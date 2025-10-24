FC Argeș - Dinamo 1-1 Remiză după un meci modest la Mioveni! Cum arată clasamentul
FC Argeș - Dinamo foto: sportpictures.eu
Superliga

FC Argeș - Dinamo 1-1 Remiză după un meci modest la Mioveni! Cum arată clasamentul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 20:30
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 22:42
  • FC Argeș a remizat cu Dinamo, scor 1-1, în etapa #14 din Liga 1.

Dinamo a început meciul în forță și a marcat încă din minutul 5 prin Musi, care a finalizat spectaculos, cu o execuție acrobatică. Totuși, golul a fost anulat pentru ofsaid.

Antrenorul a murit la doar 42 de ani Jucătorii l-au găsit pe podea în vestiar! A fost operat de urgență, dar medicii nu l-au putut salva
Citește și
Antrenorul a murit la doar 42 de ani Jucătorii l-au găsit pe podea în vestiar! A fost operat de urgență, dar medicii nu l-au putut salva
Citește mai mult
Antrenorul a murit la doar 42 de ani Jucătorii l-au găsit pe podea în vestiar! A fost operat de urgență, dar medicii nu l-au putut salva

FC Argeș - Dinamo 1-1. Remiză după un meci modest

După faza din minutul 5, niciuna dintre echipe nu a reușit să își creeze ocazii importante, până în minutul 35, când elevii lui Kopic au deschis scorul

Armstrong a executat un corner, iar Boateng, liber în careu, a reluat cu capul și a înscris.

Bucuria lui Dinamo nu a ținut foarte mult. În doar cinci minute, Robert Moldoveanu a recuperat o minge în careul „câinilor”, s-a întors spre poartă și a reușit să înscrie.

Robert Moldoveanu a fost crescut de Dinamo, iar după ce a marcat, nu a celebrat golul. Prima repriză s-a încheiat 1-1.

87 de meciuri
a jucat Robert Moldoveanu, în care a marcat opt goluri și a oferit opt pase decisive

În repriza secundă, ambele echipe au avut câte o ocazie importantă, însă le-a lipsit precizia la finalizare.

  • În minutul 48 piteștenii au construit o fază frumoasă, dar centrarea lui Robert Moldoveanu a fost respinsă de Boateng.
  • În minutul 65, Gnahore a lansat o minge în careu, însă Tudose a reușit să-l împiedice pe Perica să înscrie.

Cele două formații sunt în continuare vecine în clasament, pe locurile 5 și 4, cu câte 24 de puncte, dar la trei puncte în spatele Universității Craiova, care ocupă locul 3.

Clasamentul din Liga 1

PozEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1328
2Rapid1328
3U Craiova1327
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1319
7Unirea Slobozia1318
8Farul1316
9UTA Arad1316
10U Cluj1314
11CFR Cluj1313
12FCSB1313
13Petrolul1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1310
16Metaloglobus 136
O repriză pe zi Imagini spectaculoase în Conference League! Un meci a început joi, dar se va termina vineri » Care e motivul
Citește și
O repriză pe zi Imagini spectaculoase în Conference League! Un meci a început joi, dar se va termina vineri » Care e motivul
Citește mai mult
O repriză pe zi Imagini spectaculoase în Conference League! Un meci a început joi, dar se va termina vineri » Care e motivul

FC Argeș - Dinamo 1-1

  • Au marcat: R. Moldoveanu (min. 40) Boateng (min. 35)

Min. 88 - Milanov trimite un șut de la distanță, dar Lazar prinde cu ușurință

Min. 85 - Perica este scos de pe teren, în locul său intră Soro

Min. 83 - Brobbey intră în locul lui Caio Ferreira

Min. 78 - Oancea primește un cartonaș galben

Min. 76 - Alex Pop și Cristi Mihai intră în locul lui Musi și Cîrjan. Gnahore preia banderola de căpitan.

Min. 69 - Pîrvu și Seto sunt întroduși în locul lui Moldoveanu și Blagaic

Min. 67 - Armstrong și Mărginean sunt înlocuiți de Milanov și Kyriakou

Min. 66 - Schimbări la Dinamo: Armstrong și Mărginean sunt înlocuiți de Milanov și Kyriakou
Schimbări și la Argeș:

Min. 65 - Gnahore a lansat o minge în careu, balonul ajunge la fundașul Tudose, care cade cât timp încerca să respingă. Perica se împiedică de fundaș și nu poate profita că este singur cu portarul. Sadriu intervine și îndepartează mingea

Min. 63 - Bettaieb este introdus în locul lui Matos

Min. 54 - R. Matos primește un cartonaș galben

Min. 48 - Elevii lui Bogdan Andone construiesc o fază frumoasă, finalizată cu o centrare a lui Robert Moldoveanu către Matos, dar Boateng ajunge mai devreme la minge și respinge.

Antrenorul Bogdan Andone își aplaudă jucătorii pentru faza creată

Min. 46 - Meciul se reia

La pauză au fost incidente în galeria lui Dinamo, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a restabili ordinea.

Min. 45 - Pauză

Min. 40 - Gol! (1-1) Robert Moldoveanu recuperează o minge în careul lui Dinamo, se întoarce către poartă și reușește să marcheze, după ce Stoinov deviază mingea! Fostul atacant al lui Dinamo nu a celebrat golul

Min. 35 - Gol! (0-1) Armstrong execută un corner. Mingea ajunge la Boateng, care reia cu capul și marchează

Min. 24 - Mărginean șutează de la marginea careului, dar balonul lovește bara și iese în afara terenului

Min. 18 - Mărginean vede cartonașul galben după un fault

Min. 10 - Caio Ferreira primește un cartonaș galben

Min. 5 - Musi reușește să înscrie un gol frumos, din „foarfercă”, dar arbitrul indică un ofsaid

Min. 1 - Partida începe ACUM

FC Argeș - Dinamo, echipele de start:

  • FC Argeș: D. Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - C. Ferreira, Matos, R. Moldoveanu
  • Rezerve: Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, T. Seto, Borța, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Perica, Musi
  • Rezerve: Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, Soro, L. Bărbulescu, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Florin Andrei, A1: Laszlo-Imre Bucsi, A2: Alexandru Vodă, VAR: Ionuț Coza, AVAR: Cosmin Vatamanu
  • Stadion: „Orășenesc”, Mioveni

19:30 Accidentare de ultimă oră

Pierdere importantă pentru Kopic înainte de meciul cu FC Argeș. Karamoko s-a accidentat și nu va fi nici măcar în lot la Mioveni.

Zeljko Kopic: „Jucătorii sunt pozitivi”

Kopic susține că eșecul cu Rapid a fost depășit, iar acum „câinii” se așteaptă la un duel dificil cu nou-promovata FC Argeș.

„Atmosfera este bună, jucătorii sunt pozitivi. Am analizat meciul cu Rapid și, din nou, am văzut multe lucruri pozitive.

Am făcut multe lucruri bune pe teren, dar în unele momente am ratat ocaziile avute. Au existat și situații în care trebuie să fim mai buni.

Nu am avut foarte mult timp să lucrăm în această săptămână, a fost mai mult vorba despre refacerea fizică și mentală, iar imediat am început pregătirea pentru meciul cu Argeș.

Ei au un sezon foarte bun, avem același număr de puncte, iar de la meci la meci își schimbă sistemul de joc. Totul în această săptămână a fost despre pregătirea confruntării de mâine”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Bogdan Andone: „Trebuie să rămânem la același nivel de concentrare”

Andone s-a declarat încrezător înaintea partidei pe care formația sa o va disputa împotriva „câinilor”.

„Suntem într-o situație bună, dar trebuie să rămânem la același nivel de concentrare și de atitudine. Întâlnim o echipă puternică, foarte dinamică, cu un antrenor care lucrează de aproape doi ani acolo.

Va fi un joc dificil, Dinamo este o echipă în creștere, cu jucători valoroși, iar pentru noi e important să fim echilibrați și determinați pentru a obține un rezultat pozitiv.

Băieții s-au antrenat foarte bine, nu tratăm acest meci ca pe unul special, ci ca pe un joc important pe care vrem să îl câștigăm.

Mai avem un antrenament înainte de partidă și vom decide lotul final în funcție de starea medicală a jucătorilor. Au fost mici probleme, dar sper ca toți să fie apți”, a punctat Andone, potrivit arges-sport.ro.

Detalii interesante despre FC Argeș - Dinamo

  • Patru victorii și două înfrângeri au înregistrat piteștenii în ediția curentă din postura de gazde. De partea cealaltă, bucureștenii s-au impus în patru dintre cele șapte deplasări, iar de alte două ori au terminat la egalitate, scrie lpf.ro.
  • Dinamo a marcat cel puțin un gol în 21 dintre precedentele 22 de meciuri jucate în SuperLigă pe teren advers.
  • Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 93 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 26 de ori au câștigat argeșenii, de 55 de ori au învins dinamoviștii, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.
  • Palmares cu FC Argeș gazdă: 47 meciuri - 20 succese FC Argeș - 10 remize - 17 victorii Dinamo.
  • Primul duel a avut loc pe 20 august 1961, Dinamo Piteşti - Dinamo București 3-4 şi a consemnat debutul argeşenilor în Divizia A. Au marcat Fl. Halagian, V. Lovin - dublă, respectiv C-tin Frăţilă, Vasile Alexandru, Ghe. Ene - dublă. Pentru bucureşteni, acel joc avea să dea startul celei mai bune perioade interne, singura în care au câştigat patru titluri la rând (1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965).
  • Întâia victorie din contul piteştenilor în campionat a venit pe 26 septembrie 1965, 2-1 pe teren propriu, meci în care Nicolae Dobrin a deschis scorul în primul minut.
  • Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat pe 19 iunie 1974, Dinamo - FC Argeş 7-0. În ciuda succesului categoric reuşit de bucureşteni, aceştia au pierdut campionatul în faţa Universităţii Craiova, care a remizat la Ploieşti şi a câştigat în premieră titlul.
  • Cele mai multe goluri s-au marcat pe 13 iunie 1976, Dinamo - FC Argeş 7-1.
  • Dintre toate cele 93 de confruntări din campionat, meciul din 24 iunie 1979, Dinamo - FC Argeş 3-4 a fost cel mai spectaculos şi a rămas în memoria microbiştilor drept „cea mai frumoasă finală de campionat din istorie". După prestația excepţională, "Gâscanul" a primit nota 10 din partea trimisului "Sportului", Ioan Chirilă, care nota: „«Diavolul» Dobrin și-a exercitat dreptul de veto. A declanșat contraatacul de 1-1, împotriva cursului jocului, a reușit marele sprint al desprinderii, în minutul 69, permițându-și și luxul de a oferi, în autograf, ultimul gol al campionatului”.
  • Doar două remize albe s-au consemnat de-a lungul timpului, ambele pe terenul piteştenilor (26 septembrie 1984; 23 martie 1997).
  • Cea mai recentă întâlnire directă din Superligă: 21 ianuarie 2022, FC Argeș - Dinamo 2-1.

Citește și

Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Nationala
14:29
Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Citește mai mult
Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
„I-am scris deja lui Ceferin!” Scandal la meciul lui Răzvan Lucescu! Președintele lui Lille s-a dus peste arbitri : „Nu există contraargumente”
Europa League
14:22
„I-am scris deja lui Ceferin!” Scandal la meciul lui Răzvan Lucescu! Președintele lui Lille s-a dus peste arbitri: „Nu există contraargumente”
Citește mai mult
„I-am scris deja lui Ceferin!” Scandal la meciul lui Răzvan Lucescu! Președintele lui Lille s-a dus peste arbitri : „Nu există contraargumente”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
dinamo bucuresti liga 1 fc arges bogdan andone zeljko kopic
Știrile zilei din sport
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
10:51
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
13:16
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Tenis
11:47
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Citește mai mult
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Europa League
09:09
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Citește mai mult
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:59
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
16:57
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
16:11
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră: „Competiție bizară”
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”
16:00
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Nationala
09:51
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Citește mai mult
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Superliga
11:00
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Citește mai mult
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Alte sporturi
24.10
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Citește mai mult
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Campionate
24.10
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Citește mai mult
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share