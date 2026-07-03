Cu ochii pe starul Mexicului Dan Șucu pregătește transferul unui fotbalist care a marcat de 3 ori la Campionatul Mondial +17 foto
Dan Șucu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

Cu ochii pe starul Mexicului Dan Șucu pregătește transferul unui fotbalist care a marcat de 3 ori la Campionatul Mondial

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 14:38
  • Dan Șucu (63 de ani), președintele și acționarul majoritar al celor de la Genoa, dar și acționar majoritar la Rapid, pregătește o mutare importantă pentru atacul echipei din Serie A.
  • Genoa caută un înlocuitor după plecarea lui Jeff Ekhator (19 ani) la Juventus.
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Principalul nume de pe lista de transferuri a lui Șucu ar fi Julian Quinones, atacantul Mexicului și al celor de la Al-Qadsiah.

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Șucu pregătește transferul unui fotbalist care a marcat de 3 ori la CM 2026

Quinones a atras atenția la Cupa Mondială, unde este unul dintre oamenii importanți ai naționalei antrenate de Javier Aguirre.

Fotbalistul a fost titular în primele patru meciuri ale Mexicului la turneul final și a marcat de trei ori.

Quinones, gol superb împotriva Ecuadorului la CM 2026. Foto: captură fifa.com
Quinones, gol superb împotriva Ecuadorului la CM 2026. Foto: captură fifa.com

Galerie foto (17 imagini)

Quinones, gol superb împotriva Ecuadorului la CM 2026. Foto: captură fifa.com Quinones, gol superb împotriva Ecuadorului la CM 2026. Foto: captură fifa.com Quinones, gol superb împotriva Ecuadorului la CM 2026. Foto: captură fifa.com Quinones, gol superb împotriva Ecuadorului la CM 2026. Foto: captură fifa.com Quinones, gol superb împotriva Ecuadorului la CM 2026. Foto: captură fifa.com
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Transfermarkt îl cotează pe Julian Quinones la 14 milioane de euro, iar contractul său cu Al-Qadsiah este valabil până în 2029.

„Atacantul impresionează la Mondial cu Mexicul, dar preţul său ar putea creşte dacă gazdele merg mai departe.

Quinones ar fi candidatul ideal pentru conducere, având în vedere şi preţul, şi salariul său”, au scris italienii, citați de primasport.ro.

33 de goluri și 4 pase decisive
a reușit Julián Quiñones pentru Al-Qadsiah în sezonul 2025-2026. Atacantul mexican a avut 31 de apariții în campionatul Arabiei Saudite

Mexicul va juca în optimile de finală cu Anglia, pe 6 iulie, de la ora 03:00, pe stadionul Azteca.

În meciul cu Ecuador, câștigat cu 2-0, Quinones a deschis scorul și a devenit doar al doilea mexican care marchează cel puțin trei goluri la o singură ediție de Cupă Mondială, după Luis Hernandez, în 1998.

Pe postul de atacant central, Genoa îi are în lot pe Lorenzo Colombo, Vitinha (Vítor Manuel Carvalho Oliveira), Alessandro Debenedetti și David Ankeye, fostul jucător de la Rapid.

Cel mai bine cotat este Lorenzo Colombo, evaluat la 10 milioane de euro.

Atacantul a fost cumpărat de la AC Milan pentru 7 milioane de euro, după ce în sezonul trecut a jucat la Genoa sub formă de împrumut și a marcat 7 goluri în 38 de meciuri de campionat.

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