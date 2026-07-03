Fotbalul i-a cucerit pe americani Pe locul 6 ca popularitate în SUA, soccer-ul a înregistrat un record și o premieră: meciul SUA - Bosnia a bătut finala NBA
Campionatul Mondial

Fotbalul i-a cucerit pe americani Pe locul 6 ca popularitate în SUA, soccer-ul a înregistrat un record și o premieră: meciul SUA - Bosnia a bătut finala NBA

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 14:39
  • Cel mai urmărit meci de la actualul turneu, în SUA, a fost cel în care naționala americană s-a calificat în optimi. L-au urmărit mai mulți oameni decât populația României.
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Soccerul, așa cum este denumit fotbalul în Statele Unite ale Americii, a reușit la acest turneu ceva ce părea aproape imposibil să se întâmple: să detroneze NBA-ul din topul audienței TV.

Meciul pe care SUA l-a disputat miercuri seară la San Francisco, joi dimineață în România, în 16-imi, a stabilit un nivel uriaș de interes în rândul americanilor.

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Fotbalul, un record și o premieră în America: meciul SUA - Bosnia a bătut finala NBA

Succesul trupei antrenate de Pochettino și calificarea în optimi, după 2-0 cu Bosnia, a bătut finala NBA din acest sezon, disputată între New York Knicks și San Antonio Spurs (94-90).

Cel mai vizionat dintre meciurile finalei de baschet în liga americană a adunat, conform sportsgully 20,6 milioane de telespectatori în medie.

În schimb, SUA - Bosnia a atins 24,4 milioane. Cu peste 18% mai mult decât ultimul act din NBA. SUA - Bosnia a devenit cel mai vizionat meci de soccer urmărit pe teritoriul Statelor Unite ale Americii în toată istoria.

Performanța atinsă de meciul de fotbal este una ieșită din comun pentru că soccer-ul în SUA nu e nici pe departe în fruntea sporturilor cu cea mai mare popularitate peste Ocean.

Conform unui sondaj realizat în urmă cu un an și jumătate, primele trei locuri erau ocupate de fotbal american, baschet și baseball, singurele care treceau de 50% popularitate. Fotbalul era abia pe locul 6, la limită deasupra golfului.

Gradul de popularitate al sporturilor în SUA

  • Fotbal american 75%
  • Baschet 57%
  • Baseball 50.6%
  • Box 23,5%
  • Hochei 22%
  • Fotbal 21,5%
  • Golf 20%

Meciul SUA - Bosnia a înregistrat un salt spectaculos în privința audienței TV raportat la meciul SUA - Australia 2-0, al doilea din grupă, la capătul căruia americanii au bifat câștigarea grupei și calificarea în 16-imi.

SUA - Australia a avut doar 14,8 milioane de telespectatori, în timp ce duelul cu Bosnia a adunat 65% mai mulți telespectatori.

Următorul meci pentru Statele Unite va fi cu Belgia, în optimi, marți dimineața în România, de la ora 03:00, confruntarea urmând să aibă loc la Seattle, un stadion cu o capacitate de peste 70.000 de locuri. Ora locală la care va debuta partida va fi 17:00.

Drepturile TV în NBA, 77 miliarde de dolari!

În vara anului trecut, liga nord americană de baschet a reușit să vândă drepturile de TV și pentru platforme de streaming pentru o sumă colosală: 77 de miliarde de dolari pentru următorii 11 ani.

Medie de 7 milarde de dolari pe sezon.

Cei care le-au achiziționat: ESPN, NBC și Amazon Prime. Comparativ, drepturile TV pentru acest Campionat Mondial au fost cedate de FIFA, în întreaga lume, în schimbul a 3,66 miliarde dolari.

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