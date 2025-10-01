Deși au format o echipă de invidiat în tenis, Ilie Năstase (79 de ani) și Ion Țiriac (86 de ani) au trecut și printr-un moment dificil, în 1972. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Jurnalistul Andrei Vochin a rememorat momentul tensionat dintre cei doi legendari sportivi. Este vorba de Cupa Davis din 1972, de la București, atunci când s-a zvonit că Ilie Năstase ar fi vândut meciul.

Momentul care ar fi putut produce „ruptura” între Ilie Năstase și Ion Țiriac

„Referitor la Cupa Davis pierdută la București în 1972, pentru că Ion Țiriac spune că «Tu câștigat multe turnee. Asta pentru mine era o șansă unică în viață, să câștig Cupa Davis, și noi puteam să câștigăm pentru că tu erai mult mai bun decât ceilalți».

S-a zvonit la vremea respectivă că Năstase a vândut meciul din Cupa Davis, cu Statele Unite, la București, cu Stan Smith. Nu e adevărat.

Chiar povestește și Ilie că s-a întâlnit pe holurile CC-ului, au fost invitați ca finaliști după aceea, iar cuplul Ceaușescu a zis «Măi, flăcăule, să stai liniștit!». Ei investigaseră, văzuseră care e treaba. «Știm că s-a jucat corect»”, a declarat Andrei Vochin, pentru fanatik.ro.

Țiriac și Năstase au câștigat Roland Garros în 1970, la dublu, și au format cel mai de succes cuplu românesc din tenis: cei doi au cucerit 11 trofee.

„Năstase a zis «Eu nu vin»”

„Dar de ce a fost supărat Țiriac? Pentru că Țiriac și echipa de Cupa Davis s-au reunit cu vreo două săptămâni înainte la București să se antreneze pe zgură, pentru că ei veneau de pe iarbă din America.

Și Năstase a zis «Eu nu vin. Pentru că eu trebuie să joc două turnee în America, dacă nu mă duc să joc acolo, mă penalizează pentru că mi-am anunțat participarea». Și ăștia au zis «Lasă, mă, te penalizează, te penalizează, plătește amenzi?».

«Nu, dom’le, nu, că eu mă duc să joc acolo». Și s-a dus, s-a jucat acolo și a venit cu vreo trei, patru zile înainte la București, era diferență de fus orar și era diferență de suprafață!”, a adăugat Andrei Vochin.

