„Eram mort" Lacrimile lui Lukaku după primul gol al sezonului. Ultimele șase luni, teribile: „Mi-e greu în fiecare zi"
Lukaku și emoția trăită după ce i-a oferit lui Napoli victoria la Verona Foto: Imago
Campionate

Theodor Jumătate
Publicat: 01.03.2026, ora 13:12
Actualizat: 01.03.2026, ora 13:13
  • Romelu Lukaku, atacantul lui Napoli, a marcat golul victoriei în prelungirile meciului de la Verona (2-1). 
  • Un sezon în care accidentările și dispariția tatălui l-au copleșit pe atacantul belgian în vârstă de 32 de ani.

Romelu Lukaku a avut o primă parte extraordinară anul trecut, campion cu Napoli în Serie A, și o parte secundă greu de suportat.

Leziunea musculară gravă l-a împiedicat să joace o jumătate de sezon în 2025-2026. Și, mai mult decât accidentarea, a fost afectat de dispariția tatălui. În toamnă, Roger s-a stins, la 58 de ani.

Lukaku, gol după 281 de zile. Dedicat tatălui, în lacrimi

Sâmbătă seară, atacantul belgian a văzut în sfârșit puțină lumină într-o stagiune sumbră.

A marcat primul gol al anului, după o așteptare de 281 de zile. Și ce gol, în ultimele secunde ale prelungirilor (90+6) la Verona - Napoli 1-2.

Șutul lui Lukaku pentru victoria napolitană Foto: Imago Șutul lui Lukaku pentru victoria napolitană Foto: Imago
Șutul lui Lukaku pentru victoria napolitană Foto: Imago

Intrase târziu, în minutul 73, și a șutat decisiv, din interiorul careului. Și-a scos tricoul și a privit spre cer, dedicând golul și victoria memoriei tatălui.

A plâns atunci, când a înscris. I-au dat lacrimile și mai târziu, la interviul pentru DAZN, după meci, la marginea terenului.

58 de minute
a jucat Romelu Lukaku în acest sezon, la Napoli, în șase partide

Lukaku: „Să-ți pierzi tatăl așa cum l-am pierdut eu… Mi-e greu în fiecare zi”

„Au fost luni dificile. Fotbalul e viața mea, îți oferă atât de multe, dar să-ți pierzi tatăl așa cum l-am pierdut eu… Mi-e greu în fiecare zi”, a spus Romelu.

Romelu, privind spre cer Foto: Imago Romelu, privind spre cer Foto: Imago
Romelu, privind spre cer Foto: Imago

„Merg înainte pentru copiii mei, pentru fratele meu și pentru Napoli, care mi-a dăruit mult”.

A accentuat: „Înainte să vin la Napoli, eram mort. Anul trecut am reușit ceva frumos, în acest sezon a fost greu pentru noi, dar trebuie să facem totul pentru a urca în clasament”.

14 puncte
are Napoli (locul 3) în spatele liderului Inter după 27 de etape în Serie A

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

