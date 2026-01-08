„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”

Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, a criticat alegerea lui Louis Munteanu (23 de ani) de a semna cu DC United, formație din Statele Unite ale Americii.

D.C. United a anunțat în acest început de an transferul internaționalului român Louis Munteanu de la CFR Cluj, pentru 7 milioane de dolari, o sumă record pentru clubul american.

Bogdan Cosmescu critică alegerea lui Louis Munteanu

Într-un dialog cu Dan Udrea, redactor-șef al GOLAZO.ro, la emisiunea „Fotbal Show” de pe Prima Sport 1, comentatorul sportiv a criticat decizia lui Louis Munteanu de a se transfera în Statele Unite.

Cosmescu este de părere că atacantul nu se va putea dezvolta din punct de vedere profesional în fotbalul de peste ocean.

Dan Udrea: „Să te duci în America și să câștigi și bine, mi se pare o chestiune ideală, chiar dacă fotbalul...”

Bogdan Cosmescu: „De ce să fie ideală? Bani câștigă, dar nu vrei să joci fotbal? Ai 23 de ani. Ce fotbal joacă ăia?

Lasă-mă, te rog frumos, ăla nu e fotbal, e orice altceva, dar nu fotbal. Nu era ok să stea în România, dar nu trebuie să se bucure sau să aprindă torțele de bucurie că a plecat la DC United.

Campionatul de acolo e sub noi. Dacă Messi, care joacă cu jumate de picior, dă 70 de goluri și 70 de assisturi, îți dai seama ce fotbal joacă ăia? Îți dai seama la ce nivel sunt...”

Bogdan Cosmescu: „Nu contăm pe Munteanu la barajul cu Turcia”

Cosmescu este de părere că Louis Munteanu nu va putea ajuta echipa națională la partida de baraj cu Turcia, din luna martie, deoarece în Statele Unite campionatul începe foarte târziu.

„Pe Munteanu nu contăm pentru partida din baraj cu Turcia, aia e clar. Nu începe campionatul acolo, aduci un jucător care nu joacă?

Ce vârfuri ai? Drăguş e suspendat. Nu-l luai acum în lot? Ce vârfuri ai? Bîrligea şi Bîrligea”, a mai spus Bogdan Cosmescu, conform orangesport.ro.

4,5 milioane de euro este cota lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

