„Vreau ceva peste Ballon d'Or” Care e trofeul la care își concentrează cariera Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nu se gândește doar să câștige Balonul de Aur. Își dorește mai mult un trofeu la Real, pe care l-a ratat până acum și la PSG, și la Madrid.

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Kylian Mbappe, 27 de ani, vine după un sezon în care a cucerit numai Supercupa Spaniei la Real Madrid și nu a atins finala Mondialului cu naționala Franței.

Totuși, individual, atacantul a fost la înălțime în multe competiții.

Golgheterul campionatului spaniol (25).

Golgheterul Champions League (15).

Golgheterul CM 2026 (10).

Mbappe: „Cel mai bun jucător din lume poate avea un sezon fără titlu”

Vrea Balonul de Aur și crede că îl merită. După ce a primit Gheata de Aur a Ligii de la Luis Figo, Mbappe a deschis scorul la 2-1 cu Inter Milano, iar la sfârșitul meciului a vorbit din nou despre Ballon d'Or.

Kylian Mbappe și Gheata de Aur a Ligii Campionilor 2025-2026. Foto: Imago

„Pentru mine, cel mai bun jucător din lume poate avea un sezon fără titlu. Poți câștiga totul și totuși să nu fii cel mai bun jucător din lume”, a afirmat Kylian la Canal Plus.

Cu câteva zile în urmă, îi enervase pe foștii internaționali francezi Jerome Rothen și Christophe Dugarry: Replici acide: „N-ai câștigat nimic. Mai bine taci!” sau „Jalnic”.

Mbappe: „Vreau Champions League mai mult decât Ballon d'Or”

La CBS, a spus care sunt obiectivele principale și imediate ale carierei sale. Și care e cel mai important.

„Balonul de Aur și Liga Campionilor sunt țintele mele. Dar vreau Champions League mai mult decât Ballon d'Or”, a anunțat Mbappe.

"It's really important for me to win the Champions League here in Madrid. I want it more than anything." @KMbappe on his goal with Real Madrid for this season 🏆 pic.twitter.com/ZMDbaLapAL — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 8, 2026

De ce Liga Campionilor mai importantă? „Pentru că joc la clubul visurilor mele și-mi doresc acest trofeu mai mult decât orice”, a explicat el.

Până acum, a ratat cupa cu urechi mari CL și la PSG, și la Madrid.

71 de goluri a înscris Mbappe în Liga Campionilor, la fel ca Raul, pe locul 5. Înaintea lor sunt Cristiano Ronaldo (140), Messi (129), Lewandowski (109) și Benzema (90)

Prezent în premieră la emisiunea CBS Sports Golazo, Kylian a fost întâmpinat amuzant de unul dintre analiștii permanenți, Micah Richards.

It's been six years in the making for @MicahRichards 🫂@KMbappe gets the warmest of welcomes on UCL Today 😂 pic.twitter.com/ht8YcJn6r6 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 8, 2026

Fostul apărător al lui Manchester City și Aston Villa a îmbrățișat ecranul mare în care apărea golgheterul lui Real Madrid.

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