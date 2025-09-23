Balonul de Aur, ediția de meme-uri Lamine Yamal și Ousmane Dembele, „țintele” internauților + Nici Vinicius n-a scăpat

Ca în fiecare an, nu puteau să nu apară controverse după Gala Balonului de Aur. Lamine Yamal (18 ani) și Ousmane Dembele (28 de ani) au fost ironizați de internauți pe rețelele sociale.

Decernarea celui mai râvnit trofeu individual al fotbalului mondial a avut loc luni, la Theatre du Chatelet din Paris.

Marele învingător a fost Ousmane Dembele, pe locul 2 s-a clasat Lamine Yamal, iar pe 3 a fost Vitinha (25 de ani).

Balonul de Aur. Cele mai tari meme-uri

Internetul s-a umplut de comentarii acide și meme-uri. Nici Dembele, nici Yamal nu a scăpat de „creativitatea” fanilor.

De asemenea, în secțiunea de comentarii a postărilor de pe conturile oficiale ale Galei Balonului de Aur, ale lui Ousmane Dembele și ale lui Lamine Yamal, fanii au făcut glume pe seama celor doi jucători și au adăugat fotografii editate cu ei pentru amuzament.

Fanii au adăugat și comentarii în care ironizau evenimentele de la Gala Balonului de Aur:

„Hoție! Benjamin Sesko merita mai mult…😂. Felicitări 👏🎉 Ousmane Dembele”

„Yamal a adus 20 de membri ai familiei doar pentru a-l aplauda 👏 pe Dembele 🤣”

„Deci, cum călătorești cu întreaga familie doar pentru a primi un trofeu Kopa ❌”

„Balonul de Aur a nominalizat 30 de jucători la ceremonie, doar Yamal a adus 20 de membri ai familiei 😂😂😂😂”

„Andre Onana merita mai mult”

„Singurul lucru pe care Yamine Lamal îl va aduce înapoi în Spania sunt cei 20 de membri ai familiei sale 🤭😊”

Nici Ousmane Dembele nu a scăpat de glumele fanilor. Aceștia au încărcat în comentarii videoclipul cu jucătorul francez în momentul prezentării la FC Barcelona, în 2017, în care s-a făcut de râs.

Never forget Ousmane Dembele’s Barcelona presentation… 😂pic.twitter.com/yjXJNkT5e2 — SPORTbible (@sportbible) August 5, 2022

„De fiecare dată când îl văd pe Ousmane Dembélé, mă gândesc la această fotografie. Și mi se pare sublim că acum este câștigător al Balonului de Aur”.

Alții și-au amintit de Vinicius, care alături de delegația lui Real Madrid a boicotat Gala Balonului de Aur anul trecut, pentru că s-a aflat că nu va fi el câștigătorul, ci Rodri.

În acest an, Vinicius a s-a clasat pe locul 16.

Contul de pe rețeaua X al celor de la Betis Sevilla l-a ironizat pe brazilian:

„Admin, voi munci de 10 ori mai bine dacă este necesar. Nu sunt pregătiți”

Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. https://t.co/13ExMUDYD6 — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) September 22, 2025

