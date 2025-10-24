Yamal pune paie pe foc înainte de El Clasico Declarații acide ale starului de la FC Barcelona: „Fură, se plâng” » Reacții dure: „Madridul nu va uita!”
Lamine Yamal. Foto: IMAGO
Yamal pune paie pe foc înainte de El Clasico Declarații acide ale starului de la FC Barcelona: „Fură, se plâng” » Reacții dure: „Madridul nu va uita!”

Publicat: 24.10.2025, ora 16:50
  • Real Madrid - Barcelona. Lamine Yamal (18 ani) starul catalanilor, a făcut declarații dure la adresa adversarilor, chiar înainte de El Clasico.
  • Partida va avea loc duminică, de la ora 17:15, în cadrul etapei #10 din La Liga, și va fi transmisă în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Cu doar câteva zile înainte de marele derby din fotbalul spaniol, Yamal a fost rugat să vorbească pentru Kings League, o competiție organizată de Gerard Pique, despre Real Madrid.

„Fură Real Madrid?”. Care e răspunsul dat de Lamine Yamal

Lamine Yamal are propria echipă înscrisă în Kings League: este vorba de La Capital FC, care va întâlni vineri gruparea Porcinos FC.

Înainte de partida din competiția de fotbal 7 versus 7, Yamal a fost întrebat de Ibai Llanos, președintele celor de la Porcinos FC, dacă există asemănări între echipa sa și Real Madrid, formație pe care o susține.

„Bineînțeles că da, fură, se plâng...”, a spus vedeta Barcelonei, potrivit Marca.

Real Madrid își dorește revanșa în fața marii rivale, după ce în sezonul trecut a pierdut toate cele patru confruntări directe:

  • Real Madrid - Barcelona 0-4 (La Liga)
  • Real Madrid - Barcelona 2-5 (Supercupa Spaniei)
  • Barcelona - Real Madrid 2-2, 3-2 după prelungiri (finala Cupei Spaniei)
  • Barcelona - Real Madrid 4-3 (La Liga)

„Aceste manifestări sunt extrem de grave”

Roberto Gomez, jurnalist la Marca, este de părere că declarațiile lui Lamine Yamal nu își aveau locul. Acesta cere intervenția Comisiei Antiviolență.

„Înaintea unui meci atât de aprins ca acesta, trebuie să fim atenți. Ceea ce a spus Lamine este de natură să determine intervenția Comisiei Antiviolență.

Barcelona trebuie să-i dea un avertisment, în public sau în privat, dar nu poate fi ignorat. Aceste manifestări sunt extrem de grave și încing atmosfera El Clasico”, a precizat Roberto Gomez, potrivit marca.com.

În plus, jurnalistul spaniol consideră că ce a spus Yamal cu privire la Real Madrid poate avea efecte negative.

„Lamine este un jucător care a fost chiar aplaudat pe «Bernabeu», dar Madridul nu va uita acest lucru. Este un cuvânt oribil, «a fura», și nu se poate spune așa ceva”, a adăugat Roberto Gomez.

200 de milioane de euro
valorează Lamine Yamal, conform Transfermarkt

Real Madrid barcelona el clasico CRITICI la liga lamine yamal
