Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte" + „La început ne îndoiam toți"
Ianis Zicu, Zeljko Kopic. Foto: Raed Krishan
Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 12:36
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 12:40
  • Dinamo-Farul 1-1. Basarab Panduru a vorbit despre antrenorii Ianis Zicu și Zeljko Kopic, după remiza de pe Arena Națională.

După egalul de luni, „câinii” au urcat pe locul 3 în Liga 1, la egalitate de puncte (câte 19) cu FC Botoșani, de pe 2, și Rapid, de pe 4.

„Bîrligea, ideal pentru Ajax" Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
„Bîrligea, ideal pentru Ajax" Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
„Bîrligea, ideal pentru Ajax" Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular

Basarab Panduru, despre Ianis Zicu: „Nu poți să îți pui imediat amprenta”

Fostul internațional român a declarat că Ianis Zicu mai are nevoie de timp pentru a se impune pe banca Farului.

„Atunci era normal să fie altceva (n.r. - perioada în care antrena Hagi). „Regele” antrena echipa de mult timp, aveau traseele lor.

Acum, în două luni de zile, nu poţi să vezi nu ştiu ce. Nu poţi, peste noapte, să preiei o echipă de la "Rege", după o grămadă de ani, şi să îţi pui imediat amprenta”, a declarat Basarab Panduru, potrivit orangesport.ro.

Ianis Zicu a fost numit antrenorul Farului Constanța în vara aceasta, după ce Gheorghe Hagi a decis să nu mai rămână pe banca „marinarilor”.

Totuși, acesta nu a plecat definitiv, rămânând în Consiliul de Administrație.

Basarab Panduru l-a lăudat pe Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo.

„Mi se pare că Kopic face treabă. La început ne îndoiam toţi de ce poate Dinamo, dar uite că, uşor-uşor, echipa asta a câştigat meciuri.

În general, Kopic îi face mai buni, sunt puţini jucători antrenaţi de el care nu sunt mai buni”, a mai spus fostul jucător al naționalei.

Dinamo și Farul Constanța au încheiat la egalitate ultimul meci al etapei 10, scor 1-1

Milanov a deschis scorul rapid pentru „câini”, în minutul 8. Acesta a înscris cu o lovitură de cap în urma unui corner bătut perfect de Armstrong.

Ramalho a restabilit egalitatea în minutul 64 după o eroare a apărării lui Dinamo, iar cele două echipe au plecat de pe Arena Națională cu câte un punct.

În acest moment, Dinamo se află pe podium în Liga 1, cu 19 puncte acumulate în 10 partide, în timp ce Farul se află pe locul 8, cu 14 puncte.

VIDEO. Golul marcat de Ramalho în Dinamo - Farul 1-1

Parteneriat cu Villarreal O echipă din Superliga va colabora cu formația care i-a crescut pe Rațiu, Rodri, Nicolas Jackson sau Pau Torres
Superliga
11:46
Parteneriat cu Villarreal O echipă din Superliga va colabora cu formația care i-a crescut pe Rațiu, Rodri, Nicolas Jackson sau Pau Torres
Parteneriat cu Villarreal O echipă din Superliga va colabora cu formația care i-a crescut pe Rațiu, Rodri, Nicolas Jackson sau Pau Torres
„Bîrligea, ideal pentru Ajax" Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Superliga
10:52
„Bîrligea, ideal pentru Ajax" Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
„Bîrligea, ideal pentru Ajax" Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular

„Și-a pierdut plăcerea de a trăi" Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Tenis
23.09
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi" Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi" Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă"
Superliga
23.09
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă"
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă"
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Superliga
23.09
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Superliga
23.09
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
10:01
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege"
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege"
09:00
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!"
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!"
23:11
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă"
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă"
22:06
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi" Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi" Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!"
Superliga
23.09
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!"
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!"
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României"
Nationala
23.09
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României"
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României"
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Europa League
23.09
Pierderi mari pentru FCSB Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
„Lipsă de respect" Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK"
Campionate
23.09
„Lipsă de respect" Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK"
„Lipsă de respect" Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK"

