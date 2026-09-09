„Vreau ceva peste Ballon d'Or” Care e trofeul la care își concentrează cariera Kylian Mbappe
Altă pătrundere incisivă a lui Mbappe la Real - Inter 2-1. Foto: Imago
Campionate

„Vreau ceva peste Ballon d'Or” Care e trofeul la care își concentrează cariera Kylian Mbappe

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 18:51
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 18:51
  • Kylian Mbappe nu se gândește doar să câștige Balonul de Aur. Își dorește mai mult un trofeu la Real, pe care l-a ratat până acum și la PSG, și la Madrid.
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Kylian Mbappe, 27 de ani, vine după un sezon în care a cucerit numai Supercupa Spaniei la Real Madrid și nu a atins finala Mondialului cu naționala Franței.

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Totuși, individual, atacantul a fost la înălțime în multe competiții.

  • Golgheterul campionatului spaniol (25). 
  • Golgheterul Champions League (15). 
  • Golgheterul CM 2026 (10). 

Mbappe: „Cel mai bun jucător din lume poate avea un sezon fără titlu”

Vrea Balonul de Aur și crede că îl merită. După ce a primit Gheata de Aur a Ligii de la Luis Figo, Mbappe a deschis scorul la 2-1 cu Inter Milano, iar la sfârșitul meciului a vorbit din nou despre Ballon d'Or.

Kylian Mbappe și Gheata de Aur a Ligii Campionilor 2025-2026. Foto: Imago Kylian Mbappe și Gheata de Aur a Ligii Campionilor 2025-2026. Foto: Imago
Kylian Mbappe și Gheata de Aur a Ligii Campionilor 2025-2026. Foto: Imago

„Pentru mine, cel mai bun jucător din lume poate avea un sezon fără titlu. Poți câștiga totul și totuși să nu fii cel mai bun jucător din lume”, a afirmat Kylian la Canal Plus.

Cu câteva zile în urmă, îi enervase pe foștii internaționali francezi Jerome Rothen și Christophe Dugarry: Replici acide: „N-ai câștigat nimic. Mai bine taci!” sau „Jalnic”.

Mbappe: „Vreau Champions League mai mult decât Ballon d'Or”

La CBS, a spus care sunt obiectivele principale și imediate ale carierei sale. Și care e cel mai important.

„Balonul de Aur și Liga Campionilor sunt țintele mele. Dar vreau Champions League mai mult decât Ballon d'Or”, a anunțat Mbappe.

De ce Liga Campionilor mai importantă? „Pentru că joc la clubul visurilor mele și-mi doresc acest trofeu mai mult decât orice”, a explicat el.

Până acum, a ratat cupa cu urechi mari CL și la PSG, și la Madrid.

71 de goluri
a înscris Mbappe în Liga Campionilor, la fel ca Raul, pe locul 5. Înaintea lor sunt Cristiano Ronaldo (140), Messi (129), Lewandowski (109) și Benzema (90)

Prezent în premieră la emisiunea CBS Sports Golazo, Kylian a fost întâmpinat amuzant de unul dintre analiștii permanenți, Micah Richards.

Fostul apărător al lui Manchester City și Aston Villa a îmbrățișat ecranul mare în care apărea golgheterul lui Real Madrid.

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