Fatima, bunica lui Lamine Yamal, a explicat de ce nepotul său a ales să reprezinte Spania, după discuțiile legate de originile fotbalistului.

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Declarațiile au făcut făcute în cadrul unui interviu mai vechi, iar subiectul a revenit în atenție după cele spuse de Fouzi Lekjaa, președintele Federației Marocane de Fotbal.

Acesta a afirmat că Marocul a respectat alegerea jucătorului, dar s-a referit la Yamal drept „Jamel” și a adăugat: „Nu cunosc niciun spaniol pe nume Jamel”.

Bunica lui Lamine Yamal explică de ce tânărul jucător a ales Spania, după controversele recente: „Nu e marocan”

Starul Spaniei ar fi putut evolua pentru Guineea Ecuatorială, țara mamei sale, sau pentru Maroc, țara tatălui.

Totuși, fotbalistul a ales să reprezinte naționala țării în care s-a născut, după cum a explicat Fatima.

„Acest copil nu este din Maroc. El s-a născut aici (n.r. în Spania) și a fost educat aici. Fiul meu, Mounir, nu l-a obligat să facă nimic. A jucat în Maroc, în Franța, în Spania… unde a vrut”, a declarat bunica jucătorului, conform marca.com.

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Lamine Yamal s-a născut în Esplugues de Llobregat, în provincia Barcelona, și a crescut în Catalonia.

Atacantul a trecut prin selecționatele de juniori ale Spaniei înainte de a ajunge la prima reprezentativă, pentru care a acumulat deja 32 de meciuri.

Spania se pregătește pentru finala Campionatului Mondial din 2026, în care va întâlni Argentina, duminică, 19 iulie, de la ora 22:00.

Yamal, luat la țintă de naționala pe care a refuzat-o : „Nu cunosc niciun spaniol pe nume Jamel”

Într-un interviu pentru Onze Mondial, președintele Federației Marocane de Fotbal l-a „înțepat” pe Yamal.

Respectăm decizia lui „Jamel”, nu am contestat-o niciodată. Nu ne-am schimbat atitudinea față de „Jamel” sau față de familia sa, care, din câte am înțeles, încă își petrece vacanțele în Nordul Marocului. Vor fi mereu bine primiți. Lamine „Jamel”… Nu știu niciun spaniol pe nume „Jamel” Fouzi Lekjaa, președintele Federației Marocane de Fotbal.

Nu e prima dată când Lekjaa trimite „săgeți” către Yamal. A făcut-o și în primele zile ale turneului, după ce echipa sa a remizat cu Brazilia, scor 1-1.

„Sper să întâlnim Spania în finala Cupei Mondiale ca să vedem dacă Yamal a luat într-adevăr decizia corectă sau nu.

Ne-am întâlnit cu părinții lui. I-am prezentat lui și familiei sale proiectul nostru, dar Lamine era deja convins să aleagă Spania, așa că i-am urat mult succes”, a declarat Lekjaa, conform marca.com.

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