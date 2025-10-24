Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP) a intrat în dizgrația oamenilor din Serbia, țara sa natală, în urma unor decizii luate în ultima perioadă.

Despre ce e vorba și ce au făcut sârbii, mai jos.

Una dintre hotărârile lui Nole a fost să se mute definitiv în Grecia, în urma criticilor aduse de presa apropiată președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, scrie mundodeportivo.com.

Muralul cu Novak Djokovic, vandalizat

La începutul anului, artistul urban Andrej Josifovski l-a pictat pe Novak Djokovic pe peretele unei clădiri din Belgrad.

Acum, artistul a observat că pictura murală cu Nole a fost vandalizată, în urma nemulțumirii oamenilor cu privire la tenismenul sârb, potrivit marca.com.

În plus, artistul a transmis și un mesaj pe Instagram cu privire la actul de vandalism.

„Imaginați-vă acel mare patriot îmbrăcat într-o jachetă portocalie și o șapcă, furișându-se noaptea, apoi oprindu-se în fața lui Novak (DA, NOVAK!) – privindu-l în ochi și aruncându-i vopsea pe față și pe corp.

Acesta este tânărul sârb din cușcă și vrea doar să învețe să picteze graffiti. Am cucerit vârful de jos cu mult timp în urmă, dar acum ne îndreptăm spre stratosferă.

Nu-ți face griji, fratele meu Novak Djokovic, răzbunarea vine – dar fără mască, în plină zi, așa cum o facem noi”, a transmis Andrej Josifovski.

Câteva ore mai târziu, artistul a restaurat muralul, acuzând susținătorii partidului lui Vucic că l-au vandalizat.

Deciziile lui Djokovic care i-au supărat pe sârbi

În afară de decizia lui Djokovic de a se muta definitiv în Grecia, fapt care a fost contestat dur, sârbii au mai fost deranjați și de un alt gest al tenismenului.

Sportivul s-a asociat cu o mișcare studențească care a protestat pentru combaterea corupției și respectarea statului de drept.

Manifestațiile au izbucnit în noiembrie 2023, după tragedia de la Novi Sad, unde prăbușirea unei copertine în gara orașului a provocat moartea a 16 persoane.

Copertina căzută în gara din Novi Sad. Foto: X, @novinarupenziji

Aceste proteste au fost catalogate de guvern drept o „revoluție colorată” și puterea din Serbia susține că sunt orchestrate din străinătate.

Djokovic a vorbit pentru prima dată despre tragedia din Novi Sad în decembrie anul trecut, iar în ianuarie i-a dedicat o victorie unei studente rănite în timpul protestelor, după ce a fost lovită de o mașină.

La scurt timp, a fost văzut la un meci de baschet în Belgrad purtând un hanorac inscripționat cu mesajul „Studenții sunt campioni”.

Nocak Djokovic și hanoracul pe care scrie „Studenții sunt campioni”. Foto: Captură, Instagram, @sport.klub

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport