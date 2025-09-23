Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”

Dinamo-Farul 1-1. Basarab Panduru a vorbit despre antrenorii Ianis Zicu și Zeljko Kopic, după remiza de pe Arena Națională.

După egalul de luni, „câinii” au urcat pe locul 3 în Liga 1, la egalitate de puncte (câte 19) cu FC Botoșani, de pe 2, și Rapid, de pe 4.

Basarab Panduru, despre Ianis Zicu: „Nu poți să îți pui imediat amprenta”

Fostul internațional român a declarat că Ianis Zicu mai are nevoie de timp pentru a se impune pe banca Farului.

„Atunci era normal să fie altceva (n.r. - perioada în care antrena Hagi). „Regele” antrena echipa de mult timp, aveau traseele lor.

Acum, în două luni de zile, nu poţi să vezi nu ştiu ce. Nu poţi, peste noapte, să preiei o echipă de la "Rege", după o grămadă de ani, şi să îţi pui imediat amprenta ”, a declarat Basarab Panduru, potrivit orangesport.ro.

Ianis Zicu a fost numit antrenorul Farului Constanța în vara aceasta, după ce Gheorghe Hagi a decis să nu mai rămână pe banca „marinarilor”.

Totuși, acesta nu a plecat definitiv, rămânând în Consiliul de Administrație.

Basarab Panduru l-a lăudat pe Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo.

„Mi se pare că Kopic face treabă. La început ne îndoiam toţi de ce poate Dinamo, dar uite că, uşor-uşor, echipa asta a câştigat meciuri.

În general, Kopic îi face mai buni, sunt puţini jucători antrenaţi de el care nu sunt mai buni”, a mai spus fostul jucător al naționalei.

Dinamo și Farul Constanța au încheiat la egalitate ultimul meci al etapei 10, scor 1-1

Milanov a deschis scorul rapid pentru „câini”, în minutul 8. Acesta a înscris cu o lovitură de cap în urma unui corner bătut perfect de Armstrong.

Ramalho a restabilit egalitatea în minutul 64 după o eroare a apărării lui Dinamo, iar cele două echipe au plecat de pe Arena Națională cu câte un punct.

În acest moment, Dinamo se află pe podium în Liga 1, cu 19 puncte acumulate în 10 partide, în timp ce Farul se află pe locul 8, cu 14 puncte.

VIDEO. Golul marcat de Ramalho în Dinamo - Farul 1-1

