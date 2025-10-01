„Cel mai zbuciumat an”  Victor Angelescu, despre perioada când Marius Șumudică a antrenat Rapid: „Foarte multe certuri interne”. De ce a fost ales Gâlcă +30 foto
Victor Angelescu și Marius Șumudică
Superliga

„Cel mai zbuciumat an” Victor Angelescu, despre perioada când Marius Șumudică a antrenat Rapid: „Foarte multe certuri interne”. De ce a fost ales Gâlcă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 21:27
alt-text Actualizat: 01.10.2025, ora 21:27
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre perioada dificilă pe care au avut-o giuleștenii sub comanda lui Marius Șumudică (54 de ani).
  • Oficialul giuleștenilor a vorbit și despre motivul pentru care Costel Gâlcă (53 de ani) a fost ales antrenor al echipei.

Marius Șumudică a antrenat-o pe Rapid în perioada august 2024 - mai 2025. Acesta a rezistat 38 de meciuri pe banca giuleștenilor și a avut o medie de 1,55 puncte pe meci.

Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește și
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește mai mult
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale

Victor Angelescu, despre perioada lui Marius Șumudică la Rapid: „Cel mai zbuciumat an”

Președintele și acționarul minoritar al Rapidului a declarat că sezonul 2024/2025 a fost cel mai complicat an de când e la echipa giuleșteană.

Anul trecut, pe lângă ghinioane și arbitraje, noi nu am fost bine ca club! Am avut foarte multe frecușuri, foarte multe certuri interne. 

Oameni care nu s-au înțeles între ei, președintele clubului de atunci (n.r. - Viorel Moldovan), care nu se înțelegea cu Marius și era de notorietate, alții care nu se înțelegeau între ei...

La noi, anul trecut a fost cel mai zbuciumat an de când sunt eu! N-am fost o familie, n-am tras toți la aceeași căruță, mai mult ne uitam în ochiul celuilalt decât să lucrăm și să facem bine pentru club.

Și atunci a trebuit să schimbăm în mai multe compartimente. N-am ce să-i reproșez lui Viorel Moldovan. A venit, a muncit, a făcut tot ce a putut el pentru club, dar nu cred că clubul cu el… nu cred că eram compatibili”, a declarat Victor Angelescu, potrivit gsp.ro.

Angelescu a spus de ce l-a numit pe Șumudică antrenor: „Este un mare rapidist”

Faptul că Marius Șumudică este un fan înrăit al Rapidului a contat mult în numirea acestuia pe banca echipei.

„Aveam nevoie de un antrenor pentru că știți bine cum am început cu Neil Lennon sezonul trecut. Cam cum a început FCSB-ul acum, cam așa am început și noi…

Șumudică este un mare rapidist, un antrenor care are rezultate și a avut rezultate și aici, și în afară. Am zis că era momentul lui.

Eu am fost unul dintre cei care l-au propus. După cum știți, mai avusesem presiuni să vină Marius Șumudică și în alte dăți și nu l-am pus”, a mai spus Victor Angelescu, conform sursei citate.

Victor Angelescu, despre Costel Gâlcă: „Cel mai potrivit pentru noi”

Costel Gâlcă a fost numit antrenorul Rapidului în vara aceasta, iar de atunci echipa trece printr-o perioadă foarte bună pe plan intern.

Victor Angelescu a precizat și motivul care a stat în spatele numirii acestuia în funcția de antrenor.

„Trecerea a fost făcută pentru că ne-am dorit un alt tip de antrenor. În sensul că ne-am dorit să vină un antrenor care să joace mai mult posesie... Ne-am dorit anumite lucruri de la acest sezon.

Din punctul nostru de vedere, Costel Gâlcă, îl cunoaștem cu toții, a fost antrenorul, cred eu, cel mai potrivit pentru noi, așa ne-am gândit la acel moment.

Un antrenor care știm că își dorește foarte mult să atace, să țină mingea, să jucăm un joc ofensiv, un antrenor care a avut rezultate, a câștigat titlul, Cupa...

A făcut tripla cu FCSB, a antrenat în străinătate, a fost component al echipei naționale a României, îl cunoaște toată lumea și chiar avem mare încredere în el. Normal că a contat și faptul că este un tip calm, un tip mai introspectiv”, a concluzionat Angelescu.

  • În acest moment, Rapid se află pe locul 3 în clasament, cu 22 de puncte obținute în 11 etape.
  • Următorul meci pentru echipa lui Costel Gâlcă va fi sâmbătă, cu Farul Constanța, de la ora 20:30.
Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+30 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Incidente în Napoli VIDEO Bătăi și focuri de armă pe străzi, înaintea meciului din Liga Campionilor
Liga Campionilor
21:06
Incidente în Napoli VIDEO Bătăi și focuri de armă pe străzi, înaintea meciului din Liga Campionilor
Citește mai mult
Incidente în Napoli VIDEO Bătăi și focuri de armă pe străzi, înaintea meciului din Liga Campionilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
liga 1 Marius Sumudica rapid costel galca victor angelescu
Știrile zilei din sport
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Nationala
01.10
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Citește mai mult
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Diverse
01.10
Botezat după „Rege” Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special
Citește mai mult
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Superliga
01.10
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește mai mult
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:51
A comparat Rakow cu Rapid Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
A comparat Rakow cu Rapid  Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
22:16
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
22:09
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Europa League
01.10
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Citește mai mult
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Nationala
01.10
Interes mare Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria
Citește mai mult
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Special
01.10
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Superliga
01.10
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Citește mai mult
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share