De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Ladislau Boloni foto: Imago
Nationala

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 11:24
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 11:25
  • Ladislau Boloni (72 de ani), unul dintre cei mai de succes antrenori români, a vorbit despre unul dintre cele mai discutate momente din cariera sa.
  • În 2001, tehnicianul a luat decizia de a părăsi banca echipei naționale a României pentru a semna cu Sporting Lisabona.

Boloni a condus naționala României timp de 13 meciuri, între 2000 și 2001.

Decizia care i-a schimbat cariera lui Boloni: „M-a pus la zid și am spus da”

Deși naționala se afla într-un moment important, fiind în mijlocul campaniei de calificare pentru CM 2002, tehnicianul a ales să accepte oferta venită din Portugalia, unde avea să antreneze Sporting timp de două sezoane.

„Era un risc, dar te întorceai în fotbalul internațional, care conta mult. Fotbalul occidental, pe care nu puteai să-l compari nicio secundă cu fotbalul din estul Europei.

Să mă întorc după zece ani de zile în Franța, să mă întorc din nou în fotbalul occidental, totuși la Sporting, care era a treia echipă, pe care o cunoșteam cât de cât, pentru că mă uitam la jucătorii tineri de acolo”, a spus Boloni, conform iamsport.ro.

3 trofee
a cucerit tehnicianul român alături de Sporting Lisabona: titlul de campion în sezonul 2001–2002, Cupa Portugaliei în același sezon și Supercupa Portugaliei în ediția 2002–2003.

Tehnicianul a explicat și modul în care a primit oferta din partea celor de la Sporting.

„M-a tentat pentru că m-au contactat foarte repede. Cu echipa națională am făcut un turneu acolo, la Algarve, pe care l-am câștigat. Am câștigat acest turneu și atunci am sărit în ochii președintelui.

Și atunci m-a căutat președintele de care am vorbit mai înainte, eu tot ezitam, trăgeam de timp, el mă suna, eu îl rugam frumos să mă lase în pace până termin meciurile cu Ungaria și cu Lituania, mai ales cu Ungaria, un meci deosebit de delicat

El a spus: «Ok, dar îmi dai cuvântul că semnezi dacă termini cu meciurile acestea?». Om inteligent, practic m-a pus la zid cu treaba aceasta și am spus da. Nu puteam să zic că am să văd, că atunci își dădea seama că nu vreau. Eu i-am răspuns afirmativ și practic cu asta am semnat plecarea mea de la echipa națională”, a mai spus Boloni.

Ladislau Boloni: „Ce antrenor român nu ar pleca în Occident”

Componenta financiară a mutării a existat și ea, lucru recunoscut deschis de Boloni, care a respins însă etichetele primite ulterior.

Mă doare puțin că reacțiile, atunci când citesc despre lucrurile acestea, sunt numit „trădător” și sunt numit „om de bani”. Dar eu pun o întrebare, spuneți-mi un antrenor român care nu ar pleca în Occident dacă are de acolo o propunere. Tare m-aș mira dacă ați putea să îmi spuneți două nume. Eu nu cunosc niciunul! Ladislau Boloni

După plecarea lui Boloni, Gheorghe Hagi a preluat conducerea echipei naționale pentru patru meciuri, după care a fost înlocuit de Anghel Iordănescu.

În Portugalia, Boloni a lucrat cu jucători precum Ricardo Quaresma, Mario Jardel sau Marius Niculae și a intrat definitiv în istoria clubului după ce, în 2002, l-a debutat în fotbalul profesionist pe Cristiano Ronaldo.

Cele mai importante echipe antrenate de Ladislau Boloni: Nancy, Sporting Lisabona, Stade Rennais, Monaco, Standard Liege, Lens, PAOK, Gent, Antwerp, Panathinaikos, Metz.

Rezultatele lui Ladislau Boloni cu echipa națională a României:

  • 16 august 2000: România – Polonia 1-1 (amical)
  • 3 septembrie 2000: România – Lituania 1-0 (preliminarii CM 2002)
  • 7 octombrie 2000: Italia – România 3-0 (preliminarii CM 2002)
  • 15 noiembrie 2000: România – Iugoslavia 2-1 (amical)
  • 5 decembrie 2000: Algeria – România 3-2 (amical)
  • 8 decembrie 2000: Algeria – România 2-3 (amical)
  • 26 februarie 2001: Ucraina – România 0-1 (amical)
  • 28 februarie 2001: Lituania – România 0-3 (amical)
  • 24 martie 2001: România – Italia 0-2 (preliminarii CM 2002)
  • 28 martie 2001: Georgia – România 0-2 (preliminarii CM 2002)
  • 25 aprilie 2001: România – Slovacia 0-0 (amical)
  • 2 iunie 2001: România – Ungaria 2-0 (preliminarii CM 2002)
  • 6 iunie 2001: Lituania – România 1-2 (preliminarii CM 2002)

echipa nationala a romaniei antrenor Sporting Lisabona Ladislau Boloni
