Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre perioada dificilă pe care au avut-o giuleștenii sub comanda lui Marius Șumudică (54 de ani).

Oficialul giuleștenilor a vorbit și despre motivul pentru care Costel Gâlcă (53 de ani) a fost ales antrenor al echipei.

Marius Șumudică a antrenat-o pe Rapid în perioada august 2024 - mai 2025. Acesta a rezistat 38 de meciuri pe banca giuleștenilor și a avut o medie de 1,55 puncte pe meci.

Victor Angelescu, despre perioada lui Marius Șumudică la Rapid: „Cel mai zbuciumat an”

Președintele și acționarul minoritar al Rapidului a declarat că sezonul 2024/2025 a fost cel mai complicat an de când e la echipa giuleșteană.

„Anul trecut, pe lângă ghinioane și arbitraje, noi nu am fost bine ca club! Am avut foarte multe frecușuri, foarte multe certuri interne.

Oameni care nu s-au înțeles între ei, președintele clubului de atunci (n.r. - Viorel Moldovan), care nu se înțelegea cu Marius și era de notorietate, alții care nu se înțelegeau între ei...

La noi, anul trecut a fost cel mai zbuciumat an de când sunt eu! N-am fost o familie, n-am tras toți la aceeași căruță , mai mult ne uitam în ochiul celuilalt decât să lucrăm și să facem bine pentru club.

Și atunci a trebuit să schimbăm în mai multe compartimente. N-am ce să-i reproșez lui Viorel Moldovan. A venit, a muncit, a făcut tot ce a putut el pentru club, dar nu cred că clubul cu el… nu cred că eram compatibili”, a declarat Victor Angelescu, potrivit gsp.ro.

Angelescu a spus de ce l-a numit pe Șumudică antrenor: „Este un mare rapidist”

Faptul că Marius Șumudică este un fan înrăit al Rapidului a contat mult în numirea acestuia pe banca echipei.

„Aveam nevoie de un antrenor pentru că știți bine cum am început cu Neil Lennon sezonul trecut. Cam cum a început FCSB-ul acum, cam așa am început și noi…

Șumudică este un mare rapidist, un antrenor care are rezultate și a avut rezultate și aici, și în afară. Am zis că era momentul lui.

Eu am fost unul dintre cei care l-au propus. După cum știți, mai avusesem presiuni să vină Marius Șumudică și în alte dăți și nu l-am pus”, a mai spus Victor Angelescu, conform sursei citate.

Victor Angelescu, despre Costel Gâlcă: „Cel mai potrivit pentru noi”

Costel Gâlcă a fost numit antrenorul Rapidului în vara aceasta, iar de atunci echipa trece printr-o perioadă foarte bună pe plan intern.

Victor Angelescu a precizat și motivul care a stat în spatele numirii acestuia în funcția de antrenor.

„Trecerea a fost făcută pentru că ne-am dorit un alt tip de antrenor. În sensul că ne-am dorit să vină un antrenor care să joace mai mult posesie... Ne-am dorit anumite lucruri de la acest sezon.

Din punctul nostru de vedere, Costel Gâlcă, îl cunoaștem cu toții, a fost antrenorul, cred eu, cel mai potrivit pentru noi, așa ne-am gândit la acel moment.

Un antrenor care știm că își dorește foarte mult să atace, să țină mingea, să jucăm un joc ofensiv, un antrenor care a avut rezultate, a câștigat titlul, Cupa...

A făcut tripla cu FCSB, a antrenat în străinătate, a fost component al echipei naționale a României, îl cunoaște toată lumea și chiar avem mare încredere în el. Normal că a contat și faptul că este un tip calm, un tip mai introspectiv”, a concluzionat Angelescu.

În acest moment, Rapid se află pe locul 3 în clasament, cu 22 de puncte obținute în 11 etape.

Următorul meci pentru echipa lui Costel Gâlcă va fi sâmbătă, cu Farul Constanța, de la ora 20:30.

