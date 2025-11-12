„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985:  „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”

De câteva săptămâni, Ladislau Bölöni (72 de ani) se află în campanie pentru lansarea filmului documentar despre viața sa „Bölöni - legenda care ne leagă” și răscolește prin arhiva memoriei, amintindu-și atât momente plăcute, cât și episoade mai puțin fericite din cariera sa impresionantă.

În cadrul emisiunii „Garantat 100%”, de la TVR, Bölöni a dezvăluit un episod ținut secret timp de decenii, despre care spune că i-a pus în mare pericol cariera de fotbalist.

Ladislau Bölöni, despre un episod din 1985: „Am fost coborât din mașină și n-am mai putut să joc”

Întrebat de realizatorul emisiunii, Cătălin Ştefănescu, ce era în sufletul lui când, în calitate de selecționer al României, la meciul cu Ungaria (2-0), disputat pe stadionul Ghencea, în 2001, spectatorii au strigat „Afară, afară cu ungurii din țară!”, Bölöni a răspuns în primă fază printr-o întâmplare trăită ca jucător.

„Am trăit un moment foarte trist pentru mine, care m-a zdrobit. Eram în autobuzul care ne ducea la un meci împotriva Turciei, la Craiova, și deoarece eu am făcut anumiți pași către Ungaria, am fost coborât din mașină și n-am mai putut să joc.

Am dispărut, practic, din fotbalul românesc pentru … Intenția era să dispar total” , a povestit Bölöni la TVR.

Bölöni era anunțat titular la meciul România - Turcia, din preliminariile CM 1986

Momentul respectiv s-a petrecut în primăvara anului 1985, cu un an înainte ca Ladislau Bölöni să câștige Cupa Campionilor Europei cu Steaua București, pe 7 mai 1986, la Sevilla.

Mai exact, pe 3 aprilie naționala României a jucat cu Turcia, la Craiova, în preliminariile CM 1986.

Ladislau Bölöni avea 32 de ani și era unul dintre liderii naționalei pregătite de Mircea Lucescu, omul care marcase nu cu mult timp în urmă golul unei victorii antologice contra campioanei mondiale Italia.

Ziarul Sportul, care în general avea informații oficiale, l-a anunțat în echipa de start pe Bölöni (vezi facsmil mai jos).

Ziarul Sportul l-a anunțat pe Bölöni în echipa de start a României pentru meciul cu Turcia

Mircea Irimescu i-a luat locul: „A venit o informare de la FRF că Bölöni trebuie suspendat”

Ladislau Bölöni a fost exclus din lot cu câteva ore înainte de începerea partidei și înlocuit cu Mircea Irimescu, fostul mijlocaș al Universității Craiova.

„Sportul” nu a relatat nimic după meci despre absența lui Bölöni.

Contactat de GOLAZO.ro, Mircea Irimescu (66 de ani) își amintește: „Cu câteva ore înainte de meci a venit o informare de la FRF că Bölöni trebuie suspendat. A fost scandal mare la Federație.

S-a transmis că nu mai are voie să joace pentru naționala României, să nu-l bage să nu pierdem meciul cu 3-0 la masa verde.

Din câte am auzit, Bölöni făcuse o cerere ceva prin Ungaria, nu știu exact. Eram în cantonament la Constructorul, prin Luncă. Înainte cu o oră sau două am fost anunțați că Bölöni nu joacă și am fost eu titularizat”.

„Astfel de informații rămâneau la vârf, nu ajungeau în redacție. După un timp au apărut zvonuri că Bölöni a fost curtat de Federația din Ungaria, dar nu puteau fi publicate”, a menționat pentru GOLAZO.ro un fost jurnalist la „Sportul”.

Bölöni a fost reabilitat repede și a revenit la naționala României

Situația a fost aplanată relativ repede. La patru zile după meciul cu Turcia, Bölöni a jucat în campionat pentru Steaua, iar pe 1 mai a evoluat pentru echipa națională în meciul cu Anglia (0-0), de la București.

Mircea Irimescu povestește: „Intervențiile lui Mircea Lucescu, inclusiv discuțiile cu generalii, au făcut posibilă revenirea lui Bölöni la națională. Astfel, acesta a putut să participe în meciurile rămase din acea campanie de calificare”.

Mircea Rădulescu (84 de ani), fostul secund al lui Mircea Lucescu la echipa națională la acea vreme, a confirmat pentru GOLAZO.ro: „Bölöni făcuse o cerere să joace pentru Ungaria. A semnat o adeziune. S-a aflat pe cale diplomatică. Lucrurile s-au clarificat ulterior, dar nu știu cum”.

108 selecții are Ladislau Bölöni la echipa națională, pentru care a marcat 25 de goluri. Fostul mijlocaș a jucat în tricoul României la Euro 1984 din Franța

Bölöni a fost exclus din națională în preliminariile CM 82: România era în grupă cu Ungaria

Înaintea episodului din 1985, Ladislau Bölöni fusese exclus din naționala României în perioada iunie 1980 - noiembrie 1981.

Partidul Comunist ordonase ca fotbalistul să nu joace în preliminariile Cupei Mondiale din 1982, întrucât România fusese repartizată într-o grupă cu Ungaria, iar el era etnic maghiar.

„V-aș invita să ne întoarcem în 1981, când trecuseră deja doi ani de când, în urma unui ordin venit de la Comitetul Central, eu trebuia să fiu uitat de echipa națională…

Echipă națională care, după câtva timp, a început un pic să șchioapete, nu din vina mea”, rememora Ladislau Bölöni, în martie, la Gala Sportului Românesc.

Mircea Lucescu l-a readus pe Bölöni la națională în 1981. „Contesta interzicerea mea”

Bölöni a fost readus la prima reprezentativă de Mircea Lucescu, la primul său meci ca selecționer, Elveția - România (0-0), disputat pe 11 noiembrie 1981, la Berna.

Bölöni a povestit în martie 2025, de pe scena Operei Naționale din București: „S-a schimbat antrenorul și era 1 noiembrie, ziua morților… eram la cimitir și mă întorceam de la mormântul tatălui meu.

Abia ajuns acasă, suna telefonul. Am vorbit cu respectivul, care la sfârșit mi-a spus o propoziție din patru cuvinte: «Am nevoie de tine!». O propoziție care pe vremea respectivă conținea foarte mult curaj. Contesta interzicerea mea de la echipa națională.

Era o propoziție pe care, timp de doi ani de zile, nimeni n-a îndrăznit să o rostească – patru cuvinte care mi-au schimbat viața.

Cel care a pronunțat această propoziție nu se află printre noi pentru că era ocupat cu echipa națională și dumneavoastră ghiciți: era Mircea Lucescu. Îți mulțumesc pentru curajul tău!”.

Premiera la București a documentarului „Bölöni - legenda care ne leagă” are loc pe 19 noiembrie, la Mall Băneasa

Premiera oficială la București a filmului documentar „Bölöni - legenda care ne leagă” este programată miercuri, 19 noiembrie, la Mall Băneasa, începând cu ora 18:00.

Pelicula va fi prezentată și pe 15 noiembrie, la Cinema Muzeul Țăranului, în încheierea ediției a 19-a a „Săptămânii Filmului Maghiar”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport