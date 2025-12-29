Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge +8 foto
Radu Drăgușin (foto: IMAGO)
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 09:42
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 10:25
  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român de la Tottenham, ar putea reveni la Juventus, clubul la care s-a format ca fotbalist.
  • Formația din Torino își propune să consolideze lotul pentru a rămâne în cursa pentru titlul din Serie A.

Drăgușin a revenit, duminică, pe teren în partida Crystal Palace - Tottenham 0-1, după o absență de 11 luni cauzată de o accidentare gravă.

Radu Drăgușin ar fi aproape de o revenire la Juventus

Noul director sportiv al torinezilor, Marco Ottolini, încearcă să îl readucă pe fundașul român la Torino, potrivit presei din Italia.

Jucătorul și-ar fi dat deja acordul pentru transfer, iar tranzacția ar fi în curs de desfășurare, scrie tuttomercatoweb.com

Ottolini l-a avut sub comandă pe Drăgușin la Genoa, perioadă în care fundașul român s-a impus în Serie A și și-a crescut considerabil cota, ceea ce i-a adus un transfer în Premier League.

38 de meciuri
a jucat Radu Drăgușin pentru Tottenham, 37 dintre ele în sezonul 2024-2025, înainte de accidentare

Situația lui Radu Drăgușin la Tottenham nu este deloc simplă.

Românul a ajuns a patra variantă pentru centrul defensivei, în spatele lui Micky van de Ven, Cristian Romero și Kevin Danso, ceea ce îi reduce considerabil minutele de joc și îi complică statutul înaintea Campionatului Mondial din 2026.

De ce îl vrea Juventus pe Radu Drăgușin

Juventus pregătește o restructurare a lotului pentru a putea lupta la titlu, iar prioritatea o reprezintă întărirea în zona defensivă și pe benzi.

Fundașii centrali cu care Radu Drăgușin ar urma să se lupte pentru un loc de titular la Juventus:

  • Gleison Bremer (28 de ani) - cotat la 35 de milioane de euro
  • Pierre Kalulu (25 de ani) - cotat la 28 de milioane de euro
  • Federico Gatti (27 de ani) - cotat la 20 de milioane de euro
  • Lloyd Kelly (27 de ani) - cotat la 20 de milioane de euro
  • Daniele Rugani (31 de ani) - cotat la două milioane de euro

Ca apărător central poate juca și fundașul lateral Juan Cabal.

40 de meciuri
a jucat Drăgușin în Serie A. Fundașul are doar patru meciuri jucate pentru Juventus în toate competițiile: unul în Serie A, unul în Champions League și două în Cupa Italiei

Juventus se află pe poziția a patra în Serie A, cu 32 de puncte, în timp ce Inter conduce clasamentul, cu 36 de puncte.

Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon

Drăgușin a fost introdus în minutul 85 al meciului cu Crystal Palace de pe „Selhurst Park”, atunci când l-a înlocuit pe Archie Gray.

Stoperul român a fost aproape de gol la chiar prima sa atingere, însă a reluat puțin peste poartă o recentrare a lui Richarlison, în urma unei faze fixe.

Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg
Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg

