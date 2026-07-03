Nu vom avea eliminare directă! Ce a decis UEFA legat de jucătorii care își acoperă gura în conflict cu adversarii

Arbitrii au aplicat la Mondial noua regulă impusă de FIFA și IFAB, arătând cartonașul roșu direct în două cazuri după ce jucătorii și-au acoperit gura cu mâna în timpul unui conflict pe teren.

Hotărârea luată de UEFA pentru competițiile continentale: Liga Campionilor, Europa League și Conference.

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Pierluigi Collina a fost radical de la început, de când a apărut această regulă.

Șeful arbitrilor FIFA a anunțat înainte de startul Mondialului că noua regulă va fi aplicată fără menajamente la turneul final.

„Legea Prestianni-Vinicius” a avut ca declanșator conflictul dintre cei doi pe 17 februarie, în timpul meciului Benfica - Real Madrid, în Liga Campionilor. Vinicius l-a acuzat de rasism pe Prestianni, care și-a acoperit gura cu tricoul când l-a insultat pe brazilian.

Doi eliminați la Mondial cu noua regulă: sud-americanii Almiron și Hincapie

La CM 2026, doi jucători au fost eliminați direct după ce și-au agresat verbal adversarii ținându-și mâna la gură pentru a nu se putea afla ce au spus.

19 iunie, Turcia - Paraguay 0-1 (grupa D): sud-americanul Almiron a fost trimis la vestiare de arbitrul Ivan Barton (El Salvador) după un conflict cu Mert Muldur.

30 iunie, Mexic - Ecuador 2-0, „16-imi”: „centralul” sloven Slavko Vincic l-a eliminat pe Piero Hincapie (Ecuador) pentru insultarea lui Santiago Gimenez.

UEFA a anunțat că lasă arbitrii să decidă. Și va fi cartonaș galben, nu roșu!

În Europa, nu se va aplica regula impusă de Collina în cazul jucătorilor care își acoperă gura cu mâna sau tricoul.

UEFA a anunțat federațiile naționale, potrivit L’Equipe, că va permite arbitrilor să decidă și nu va mai fi cartonaș roșu direct, ci doar „galben”.

„UEFA nu va exercita opțiunea oferită de recentul amendament la Legile Jocului de a considera acest comportament o abatere care se pedepsește cu cartonaș roșu”, a comunicat forul continental.

În funcție de evaluarea fiecărei situații (confruntări, reacții), arbitrii pot considera acoperirea gurii pentru a ascunde comunicarea ca fiind un comportament nesportiv ce se sancționează cu cartonaș galben Anunțul UEFA

Forul de la Nyon a precizat că un asemenea caz poate duce la anchetă și proceduri disciplinare. Cum s-a întâmplat și cu Prestianni, suspendat 3 meciuri după ce l-a insultat pe Vinicius.

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