Vassaras, gest fără precedent În premieră de când e șef al CCA, grecul a trimis o scrisoare cluburilor. Ce scrie în ea

Kyros Vassaras a fost acuzat de cluburi că nu e transparent în modul în care conduce arbitrajul.

GOLAZO.ro publică scrisoarea, care conține fraza: „sper că veți da curs, tocmai pentru a consolida relații de transparență și încredere între cluburi și arbitri”.

După mai bine de un deceniu de când este președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras recurge la un gest în premieră în relația cu cluburile din Liga 1.

Acuzat de modul obtuz în care conduce arbitrajul și pentru că nu explică nici el, nici arbitrii fazele și controversele iscate de deciziile de arbitraj, grecul a surprins pe toată lumea cu o decizie de ultimă oră.

Kyros Vassaras, gest fără precedent

A trimis o scrisoare tuturor cluburilor de Liga 1. În aceasta invită reprezentanții echipelor, oficialii și antrenorii, la o întâlnire la sediul FRF.

Niciodată de când este în fruntea CCA, iunie 2014, Vassaras nu a avut o asemenea poziție. Întâlnirea va avea loc săptămâna viitoare, miercuri, la sediul FRF.

Dacă toate cluburile vor onora cu prezența această inițiativă, atunci vor fi peste 60 de reprezentanți din Liga 1.

„Ne dorim ca această discuție să fie o ocazie de dialog deschis și constructiv, prin care să clarificăm modul de funcționare și aplicare al sistemului VAR, să prezentăm noile reglementări din domeniul arbitrajului și să analizăm împreună anumite faze și deciziile luate în baza lor”, e o parte din conținutul scrisorii, care este adresată cluburilor în limba română, dar și în engleză.

Ce scrie în toată scrisoarea trimisă de Vassaras cluburilor din Liga 1

„Stimate domnule președinte,

Am plăcerea de a vă adresa invitația de a lua parte la o întâlnire informală pe care îmi doresc să o am cu reprezentanții tuturor cluburilor din Superligă în data de 8 octombrie 2025, de la ora 17:00, în sala „Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului. La această întâlnire, fiecare club va putea fi reprezentat de cel mult doi oficiali, precum și de antrenorul principal și/sau antrenorul secund.

Ne dorim ca această discuție să fie o ocazie de dialog deschis și constructiv, prin care să clarificăm modul de funcționare și aplicare al sistemului VAR, să prezentăm noile reglementări din domeniul arbitrajului și să analizăm împreună anumite faze și deciziile luate în baza lor.

Considerăm că astfel de exemple concrete vor contribui la o înțelegere mai profundă a arbitrajului așa cum este el astăzi și la consolidarea unei relații de transparență și încredere între cluburi și arbitri.

Sper că veți onora această invitație deoarece cred că această întâlnire va fi benefică tuturor și vă aștept cu interes la Casa Fotbalului. Totodată vă rugăm să confirmați participarea printr-un email la [email protected] în care să menționați și numele și funcția celor prezenți la intâlnire.

Cu considerație,

Kyros Vassaras”.

CARE SUNT PRINCIPALELE NEMULȚUMIRI ALE CLUBURILOR

Volumul mare de erori de arbitraj din Liga 1

Lipsa de explicații în privința fazelor care suscită polemici în spațiul public

Lipsa de uniformitate în deciziile arbitrilor. De multe ori, același gen de faze sunt judecate diferit

Că nu se prezintă public discuțiile dintre arbitrul VAR și central atunci când apar controverse și un arbitru nu e chemat să revadă o fază.

