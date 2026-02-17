La Liga, victorie împotriva pirateriei  Spaniolii au învins VPN-urile! Decizia tribunalului + de ce sunt furioși fanii

La Liga a obținut o victorie importantă în fața firmelor care oferă servicii de VPN, prin intermediul cărora fanii spanioli aveau acces la site-uri care transmit ilegal campionatul Spaniei.

La Liga continuă lupta contra pirateriei. După ce a început să vâneze barurile care transmit ilegal meciuri, acum au obținut o victorie importantă la tribunal.

La Liga, victorie împotriva pirateriei

Liga Spaniolă a câștigat procesul cu providerii de VPN, principalii vizați fiind NordVPN și ProtonVPN. Prin intermediul VPN-urilor, suporterii spanioli fentau restricțiile geografice și aveau acces la site-uri pirat, blocate în Spania, unde puteau urmări gratuit campionatul intern.

Acum, providerii de VPN sunt obligați să blocheze accesul la site-urile restricționate în Spania. Tribunalul a considerat măsura necesară, mai ales că firmele vizate se promovau chiar prin abilitatea de a dribla restricțiile impuse de statul spaniol.

Miza e uriașă pentru La Liga

Liga Spaniolă a vândut la finalul anului trecut drepturile TV pentru următorul ciclu de 5 sezoane (2027/2028 - 2031/2032) pentru 6,135 miliarde de euro. O creștere de 9% față de precedentul contract!

Întreaga sumă este doar pentru teritoriul Spaniei și va fi plătită de DAZN și Movistar, care vor transmite câte 5 meciuri.

Fanii sunt însă nemulțumiți de prețurile foarte mari practicate de deținătorii drepturilor TV. Un abonament lunar la Movistar pleacă de la 115 euro pe lună, în timp ce DAZN cere 14,99 euro pe lună, pentru un contract pe un an, sau 31,99 euro pe lună fără contract!

