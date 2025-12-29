Atalanta - Inter 0-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, i-a răspuns lui Antonio Conte (56 de ani), tehnicianul lui Napoli, după ultimele declarații ale italianului.

Napoli a învins-o pe Cremonese, duminică, cu scorul de 2-0, iar după meci Antonio Conte a declarat că Juventus, AC Milan și Inter sunt net superioare față de restul cluburilor.

Tehnicianul italian a încercat să mute presiunea pe jucătorii lui Cristi Chivu, dar românul a venit imediat cu un răspuns.

Atalanta - Inter 0-1 . Cristi Chivu, despre Antonio Conte: „Nu mă interesează ce spune”

Inter s-a impus tot duminică în fața Atalantei, iar Cristi Chivu a vorbit despre declarațiile recente ale antrenorului lui Napoli.

Românul a subliniat că nu vrea să intre în polemici și că se concentrează pe jocul echipei sale.

„Nu mă interesează ce spune Conte”, a spus inițial Cristi Chivu, fără a adăuga mai multe detalii.

Apoi antrenorul lui Inter a continuat: „Conte continuă să provoace? Am declarat deja că nu mă interesează ce spune Conte. Rămân consecvent în opinia mea. Dacă suntem obișnuiți să provocăm tulburări, atunci vom provoca tulburări, dar eu nu voi participa.

Este necesar să transmitem valori. Este posibil să jucăm fotbal fără a-l amesteca cu alte chestiuni care lasă anumite impresii. Cei care provoacă tulburări pot continua să o facă. Noi muncim din greu pentru a fi competitivi”, a mai spus Cristi Chivu după meciul cu Atalanta.

Juventus, Milan și Inter sunt diferite față de noi ca bugete, structură, salarii, valoarea bunurilor. Dacă o altă echipă e comparată cu ele, înseamnă că a făcut ceva extraordinar. Nu poți spune că nu există diferență. Încerci să o reduci, pe teren, dar vorbim de lumi diferite Antonio Conte, după meciul Cremonese - Napoli 0-2

Inter a câștigat duelul cu Atalanta cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Lautaro Martinez, din pasa lui Pio Esposito, care a profitat de eroarea lui Djimsiti.

Interul lui Chivu termină 2025 pe prima poziție în Serie A. „Nerazzurri” au 36 de puncte după 16 etape, cu unul mai mult față de AC Milan și două peste campioana Napoli.

VIDEO. Atalanta - Inter 0-1

Originea conflictului Conte-Chivu

Napoli și Inter s-au întâlnit pe 25 octombrie, în cadrul etapei 8 din Serie A. Campioana Italiei s-a impus cu scorul de 3-1.

Giuseppe Marotta, președintele „nerazzurrilor”, și-a exprimat nemulțumirea atunci cu privire la un penalty primit de Napoli în minutul 30 al partidei.

Criticile președintelui lui Inter i-a oferit oportunitatea lui Antonio Conte să îl atace indirect pe Cristi Chivu:

„Ca antrenor, nu i-aș fi permis unuia dintre conducătorii mei să facă asta. Să vină un președinte și să facă aceste comentarii...

Cu tot respectul, să lase lucrurile în seama celor care au trăit meciul. Nu le-am cerut niciodată președinților mei să se comporte ca un tată și să apere echipa.

O echipă mare trebuie să evalueze de ce a pierdut, nu să apeleze la lucruri din acestea”, a spus Antonio Conte potrivit Sport Mediaset.

Reacția lui Chivu nu a întârziat să apară: „Încerc să schimb lucrurile, dar deocamdată lupt singur. Suntem mereu obișnuiți să plângem și să ne plângem și trebuie să evoluăm. Atât timp cât sunt aici, voi face asta. Nu mă interesează ce cred alții despre mine”, a spus Cristi Chivu.

