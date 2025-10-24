FC Argeș - Dinamo 1-1 Remiză după un meci modest la Mioveni! Cum arată clasamentul

FC Argeș a remizat cu Dinamo, scor 1-1, în etapa #14 din Liga 1.

Dinamo a început meciul în forță și a marcat încă din minutul 5 prin Musi, care a finalizat spectaculos, cu o execuție acrobatică. Totuși, golul a fost anulat pentru ofsaid.

FC Argeș - Dinamo 1-1 . Remiză după un meci modest

După faza din minutul 5, niciuna dintre echipe nu a reușit să își creeze ocazii importante, până în minutul 35, când elevii lui Kopic au deschis scorul

Armstrong a executat un corner, iar Boateng, liber în careu, a reluat cu capul și a înscris.

Bucuria lui Dinamo nu a ținut foarte mult. În doar cinci minute, Robert Moldoveanu a recuperat o minge în careul „câinilor”, s-a întors spre poartă și a reușit să înscrie.

Robert Moldoveanu a fost crescut de Dinamo, iar după ce a marcat, nu a celebrat golul. Prima repriză s-a încheiat 1-1.

87 de meciuri a jucat Robert Moldoveanu, în care a marcat opt goluri și a oferit opt pase decisive

În repriza secundă, ambele echipe au avut câte o ocazie importantă, însă le-a lipsit precizia la finalizare.

În minutul 48 piteștenii au construit o fază frumoasă, dar centrarea lui Robert Moldoveanu a fost respinsă de Boateng.

În minutul 65, Gnahore a lansat o minge în careu, însă Tudose a reușit să-l împiedice pe Perica să înscrie.

Cele două formații sunt în continuare vecine în clasament, pe locurile 5 și 4, cu câte 24 de puncte, dar la trei puncte în spatele Universității Craiova, care ocupă locul 3.

Clasamentul din Liga 1

Poz Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 13 27 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 13 19 7 Unirea Slobozia 13 18 8 Farul 13 16 9 UTA Arad 13 16 10 U Cluj 13 14 11 CFR Cluj 13 13 12 FCSB 13 13 13 Petrolul 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 13 6

FC Argeș - Dinamo 1-1

Au marcat: R. Moldoveanu (min. 40) Boateng (min. 35)

Min. 88 - Milanov trimite un șut de la distanță, dar Lazar prinde cu ușurință

Min. 85 - Perica este scos de pe teren, în locul său intră Soro

Min. 83 - Brobbey intră în locul lui Caio Ferreira

Min. 78 - Oancea primește un cartonaș galben

Min. 76 - Alex Pop și Cristi Mihai intră în locul lui Musi și Cîrjan. Gnahore preia banderola de căpitan.

Min. 69 - Pîrvu și Seto sunt întroduși în locul lui Moldoveanu și Blagaic

Min. 67 - Armstrong și Mărginean sunt înlocuiți de Milanov și Kyriakou

Schimbări și la Argeș:

Min. 65 - Gnahore a lansat o minge în careu, balonul ajunge la fundașul Tudose, care cade cât timp încerca să respingă. Perica se împiedică de fundaș și nu poate profita că este singur cu portarul. Sadriu intervine și îndepartează mingea

Min. 63 - Bettaieb este introdus în locul lui Matos

Min. 54 - R. Matos primește un cartonaș galben

Min. 48 - Elevii lui Bogdan Andone construiesc o fază frumoasă, finalizată cu o centrare a lui Robert Moldoveanu către Matos, dar Boateng ajunge mai devreme la minge și respinge.

Antrenorul Bogdan Andone își aplaudă jucătorii pentru faza creată

Min. 46 - Meciul se reia

La pauză au fost incidente în galeria lui Dinamo, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a restabili ordinea.

Min. 45 - Pauză

Min. 40 - Gol! (1-1) Robert Moldoveanu recuperează o minge în careul lui Dinamo, se întoarce către poartă și reușește să marcheze, după ce Stoinov deviază mingea! Fostul atacant al lui Dinamo nu a celebrat golul

Min. 35 - Gol! (0-1) Armstrong execută un corner. Mingea ajunge la Boateng, care reia cu capul și marchează

Min. 24 - Mărginean șutează de la marginea careului, dar balonul lovește bara și iese în afara terenului

Min. 18 - Mărginean vede cartonașul galben după un fault

Min. 10 - Caio Ferreira primește un cartonaș galben

Min. 5 - Musi reușește să înscrie un gol frumos, din „foarfercă”, dar arbitrul indică un ofsaid

Min. 1 - Partida începe ACUM

FC Argeș - Dinamo, echipele de start:

FC Argeș : D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, Matos, R. Moldoveanu

: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, Matos, R. Moldoveanu Rezerve : Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun

: Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Dinamo : Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Perica, Musi

: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Perica, Musi Rezerve : Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop

: Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Arbitru: Florin Andrei, A1 : Laszlo-Imre Bucsi, A2 : Alexandru Vodă, VAR: Ionuț Coza, AVAR : Cosmin Vatamanu

Florin Andrei, : Laszlo-Imre Bucsi, : Alexandru Vodă, Ionuț Coza, : Cosmin Vatamanu Stadion: „Orășenesc”, Mioveni

Pierdere importantă pentru Kopic înainte de meciul cu FC Argeș. Karamoko s-a accidentat și nu va fi nici măcar în lot la Mioveni.

Zeljko Kopic: „Jucătorii sunt pozitivi”

Kopic susține că eșecul cu Rapid a fost depășit, iar acum „câinii” se așteaptă la un duel dificil cu nou-promovata FC Argeș.

„Atmosfera este bună, jucătorii sunt pozitivi. Am analizat meciul cu Rapid și, din nou, am văzut multe lucruri pozitive.

Am făcut multe lucruri bune pe teren, dar în unele momente am ratat ocaziile avute. Au existat și situații în care trebuie să fim mai buni.

Nu am avut foarte mult timp să lucrăm în această săptămână, a fost mai mult vorba despre refacerea fizică și mentală, iar imediat am început pregătirea pentru meciul cu Argeș.

Ei au un sezon foarte bun, avem același număr de puncte, iar de la meci la meci își schimbă sistemul de joc. Totul în această săptămână a fost despre pregătirea confruntării de mâine ”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Bogdan Andone: „Trebuie să rămânem la același nivel de concentrare”

Andone s-a declarat încrezător înaintea partidei pe care formația sa o va disputa împotriva „câinilor”.

„Suntem într-o situație bună, dar trebuie să rămânem la același nivel de concentrare și de atitudine. Întâlnim o echipă puternică, foarte dinamică, cu un antrenor care lucrează de aproape doi ani acolo.

Va fi un joc dificil, Dinamo este o echipă în creștere, cu jucători valoroși, iar pentru noi e important să fim echilibrați și determinați pentru a obține un rezultat pozitiv.

Băieții s-au antrenat foarte bine, nu tratăm acest meci ca pe unul special, ci ca pe un joc important pe care vrem să îl câștigăm.

Mai avem un antrenament înainte de partidă și vom decide lotul final în funcție de starea medicală a jucătorilor. Au fost mici probleme, dar sper ca toți să fie apți”, a punctat Andone, potrivit arges-sport.ro.

Detalii interesante despre FC Argeș - Dinamo

Patru victorii și două înfrângeri au înregistrat piteștenii în ediția curentă din postura de gazde. De partea cealaltă, bucureștenii s-au impus în patru dintre cele șapte deplasări, iar de alte două ori au terminat la egalitate, scrie lpf.ro.

Dinamo a marcat cel puțin un gol în 21 dintre precedentele 22 de meciuri jucate în SuperLigă pe teren advers.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 93 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 26 de ori au câștigat argeșenii, de 55 de ori au învins dinamoviștii, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu FC Argeș gazdă: 47 meciuri - 20 succese FC Argeș - 10 remize - 17 victorii Dinamo.

Primul duel a avut loc pe 20 august 1961, Dinamo Piteşti - Dinamo București 3-4 şi a consemnat debutul argeşenilor în Divizia A. Au marcat Fl. Halagian, V. Lovin - dublă, respectiv C-tin Frăţilă, Vasile Alexandru, Ghe. Ene - dublă. Pentru bucureşteni, acel joc avea să dea startul celei mai bune perioade interne, singura în care au câştigat patru titluri la rând (1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965).

Întâia victorie din contul piteştenilor în campionat a venit pe 26 septembrie 1965, 2-1 pe teren propriu, meci în care Nicolae Dobrin a deschis scorul în primul minut.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat pe 19 iunie 1974, Dinamo - FC Argeş 7-0. În ciuda succesului categoric reuşit de bucureşteni, aceştia au pierdut campionatul în faţa Universităţii Craiova, care a remizat la Ploieşti şi a câştigat în premieră titlul.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 13 iunie 1976, Dinamo - FC Argeş 7-1.

Dintre toate cele 93 de confruntări din campionat, meciul din 24 iunie 1979, Dinamo - FC Argeş 3-4 a fost cel mai spectaculos şi a rămas în memoria microbiştilor drept „cea mai frumoasă finală de campionat din istorie". După prestația excepţională, "Gâscanul" a primit nota 10 din partea trimisului "Sportului", Ioan Chirilă, care nota: „«Diavolul» Dobrin și-a exercitat dreptul de veto. A declanșat contraatacul de 1-1, împotriva cursului jocului, a reușit marele sprint al desprinderii, în minutul 69, permițându-și și luxul de a oferi, în autograf, ultimul gol al campionatului”.

Doar două remize albe s-au consemnat de-a lungul timpului, ambele pe terenul piteştenilor (26 septembrie 1984; 23 martie 1997).

Cea mai recentă întâlnire directă din Superligă: 21 ianuarie 2022, FC Argeș - Dinamo 2-1.

