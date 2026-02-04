Vassaras, agasat în centrul Bucureștiului Șeful CCA, luat la întrebări de un cetățean nemulțumit: „Există blat în fotbalul românesc?”

Kyros Vassaras (60 de ani), președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), a fost chestionat de un cetățean în privința existenței aranjamentelor în Liga 1.

Incidentul s-a petrecut după ce oficialul grec a părăsit o terasă situată în zona Piața Alba Iulia, din București, fiind însoțit de fostul arbitru Augustus Constantin (51 de ani).

Vassaras, agasat în centrul Bucureștiului: „Există blat în fotbalul românesc?”

Vassaras a fost abordat direct de cetățean și întrebat: „Vă salut, spuneți-mi și mie despre blaturile din fotbalul românesc. Cum comentați? Faceți parte din…?”

Vassaras, vizibil deranjat, a răspuns : „You don’t understand that I won’t make any comment?” (Nu înțelegi că nu o să fac niciun comentariu), semn că Vassaras l-a întâlnit anterior pe interlocutor.

Întrebările au continuat, de data aceasta către Augustus Constantin, fiul fostului arbitru Gheorghe Constantin, care i-a răspuns: „Nu pot să vă spun absolut nimic”. Omul s-a întors către Vassaras cu aceeași întrebare: „Există blaturi în fotbalul românesc?”

Oficialul grec a dat din mână în semn de dezaprobare și a spus „No comment. Understand?” (Nu comentez, înțelegi?), în timp ce încerca să se îndepărteze.

Apoi, oficialul l-a întrebat „Is it normal for you to come everytime?” (E normal ca tu să vii de fiecare dată...). La un moment dat, Vassaras îi spune cetățeanului: „Stop! Finish!”.

Interlocutorul a insistat că este o filmare pe domeniu public, în timp ce Augustus Constantin îl striga pe Vassaras să se îndrepte spre mașină.

„Oh, yeah? Come?”(A, da? Vino), răspunde Vassaras și face câțiva pași în direcția opusă, apoi se răzgândește și se îndreaptă, în cele din urmă, spre mașina unde îl aștepta Augustus Constantin.

Gheorghe Constantin, tatăl lui Augustus Constantin, care îl însoțea pe Vassaras, a fost implicat în scandalul de corupție denumit „Cazul Penescu” sau „Mită pentru arbitri”.

În cadrul acestui scandal de corupție, mai multe persoane din conducerea clubului FC Argeș Pitești și din arbitraj au fost vizat de acuzații de dare și luare de mită, constituire a unui grup infracțional organizat și cumpărare de influență legate de rezultatele unor meciuri din campionat, conform zf.ro.

2014 este anul în care Vassaras a fost numit președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din România

