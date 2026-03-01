„Am ieșit din iad” Marc Marquez vrea al 10-lea titlu mondial. Start în noua ediție de MotoGP. Nu uită anii de suferință

Marc Marquez e favorit în noul sezon de MotoGP, chiar dacă a pierdut cursa de azi, din Thailanda, o pană de cauciuc obligându-l să abandoneze în turul 21.

Spaniolul povestește drama celor cinci ani afectați de accidente, operații și durere. Admite: „M-am gândit să mă retrag”.

Marc Marquez are 33 de ani și ar putea cuceri în 2026 al 10-lea său titlu mondial, al 8-lea în MotoGP.

L-ar depăși pe italianul Valentino Rossi, faimosul „Il Dottore”, legenda motociclismului, care are tot nouă victorii și tot 7 la clasa regină. Vechiul său rival.

Marquez e favorit, chiar dacă prima cursă a noii ediții, în Thailanda, nu s-a încheiat bine pentru el. A abandonat cu cinci tururi înainte de final, după o pană la roata din spate. Astăzi a învins italianul Marco Bezzecchi (Aprilia).

Marc Marquez, cinci ani de suferință

Catalanul e gata de alt sezon, chiar dacă pe 13 octombrie era supus unei alte operații, pentru stabilizarea unei fracturi la clavicula dreaptă și refacerea ligamentelor acromio-claviculare.

Pilotul lui Ducati Lenovo a fost campion în 2025, dar cât a suferit ca să revină. Accidentele, intervențiile chirurgicale, durerea insuportabilă l-au afectat cinci ani.

Nu doar că a pierdut șansa de a mai câștiga titluri în MotoGP între 2020 și 2024, dar s-a gândit la retragere. „Am ieșit din iad”, afirmă el acum, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Marquez: „Ei știu când sunt distrus”

„În cei cinci ani complicați, m-am gândit să mă retrag. Nu a fost un gând permanent. Totuși, în cele mai grele momente, când nu vezi niciun progres și fiecare operație pare să prelungească incertitudinea, este inevitabil să nu te întrebi: «Merită să continui?»”, a declarat Marquez.

A avut două momente cu adevărat dificile: „Primul, după a treia intervenție chirurgicală la braț. Eram acasă, departe de curse, și nu vedeam o cale de ieșire. Am vorbit cu familia mea, mai ales cu fratele și cu mama. Ei știu când sunt distrus, chiar și când încerc să ascund acest lucru.

Al doilea, când m-am urcat din nou pe motocicletă, iar durerea nu dispăruse. A fost o lovitură uriașă, pentru că aveam atât de multe speranțe să revin. În acele săptămâni, am discutat mult cu medicii”.

Sunt genul de persoană care nu renunță niciodată. Dar când vezi că nu răspunde corpul tău, te întrebi dacă forțezi prea mult. Marc Marquez, campion mondial MotoGP

Marquez: „Cât timp există o șansă, chiar și una mică, nu pot renunța”

Marquez a continuat însă lupta. „Retragerea nu a fost niciodată o decizie reală. A fost un gând, da, însă nu un plan. În adâncul sufletului, simțeam că vreau să încerc, simțeam că nu terminasem. Fiecare mic pas înainte mi-a dat puterea să continui”.

Perioada dramatică l-a făcut să realizeze ceva: „Acele momente te schimbă, te maturizează, te obligă să pui lucrurile în perspectivă. Atunci îți dai seama cât de mult iubești acest sport”.

I-a trecut prin minte și că nu va mai putea câștiga niciodată. „Au fost clipe în care m-am gândit: «Poate că nu se va mai întâmpla». Nu pentru că nu mi-aș fi dorit, ci pentru că pur și simplu nu vedeam cum aș putea reuși.

În același timp, ceva în interiorul meu îmi spunea că trebuie să continui să încerc. Cât timp există o șansă, chiar și una mică, nu pot renunța. În cele din urmă, munca și răbdarea au dat rezultate”, a explicat el în interviul pentru Gazzetta.it.

Caut acum ceva mai personal: să mă bucur de călătorie. Înainte, mă uitam numai la rezultat. Acum evaluez fiecare pas, fiecare progres, fiecare luptă pe pistă. Marc Marquez, campion mondial MotoGP

Cu cine se luptă Marc Marquez în 2026

Marc a revenit și a cucerit titlul în 2025. Acum mai vrea unul. E favorit, dar mulți vor locul 1.

Fratele său Alex Marquez (BK8 Gresini), italianul Francesco Bagnaia, coechipierul de la Ducati Lenovo, alt peninsular, Marco Bezzecchi (Aprilia), și compatriotul Pedro Acosta (Red Bull KTM). Toți îi vor coroana.

