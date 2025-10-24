Cum a ajuns Polonia să ne subordoneze Acum 20 de ani, o surclasam, azi, Polonia uimește continentul . Raportul față de noi e incredibil
Rakow și Legia Varșovia (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Nationala

Cum a ajuns Polonia să ne subordoneze Acum 20 de ani, o surclasam, azi, Polonia uimește continentul. Raportul față de noi e incredibil

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 16:19
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 16:19
  • În a doua jumătate a anilor 2000, Polonia aproape că nu exista în comparație cu România în clasamentul cupelor europene
  • În ultimii 5 ani, Polonia ne-a subordonat total, iar în prezent are un avans imens și e în cărți pentru a trimite campioana direct în Champions League
  • În actualul sezon european, Polonia nu a pierdut nici o echipă și a bifat un număr aproape dublu de victorii față de noi. Toată comparația, în rândurile de mai jos

Decăderea fotbalului românesc, la nivel de formații de club, se poate demonstra cel mai bine comparativ cu țări care în trecut erau mult sub noi, dar care acum au ajuns să ne privească de la distanță mare, fiind peste noi. Una dintre aceste țări: Polonia.

Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Citește și
Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Citește mai mult
Surpriza lui Mircea Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

În clasamentul la zi, adică pe ultimii 5 ani, cum calculează UEFA coeficientul de țară, Polonia e aproape de top 10. România se zbate în afara top 20. Iar Polonia are un surplus, ca punctaj, de peste 60%.

Evoluția celor două țări în cupele europene, în ultimii 5 ani

SEZONPOLONIAROMÂNIA
2021-20224,6252,250
2022-20237,750 6,250
2023-20246,8753,250
2024-202511,7507,750
2025-20267,3754,000
TOTAL PUNCTAJ38,375 (locul 12)23,500 (locul 23)

Înaintea acestor 5 ani, România era pe locul 24, cam pe unde e și astăzi (locul 22), în vreme ce Polonia abia prindea poziția a 30-a, fiind sub Belarus, Kazahstan și Azerbaidjan.

De atunci, polonezii au urcat într-un ritm uluitor, iar acum sunt în luptă chiar pentru a-și garanta că în vara lui 2027 vor trimite campioana direct pe tabloul principal din Champions League.

Cum au reușit? Echipele de club, aproape toate care au participat în ultimii ani, au avut parcurs lung în cupele europene. În acest sezon, Polonia chiar uimește. A pornit la drum, la fel ca România, cu 4 echipe. Noi le-am pierdut pe cele din Cluj, CFR și Universitatea, Polonia le-a dus pe toate pe tabloul principal în Conference League:

  • Legia Varșovia
  • Lech Poznan
  • Rakow
  • Jagiellonia

Până acum, aceste formații au reușit nu mai puțin de 21 de victorii, dintr-un total de 34 de meciuri, procentaj al succeselor care trece de 60%. România e undeva la jumătate Poloniei: doar 12 victorii și procentaj de numai 40%.

Grație acestui parcurs, Polonia e în topul actualului sezon european pe locul 3!!! Doar Anglia și Portugalia sunt deasupra. De fapt, Polonia este într-o companie extrem de selectă în ceea ce privește statele care încă participă cu toate formațiile cu care au plecat la start. Doar alte 6 țări se alătură Poloniei la acest capitol: Anglia, Germania, Spania, Italia, Franța și Olanda.

Polonia e pe locul 3, unde e România? Foarte departe, abia pe poziția 19. Avem un coeficient aproape la jumătate din cel al Poloniei, țară ale cărei formații sunt acum între primele 24 în Conference, iar dacă își vor păstra pozițiile, vor avansa în faza eliminatorie. La cele 4 sunt și doi români: Legia e antrenată de Edi Iordănescu, iar la Rakow evoluează stoperul Racovițan.

În 2006, România strivea Polonia la echipe de club

În urmă cu 15-20 de ani, eram mult, foarte mult peste Polonia. În a doua jumătate a anilor 2000, noi am prins top 10 coeficient în cupele europene, iar formațiile din Varșovia, Cracovia, Poznan și din alte orașe, gravitau în jurul locului 25!

În 2006 aveam un coeficient fabulos, de 40,000, aproape de două ori și jumătate peste cel al Poloniei de la acel moment. Atunci, noi am fost în postura de a trimite campioana direct în grupe, mai precis în intervalul 2008-2011.

Clasările celor două țări, în a doua jumătate a anilor 2000, în topul coeficienților cupelor europene

ANLOC POLONIALOC ROMÂNIA
20052210
2006237
2007237
2008259
2009268

Acum 5 ani, Polonia a renunțat la play-off

Polonia a fost una dintre țările care apelase și ea la un campionat disputat în sistem: sezon regulat, urmat de play-off. Avea 16 echipe, care disputau 30 de etape, apoi primele 8 intrau în play-off și mai jucau un tur, alte 7 runde.

Ultimul sezon în care s-a jucat în acest format a fost cel terminat în 2020. Apoi s-a renunțat și s-a trecut la campionatul clasic, care în prezent are 18 formații, se joacă tur-retur, 34 de etape. Cu 6 etape mai puțin decât au echipe noastre care acced în play-off.

Polonia a păstrat sistemul cu play-off timp de 7 sezoane. În România, acest sistem a fost introdus prima dată acum 10 ani!

Citește și

De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”
Europa League
13:57
De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”
Citește mai mult
De partea lui Baiaram Porumboiu îi ia apărarea fotbalistului în conflictul cu Mirel Rădoi: „Ce să facă? Plecăciuni? Să zică «sărut-mâna»?”
Pierdem teren față de Ungaria! În topul coeficienților, România a pierdut locul 22 , care aduce beneficii în preliminariile Champions League
Europa League
13:25
Pierdem teren față de Ungaria! În topul coeficienților, România a pierdut locul 22, care aduce beneficii în preliminariile Champions League
Citește mai mult
Pierdem teren față de Ungaria! În topul coeficienților, România a pierdut locul 22 , care aduce beneficii în preliminariile Champions League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
polonia echipa nationala a romaniei romania
Știrile zilei din sport
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
10:51
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
13:16
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Tenis
11:47
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Citește mai mult
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Europa League
09:09
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Citește mai mult
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:59
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
16:57
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
16:11
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră: „Competiție bizară”
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”
16:00
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Nationala
09:51
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Citește mai mult
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Superliga
11:00
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Citește mai mult
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Alte sporturi
24.10
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Citește mai mult
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Campionate
24.10
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Citește mai mult
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share