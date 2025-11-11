Ce relație e între Boloni și Viktor Orban? Antrenorul român explică, pentru GOLAZO.ro, apropierea sa față de controversatul politician maghiar +13 foto
Premierul Ungariei, Viktor Orban (stânga), într-o discuție cu Laszlo Bölöni surprinsă la un meci de fotbal din campionatul Ungariei (foto: Facebook / Hajdú B.István Rajongói oldala)
Ce relație e între Boloni și Viktor Orban? Antrenorul român explică, pentru GOLAZO.ro, apropierea sa față de controversatul politician maghiar

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 09:12
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 10:26
  • Ladislau Bölöni (72 de ani) vorbește, în premieră, despre relația sa apropiată cu premierul Ungariei, Viktor Orban
  • În ultima vreme au fost mai multe mesaje publice de susținere reciprocă.
  • „Jucăm în aceeași echipă”, spune antrenorul. Detalii, mai jos.

În ultima vreme au apărut mai multe semne ale unei apropieri între Ladislau Bölöni și premierul maghiar Viktor Orban, una dintre personalitățile controversate ale ultimilor ani.

Politicianul este acuzat că e anti-UE, că a redus normele democratice în țara vecină, limitând libertatea presei, și a restrâns independența judecătorilor.

Conform Hotnews, un alt punct de dispută între UE și guvernul Ungariei a fost prietenia lui Orban față de Rusia și Putin, Budapesta folosind în mod repetat puterea de veto pentru a bloca sancțiunile împotriva oligarhilor și șefilor militari ruși.

În același timp, una dintre strategiile lui Orban, finanțate cu bani mulți de la buget, a fost cultivarea maghiarilor din afara granițelor. De asta a beneficiat inclusiv sportul - vezi investițiile făcute de Guvernul Ungariei în Sepsi sau Csikszereda.

Tot aici intră și finanțarea de către autoritățile maghiare a documentarului „Bölöni - legenda care ne leagă”.

Premierul Orban a postat pe Facebook un mesaj elogios cu ocazia lansării filmului, la Budapesta.

„Laszlo Bölöni este pe bună dreptate cea mai mare figură a fotbalului transilvănean, o legendă în istoria sportului maghiar.

După Puskas, este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupei Campionilor Europeni. Filmul este nostalgie și un suvenir pentru noi și pentru posteritate”, a scris Orban.

Laszlo Bölöni explică relația pe care o are cu Viktor Orban

Bölöni a clarificat pentru GOLAZO.ro natura relației sale cu Viktor Orban:

„Am citit mesajul domnului Viktor Orban. Nu suntem prieteni, dar ne cunoaștem de mult timp. El știe că eu știu (n.red. - râde) pe ce post a jucat el fotbal, dar și el știe despre mine pe ce poziție am evoluat.

Prin asta vreau să exprim, într-un mod mai simpatic, faptul că jucăm în aceeași echipă. Cred că este important să înțelegi respectul unui om important, după părerea mea”.

Bölöni, născut și crescut în România din părinți cu origini maghiare, nu a jucat și nu a antrenat niciodată în Ungaria. Dar a declarat în repetate rânduri că se simte „mai degrabă maghiar decât român”.

Viktor Orban (stânga) are multe subiecte în comun cu Laszlo Bölöni (foto: Facebook / Viktor Orban) Viktor Orban (stânga) are multe subiecte în comun cu Laszlo Bölöni (foto: Facebook / Viktor Orban)
Viktor Orban (stânga) are multe subiecte în comun cu Laszlo Bölöni (foto: Facebook / Viktor Orban)

Bölöni, despre investițiile guvernului maghiar la Sepsi și Csikszereda

Bölöni a apreciat, totodată, sprijinul guvernului maghiar pentru cluburile OSK Sepsi Sfântu Gheorghe și FK Csikszereda Miercurea Ciuc, subliniind că beneficiile ajung la întreaga comunitate locală, indiferent de etnie.

„Consider că sprijinul pe care Guvernul Ungariei îl acordă cluburilor Sepsi și Csikszereda este binevenit pentru toată lumea.

La meciurile acestor echipe nu vin doar suporteri maghiari, indiferent de ce se spune. Când viața comunității devine mai interesantă, toată lumea se simte mai bine, țigani, germani, români sau maghiari.

Și, în comparație, să vedem dacă cineva din România sprijină construirea unui stadion în Republica Moldova”, a declarat Loți.

„Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (1).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (2).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (3).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (4).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (5).jpg
Uitați-vă la Steaua din anii ’80 și vedeți câte naționalități erau acolo”

Bölöni a amintit și de experiențele sale din perioada Steaua București, când diversitatea echipei era evidentă:

„Uitați-vă la Steaua din anii ’80 și vedeți câte naționalități erau acolo. Prezența lui Valentin Ceaușescu a fost importantă pentru toată lumea, nu doar pentru Pițurcă, ci și pentru Bölöni”.

În echipa de aur a Stelei, portarul erou Helmut Duckadam era de etnie germană, Belodedici are rădăcini sârbești, Hagi este aromân, Anton Weissenbacher, german, iar regretatul antrenor Emeric Ienei avea origini maghiare, la fel ca Laszlo Bölöni.

Viktor Orban l-a felicitat pe Bölöni când a împlinit 70 de ani

Mesajul transmis de Viktor Orban în urmă cu câteva zile lui Bölöni nu este singular. Anterior, în martie 2023, cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a lui Bölöni, premierul Ungariei i-a trimis o scrisoare de felicitare și o sticlă de vin Tokaji.

Cadoul a fost transmis prin intermediul jurnalistului György Szöllősi, redactor-șef la Nemzeti Sport, apropiat al premierului Viktor Orban, prezentat ca ambasadorul tradițiilor fotbalistice maghiare.

Szöllősi a avut, de asemenea, rolul de expert în echipa de producție a documentarului despre viața lui Bölöni.

500.000 de euro
a costat documentarul despre viața lui Laszlo Bölöni și a fost finanțat în principal de Institutul de Film Maghiar, beneficiind totodată de contribuții substanțiale din partea Consiliului Județean Mureș și a Consiliului Local Târgu Mureș

În mesaj, Viktor Orban a lăudat atât performanțele lui Bölöni ca fotbalist, cât și succesele sale ca antrenor, remarcând contribuția sa la sportul maghiar și european.

„Stimate Maestre! Dacă există o carte despre fotbal care poate fi considerată una dintre cele mai așteptate lucrări ale ultimilor ani, cartea dumneavoastră se încadrează cu siguranță în această categorie”, a scris premierul Ungariei, referindu-se la autobiografia la care Bölöni lucrează.

„Permiteți-mi să mă alătur rudelor, prietenilor și admiratorilor pentru a vă felicita cu ocazia zilei de naștere și a vă ura multă sănătate și succes în cariera de antrenor. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, se încheie scrisoarea lui Viktor Orban.

Bölöni, împreună cu fostul antrenor al lui Viktor Orban la înmormântarea lui Emeric Ienei

Bölöni a subliniat și legăturile personale care îi leagă de cercul lui Viktor Orban.

„Sunt prieten bun cu fostul antrenor al lui Viktor Orban, Jakab Janos. Am participat împreună la înmormântarea lui Emeric Ienei.

Chiar și atunci când premierul Ungariei se afla într-o vizită la Casa Albă, unde a fost primit de președintele Donald Trump, a trimis printr-un reprezentant guvernamental o coroană și o scrisoare de condoleanțe familiei lui Emeric Ienei.

Este un gest deosebit, care arată respectul său pentru memoria lui nea Imi”.

Bölöni a susținut partidul lui Viktor Orban la alegerile din 2018

Relația dintre Laszlo Bölöni și Viktor Orban a început să capete și o dimensiune politică în 2018. În acel an, potrivit presei maghiare, fostul selecționer al României a votat pentru prima dată în Ungaria și și-a exprimat sprijinul direct pentru premierul Viktor Orban și partidul său, Fidesz.

„Consider că alegătorul nu este o figură naivă, căzută din cer: are familie, copii, experiențe și principii. El simte și analizează, iar dacă majoritatea este pro-Fidesz, aceasta are o istorie și o explicație”, a declarat Bölöni, citat de site-ul maghiar Pesti Sracok.hu.

De atunci, Bölöni a participat la evenimente organizate la Băile Tușnad, cunoscut sub numele de Tusványos, un festival anual dedicat comunității maghiare din Transilvania, care reunește discuții politice, culturale și activități educative, și unde Viktor Orbán susține de regulă discursuri importante pentru această comunitate.

Boloni, Pițurcă și Balint, în timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook
Boloni, Pițurcă și Balint, în timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook

Boloni, Pițurcă și Balint, în timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook Gică Hagi, intervievat de realizatorii documentarului „Bölöni - legenda transilvăneană” Foto: Facebook Realizatorii filmului „Bölöni - legenda transilvăneană” au lucrat cu sute de casete video Foto: Facebook Mircea Lucescu a vorbit despre cariera Loți Bölöni Foto: Facebook Bölöni a fost filmat și acasă, la Nisa FOTO: Nemzetisport / Zsófia Nyirkos
Ladislau Boloni viktor orban film documentar Boloni
