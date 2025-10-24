Cum a ajuns Polonia să ne subordoneze Acum 20 de ani, o surclasam, azi, Polonia uimește continentul . Raportul față de noi e incredibil

În a doua jumătate a anilor 2000, Polonia aproape că nu exista în comparație cu România în clasamentul cupelor europene

În ultimii 5 ani, Polonia ne-a subordonat total, iar în prezent are un avans imens și e în cărți pentru a trimite campioana direct în Champions League

În actualul sezon european, Polonia nu a pierdut nici o echipă și a bifat un număr aproape dublu de victorii față de noi. Toată comparația, în rândurile de mai jos

Decăderea fotbalului românesc, la nivel de formații de club, se poate demonstra cel mai bine comparativ cu țări care în trecut erau mult sub noi, dar care acum au ajuns să ne privească de la distanță mare, fiind peste noi. Una dintre aceste țări: Polonia.

În clasamentul la zi, adică pe ultimii 5 ani, cum calculează UEFA coeficientul de țară, Polonia e aproape de top 10. România se zbate în afara top 20. Iar Polonia are un surplus, ca punctaj, de peste 60%.

Evoluția celor două țări în cupele europene, în ultimii 5 ani

SEZON POLONIA ROMÂNIA 2021-2022 4,625 2,250 2022-2023 7,750 6,250 2023-2024 6,875 3,250 2024-2025 11,750 7,750 2025-2026 7,375 4,000 TOTAL PUNCTAJ 38,375 (locul 12) 23,500 (locul 23)

Înaintea acestor 5 ani, România era pe locul 24, cam pe unde e și astăzi (locul 22), în vreme ce Polonia abia prindea poziția a 30-a, fiind sub Belarus, Kazahstan și Azerbaidjan.

De atunci, polonezii au urcat într-un ritm uluitor, iar acum sunt în luptă chiar pentru a-și garanta că în vara lui 2027 vor trimite campioana direct pe tabloul principal din Champions League.

Cum au reușit? Echipele de club, aproape toate care au participat în ultimii ani, au avut parcurs lung în cupele europene. În acest sezon, Polonia chiar uimește. A pornit la drum, la fel ca România, cu 4 echipe. Noi le-am pierdut pe cele din Cluj, CFR și Universitatea, Polonia le-a dus pe toate pe tabloul principal în Conference League:

Legia Varșovia

Lech Poznan

Rakow

Jagiellonia

Până acum, aceste formații au reușit nu mai puțin de 21 de victorii, dintr-un total de 34 de meciuri , procentaj al succeselor care trece de 60%. România e undeva la jumătate Poloniei: doar 12 victorii și procentaj de numai 40%.

Grație acestui parcurs, Polonia e în topul actualului sezon european pe locul 3!!! Doar Anglia și Portugalia sunt deasupra. De fapt, Polonia este într-o companie extrem de selectă în ceea ce privește statele care încă participă cu toate formațiile cu care au plecat la start. Doar alte 6 țări se alătură Poloniei la acest capitol: Anglia, Germania, Spania, Italia, Franța și Olanda.

Polonia e pe locul 3, unde e România? Foarte departe, abia pe poziția 19. Avem un coeficient aproape la jumătate din cel al Poloniei, țară ale cărei formații sunt acum între primele 24 în Conference, iar dacă își vor păstra pozițiile, vor avansa în faza eliminatorie. La cele 4 sunt și doi români: Legia e antrenată de Edi Iordănescu, iar la Rakow evoluează stoperul Racovițan.

În 2006, România strivea Polonia la echipe de club

În urmă cu 15-20 de ani, eram mult, foarte mult peste Polonia. În a doua jumătate a anilor 2000, noi am prins top 10 coeficient în cupele europene, iar formațiile din Varșovia, Cracovia, Poznan și din alte orașe, gravitau în jurul locului 25!

În 2006 aveam un coeficient fabulos, de 40,000, aproape de două ori și jumătate peste cel al Poloniei de la acel moment. Atunci, noi am fost în postura de a trimite campioana direct în grupe, mai precis în intervalul 2008-2011.

Clasările celor două țări, în a doua jumătate a anilor 2000, în topul coeficienților cupelor europene

AN LOC POLONIA LOC ROMÂNIA 2005 22 10 2006 23 7 2007 23 7 2008 25 9 2009 26 8

Acum 5 ani, Polonia a renunțat la play-off

Polonia a fost una dintre țările care apelase și ea la un campionat disputat în sistem: sezon regulat, urmat de play-off. Avea 16 echipe, care disputau 30 de etape, apoi primele 8 intrau în play-off și mai jucau un tur, alte 7 runde.

Ultimul sezon în care s-a jucat în acest format a fost cel terminat în 2020. Apoi s-a renunțat și s-a trecut la campionatul clasic, care în prezent are 18 formații, se joacă tur-retur, 34 de etape. Cu 6 etape mai puțin decât au echipe noastre care acced în play-off.

Polonia a păstrat sistemul cu play-off timp de 7 sezoane. În România, acest sistem a fost introdus prima dată acum 10 ani!

