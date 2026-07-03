„Blonda ne-a privat de cel mai tare meme din istorie!” FOTO: Borja Iglesias, replică genială după  imaginile de senzație cu fratele lui Lamine Yamal +19 foto
Fratele lui Lamine Yamal. Foto: Captură „X” @nocontextfooty
Campionatul Mondial

„Blonda ne-a privat de cel mai tare meme din istorie!” FOTO: Borja Iglesias, replică genială după imaginile de senzație cu fratele lui Lamine Yamal

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 15:40
alt-text Actualizat: 03.07.2026, ora 15:42
  • Lamine Yamal (18 ani) a fost omul meciului în Spania - Austria 3-0, dar fratele său mai mic, Keyne, a făcut senzație în tribune.
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Spania s-a calificat în optimile Cupei Mondiale după un meci în care Mikel Oyarzabal a marcat de două ori, iar Pedro Porro a înscris primul său gol pentru națională.

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Borja Iglesias, replică genială după videoclipul viral cu fratele lui Yamal

Momentul cel mai mediatizat a venit însă din tribune. Camerele l-au surprins pe Keyne, fratele mai mic al lui Lamine Yamal, în timp ce sărbătorea cu entuziasm unul dintre golurile Spaniei, strigând din toată inima „Vamos!” (n.r. - Haide!”

Reacția puștiului a prins imediat pe rețelele de socializare, iar DAZN Espana a distribuit imaginile cu mesajul: „Nu poți fi mai tare decât Keyne”.

Galerie foto (19 imagini)

Keyne, fratele mai mic al lui Lamine Yamal, a devenit unul dintre personajele virale ale Cupei Mondiale. Foto: Captură „X” @nocontextfooty Keyne, fratele mai mic al lui Lamine Yamal, a devenit unul dintre personajele virale ale Cupei Mondiale. Foto: Captură „X” @nocontextfooty Keyne, fratele mai mic al lui Lamine Yamal, a devenit unul dintre personajele virale ale Cupei Mondiale. Foto: Captură „X” @nocontextfooty Keyne, fratele mai mic al lui Lamine Yamal, a devenit unul dintre personajele virale ale Cupei Mondiale. Foto: Captură „X” @nocontextfooty Keyne, fratele mai mic al lui Lamine Yamal, a devenit unul dintre personajele virale ale Cupei Mondiale. Foto: Captură „X” @nocontextfooty
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Jurnalistul Fran Guillen a glumit că „blonda din față” a stricat ceea ce putea deveni „cel mai tare meme din istorie”, pentru că femeia aflată în fața lui Keyne îi acoperea parțial reacția.

Răspunsul a venit de la Borja Iglesias, atacantul naționalei Spaniei, care a lămurit situația într-un mod savuros:

„Blonda din față ți-a «oferit» o dublă în după-amiaza asta, prietene”.

Femeia din imagine era mama lui Mikel Oyarzabal, autorul celor două goluri ale Spaniei.

Conversația dintre jurnalistul Fran Guillen și Borja Iglesias. Foto: captură memedeportes.com Conversația dintre jurnalistul Fran Guillen și Borja Iglesias. Foto: captură memedeportes.com
Conversația dintre jurnalistul Fran Guillen și Borja Iglesias. Foto: captură memedeportes.com

După meci, Lamine Yamal a vorbit și el despre fratele său. „Îmi iubesc fratele ca și cum ar fi fiul meu”, a spus starul Spaniei, întrebat despre reacțiile lui Keyne, conform onefootball.com.

Spania va întâlni Portugalia în optimile Cupei Mondiale, într-un duel iberic de foc.

Partida este programată pe 6 iulie, pe Dallas Stadium din Arlington, Texas, de la ora 22:00, ora României.

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