Aioani, OUT! Verdict dur pentru portarul titular de la Rapid! Cât va lipsi + ce meciuri va rata

Marian Aioani (26 de ani) s-a accidentat în meciul pierdut de Rapid, scor 1-3, cu Farul și, după mai multe examinări medicale, veștile nu sunt deloc bune pentru giuleșteni.

Cât va lipsi portarul alb-vișiniilor și ce meciuri va rata, în rândurile de mai jos.

Marian Aioani a rezistat doar jumătate de oră în eșecul cu Farul Constanța.

A acuzat probleme musculare, astfel că antrenorul Costel Gâlcă s-a văzut nevoit să-l trimită pe teren pe Dejan Iliev (30 de ani), care a făcut penalty la un sfert de oră după ce intrase între buturi.

Aioani, OUT! Cât va lipsi + ce meciuri va rata portarul de la Rapid

Astăzi, clubul din Giulești a venit cu noutăți despre starea goalkeeperului:

„Marian Aioani se află sub supraveghere medicală, după ce a resimțit dureri la nivelul coapsei în timpul partidei cu Farul Constanța. În urma testelor efectuate, portarul nostru va urma un program de recuperare, iar durata estimativă a absenței va fi stabilită în perioada următoare”.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Aioani va lipsi timp de două săptămâni și va rata ultimele meciuri din sezonul regular.

Rapid - Dinamo, 21 februarie, ora 20:30

Unirea Slobozia - Rapid, 2 martie, ora 19:30

Rapid - Craiova, 7 martie (ora urmează să fie stabilită)

Rapid mai are doi portari în lot: Dejan Iliev (30 de ani) și Adrian Briciu (18 ani)

