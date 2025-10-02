Dinamo se opune Andrei Nicolescu e pentru menținerea regulii U21: „Sunt mai multe argumente” +13 foto
Andrei Nicolescu/ Foto: GOLAZO.ro
Dinamo se opune Andrei Nicolescu e pentru menținerea regulii U21: „Sunt mai multe argumente”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 09:56
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 09:56
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, este împotriva eliminării regulii U21.

FCSB, prin vocea lui Mihai Stoica, a fost printre primele cluburi care au cerut în acest sezon eliminarea regulii U21.

Au urmat Andrea Mandorlini, antrenorul celor de la CFR Cluj și Victor Angelescu, președintele de la Rapid.

Andrei Nicolescu: „Dinamo ar vota pentru menţinerea regulii U21

Președintele lui Dinamo a fost întrebat ce ar face în privința regulii U21.

„Dinamo ar vota pentru menţinerea regulii. Sunt mai multe argumente. Vrem un fotbal performant, noi considerăm jucători de 21-22 de ani ca fiind tineri, dar nu mai sunt tineri.

Sunt maturi. Vrem să vindem un produs românesc în afară, iar la 23-24 de ani nu-l mai vinzi.

Vrem să avem jucători cât mai tineri şi performanţi, care să ajute naţionalele, iar dacă nu-i încercăm... Putem da şi greş, dar dacă nu-i sprijinim să joace, nu o să avem componenta necesară.

Nu sunt pentru înlocuirea regulii”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro

Jucătorii din lotul extins al lui Dinamo eligilibi pentru regula U21 în sezonul 2025-2026:

  • Denis Oncescu (portar, născut 2004)
  • Casian Soare (mijlocaș, 2006)
  • Alexandru Tabuncic (fundaș dreapta, 2006)
  • Adrian Caragea (extremă, 2005)
  • Adrian Mazilu (extremă, 2005)
  • Cristi Mihai (mijlocaș, 2004)
  • Antonio Bordușanu (extremă, 2004)
  • Alexandru Musi (extremă, 2004)
  • Luca Bărbulescu (atacant, 2007)
2016-2017
este sezonul în care a fost introdusă regula U21

Andrei Nicolescu: „Mi-aș dori alte reguli”

Nicolescu a propus schimbări pentru echipele care evoluează în Liga 3, care ar urma să încurajeze promovarea mai multor tineri în fotbalul românesc.

„Mi-aş dori alte reguli. Ca la Liga 3, toate echipele de primă ligă care au echipa a doua să fie obligate să joace doar cu copii de 17 ani şi să fie o regulă prin care să primească bani sau nu, ca tinerii sportivi să aibă un loc acolo. Să nu avem sportivi de 30 de ani în Liga 3”, a concluzionat Nicolescu.

Dinamo, antrenament FOTO FB Dinamo (10).jpg
Dinamo, antrenament FOTO FB Dinamo (10).jpg

dinamo superliga andrei nicolescu regula u21
