Hagi a confirmat în cartea autobiografică „Drumul meu”, lansată în primăvară, rolul discret pe care Valentin Ceaușescu l-a avut în culisele performanței de la World Cup 1994:

„Valentin Ceaușescu a venit în Statele Unite invitat de noi, jucătorii. Am considerat că e necesară o formă de recunoștință pentru un om care a ajutat enorm fotbalul românesc și care a contribuit la formarea unor echipe care au obținut cele mai mari performanțe din istoria noastră” .

Hagi a publicat, de asemenea, o fotografie-document din aceeași seară de neuitat, în care apare alături de Valentin Ceaușescu și Gigi Becali.

Pentru fotbaliștii naționalei de atunci, Valentin nu era perceput ca fiul dictatorului, ci omul care, în anii ’80, fusese aproape de vestiar și le insuflase încredere.

Valentin Ceaușescu, personaj admirat și controversat

Valentin Ceaușescu (77 de ani) a fost considerat protectorul Stelei din anii ‘80, echipă care a cucerit Cupa Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1987). Imaginea lui în fotbalul românesc rămâne una complexă, între admirație și controverse.

Ultima sa apariție publică, la Gala Sportului Românesc, din martie, unde a fost invitat de Ladislau Bölöni, a generat un val de reacții pro și contra.

VIDEO Ladislau Boloni și Valentin Ceaușescu, la Gala Sportului Românesc

