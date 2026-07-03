„Numărul lui Diogo Jota” Roberto Martinez a dezvăluit „semnele” pe care le-a văzut după victoria dramatică a Portugaliei în fața Croației

Victoria dramatică obținută de Portugalia, 2-1 cu Croația, în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026, a avut o încărcătură emoțională aparte.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Disputat chiar la un an de la moartea lui Diogo Jota, lusitanii au transformat meciul cu Croația într-un omagiu impresionant pentru fostul atacant al lui Liverpool și al naționalei Portugaliei.

Citește și Silviu Tudor Samuilă Noaptea magică a lui Martinez Citește mai mult Silviu Tudor Samuilă Noaptea magică a lui Martinez

„Semnele” văzute de Roberto Martinez: „Numărul lui Diogo Jota. Ultimul lui gol la națională a fost cu Croația”

La finalul partidei, selecționerul Roberto Martinez (52 de ani) a vorbit despre ceea ce a numit o serie de „semne” care i-au făcut pe jucători să simtă că fostul atacant a fost alături de ei.

Tehnicianul iberic a identificat mai multe coincidențe emoționante pe care le-a considerat simbolice.

„A fost un meci tipic pentru Diogo. 2-1, adică numărul 21 pe care l-a purtat la națională, împotriva Croației, ultima echipă căreia i-a marcat. Multe semne. Diogo a arătat multă putere și energie. Acum este foarte fericit și mândru”, a declarat selecționerul Portugaliei.

Diogo Jota a avut 49 de selecții și a marcat 14 goluri pentru naționala Portugaliei, ultimul într-un amical cu Croația, disputat la Lisabona, pe 8 iunie 2024.

Roberto Martinez: „Băieții au jucat cu inimă”

Selecționerul a elogiat și reacția echipei după golul primit în repriza secundă.

„La Cupa Mondială nu mai există meciuri perfecte. Ai nevoie de disciplină, de talent, dar și de capacitatea de a juca cu inimă.

Jucătorii noștri au făcut-o pentru Portugalia, pentru tatăl lui Ricardo Carvalho și pentru ai noștrii Diogo Jota și Andre.

Visul pe care l-a avut Diogo trăiește în continuare prin noi. El este cel care stabilește standardele, el este lumina care ne arată direcția acestui grup.

Fiecare zi este dificilă. La fiecare antrenament există momente în care ne amintim de Diogo.

Cred că această comemorare face ca meciul cu Croația să fie, într-un fel, meciul lui Diogo Jota. Diogo va fi mereu alături de noi”, a spus Martinez.

Cu doar câteva zile înaintea duelului cu Croația, naționala Portugaliei a fost lovită de o nouă tragedie. Tatăl antrenorului secund Ricardo Carvalho, a încetat din viață, iar fostul mare fundaș a părăsit ulterior cantonamentul pentru a fi alături de familia îndoliată.

Mesajul selecționerului a fost completat și de Cristiano Ronaldo, care a afirmat că victoria a fost obținută „pentru Diogo”, în timp ce mai mulți fotbaliști portughezi au vorbit despre faptul că fostul atacant continuă să inspire grupul.

La finalul partidei, jucătorii Portugaliei au sărbătorit în jurul unui tricou cu numărul 21, într-un nou omagiu adus lui Diogo Jota.

Cristiano Ronaldo, în lacrimi. Omagiu pentru Jota

La finalul meciului, Cristiano Ronaldo a îmbrăcat tricoul cu numărul 21 al lui Diogo Jota și a mers împreună cu colegii spre galeria portugheză, într-un moment care i-a impresionat pe suporteri.

Căpitanul Portugaliei, emoționat până la lacrimi, a transmis că succesul a fost dedicat fostului lor coleg.

„Știm că este prezent alături de noi. Am câștigat pentru Diogo”, a fost mesajul lui Ronaldo după fluierul final.

Goncalo Ramos, eroul Portugaliei: „Diogo ne inspiră în fiecare zi”

Eroul calificării, Goncalo Ramos, autorul golului decisiv din prelungiri, a declarat că memoria lui Diogo Jota continuă să motiveze întreaga echipă.

„Vorbim despre el în fiecare zi. Este mereu alături de noi. Astăzi a fost o zi specială. Am vrut să câștigăm pentru el. Cred că ne-a ajutat”, a spus atacantul lusitan, care a părăsit PSG și a semnat recent cu AC Milan.

După victoria dramatică în fața Croației, Portugalia și-a asigurat calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale, unde va întâlni Spania, luni, de la ora 22:00, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale competiției.

Diogo Jota a murit într-un accident rutier cumplit

Diogo Jota și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier pe 3 iulie 2025, pe teritoriul Spaniei.

Se afla în vacanță alături de fratele său când, în timpul unei depășiri, unul dintre cauciucurile Lamborghini-ului în care circulau a explodat.

Martorii care au sunat la serviciul de urgență au descris scene dramatice: mașina era în întregime în flăcări.

Intensitatea incendiului a impus intervenția mai multor echipaje de pompieri, deoarece flăcările, care se răspândeau rapid, puteau porni un incendiu de vegetație.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport