Lacrimi pentru Messi A fost la un pas de idolul său, dar nu l-a putut privi. Povestea lui Brandon, în seara în care Messi s-a retras de la națională: „Parte din copilăria mea” +27 foto
Brandon Renzi a plâns la retragerea lui Leo Messi din naționala Argentinei
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Lacrimi pentru Messi A fost la un pas de idolul său, dar nu l-a putut privi. Povestea lui Brandon, în seara în care Messi s-a retras de la națională: „Parte din copilăria mea”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 14:11
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 14:11
  • În seara în care Lionel Messi și-a luat rămas-bun de la naționala Argentinei, pe Monumental, din Buenos Aires, un tânăr de 21 de ani a emoționat o lume întreagă.
  • Se numește Brandon Renzi și era la muncă, în uniforma de agent de securitate, cu spatele la teren și ochii plini de lacrimi. Pentru tânărul din Virrey del Pino, acea seară nu a însemnat doar retragerea unui fotbalist, ci și despărțirea de o parte din propria copilărie.
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Brandon muncește de la vârsta de 15 ani pentru a-și întreține mama, responsabilitate asumată încă din adolescență, într-o perioadă în care alți tineri își petrec timpul urmărindu-și pasiunile, construindu-și planurile și descoperindu-și locul în lume.

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A fost la un pas de idolul său, dar nu l-a putut privi

Pentru tânărul de 21 de ani, fotbalul și Lionel Messi au făcut parte dintr-un univers în care putea evada, măcar pentru câteva clipe, din grijile de zi cu zi.

În acea seară, în timp ce pe Monumental se desfășura un moment cu o semnificație aparte pentru suporterii argentinieni, Brandon era acolo, aproape de jucătorul pe care îl urmărea de ani întregi, dar separat de el prin obligațiile serviciului. Nu putea să se întoarcă și să privească terenul așa cum ar fi făcut-o dacă ar fi fost un simplu spectator.

Cu toate acestea, emoția l-a copleșit. Lacrimile au apărut în timp ce Messi se afla pe teren și se adresa fanilor de pe Monumental, dar și din lumea întreagă, la finalul ultimului său meci în tricoul Argentinei.

Pentru câteva momente, dincolo de uniformă, de programul de lucru și de responsabilitățile pe care le poartă încă de la 15 ani, Brandon a fost din nou băiatul care îl privea pe Messi la televizor.

Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR
Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR

Galerie foto (27 imagini)

Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR
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Băiatul pentru care golurile lui Leo însemnau bucurie, iar meciurile sale reprezentau o pauză de la tot ceea ce era greu în viața de zi cu zi.

Lacrimi pentru Messi: „Îmi luam rămas-bun de la o parte din copilăria mea”

Pentru tânăr, Lionel Messi nu a însemnat doar fotbal. A fost o prezență constantă în anii copilăriei și adolescenței, o figură pe care a urmărit-o la televizor și prin intermediul căreia a trăit unele dintre cele mai intense emoții legate de echipa națională a Argentinei.

După seara de pe Monumental, tânărul și-a exprimat emoțiile printr-un mesaj de recunoștință adresat fotbalistului care i-a însoțit o parte atât de importantă din viață.

„Îți mulțumesc că m-ai făcut să trăiesc ceea ce părea imposibil. Îți mulțumesc pentru fiecare gol, pentru fiecare bucurie și pentru că ai dus tricoul nostru până pe cele mai înalte culmi. Să te văd acolo, încă o dată, a fost un privilegiu.

Nu este un rămas-bun, ci un «mulțumesc» pentru toată viața.

Îți mulțumesc pentru tot, Leo. Numărul 10, etern”.

Nu plângeam, îmi luam rămas-bun de la o parte din copilăria mea. Cum să nu plâng, când am crescut văzându-l pe Messi împlinindu-ne visurile? Nu ne-am luat rămas-bun de la un jucător. Ne-am luat rămas-bun de la o epocă din viețile noastre. Mulțumesc că m-ai făcut să cred că visurile pot deveni realitate. Cel care ne-a făcut să plângem de fericire, de data aceasta ne-a făcut să plângem de tristețe. Nu m-am gândit niciodată că va veni ziua în care voi plânge văzându-mi idolul retrăgându-se. Mulțumesc, Leo. Pentru tot. Pur și simplu, mulțumesc. 🐐❤️” Brandon Renzi

După ce imaginile cu el plângând la retragerea lui Messi au fost intens distribuite în social media, tânărul a primit numeroase mesaje de susținere.

Dincolo de experiența care l-a marcat, acesta a ales să vorbească și despre situația sa profesională, mărturisind că este în căutarea unui loc de muncă stabil.

„Astăzi vreau să vă povestesc și puțin despre realitatea mea. În spatele tuturor acestor emoții se află un tânăr care își dorește să reușească în viață și să aibă un viitor mai bun. În momentul de față, sunt în căutarea unei oportunități reale de angajare.

În prezent, lucrez o singură dată pe săptămână, fără forme legale de angajare, iar adevărul este că am nevoie de ceva mai stabil. Nu cer nimănui să-mi ofere ceva pe gratis, ci doar o șansă de a demonstra cât de mult îmi doresc să muncesc și să-mi construiesc un viitor mai bun.

Dacă cineva cunoaște vreo companie sau caută oameni pentru angajare, v-aș fi extrem de recunoscător dacă m-ați avea în vedere sau dacă ați distribui acest videoclip. Sincer, m-ați ajuta enorm.

Și, în final, vă mulțumesc tuturor, din suflet, că îmi sunteți alături într-un moment atât de special. Sper ca toată această afecțiune și susținere să mă ajute să găsesc oportunitatea de care am atâta nevoie.

Vă mulțumesc enorm, oameni buni! Vă sunt recunoscător din adâncul inimii și vă transmit tuturor cele mai calde salutări! ❤️”.

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