Michael Olise (24 de ani), jucătorul celor de la Bayern Munchen, ar fi luat o decizie importantă privind viitorul său: și-ar dori să joace la Real Madrid!

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Recent, campioana Germaniei a lăsat de înțeles că nu-l va ceda pe fotbalistul francez decât în cazul unei sume record și i-a pregătit chiar și prelungirea contractului pentru a-l convinge să rămână.

Michale Olise și-ar dori să joace la Real Madrid

Deși Real Madrid a transferat jucători importanți în această vară, precum Denzel Dumfries, Marc Cucurella sau Denzel Dumfries, „galacticii” nu au de gând să se oprească aici.

Echipa antrenată de Jose Mourinho și-l dorește și pe Michael Olise, una dintre vedetele lui Bayern și jucătorul care a impresionat la Campionatul Mondial.

Recent, Olise s-ar fi întâlnit cu reprezentanți ai lui Bayern, iar fotbalistul a transmis că și-ar dori să plece de la gruparea bavareză, conform sport.es.

150 de milioane de euro este cota de piață a lui Michael Olise, conform Transfermarkt

Potrivit jurnalistului Santi Aouna, de la Foot Mercato, francezul ar fi luat deja o decizie privind următorul său pas din carieră. Olise ar vrea să joace la Real Madrid pentru că este de părere că ar fi clubul unde ar putea să se dezvolte cel mai mult.

„Galacticii” ar fi dispuși să facă un efort financiar considerabil pentru a-l aduce pe Olise pe „Santiago Bernabeu”.

Cu toate acestea, Bayern a precizat clar care ar fi singura situație în care ar fi dispusă să negocieze cu Real Madrid: o ofertă de minimum 200 de milioane de euro.

53 de goluri a influențat Olise în sezonul precedent pentru Bayern, în toate competițiile, 22 de goluri înscrise și 31 de pase decisive, în 52 de partide

Bayern i-ar fi găsit deja înlocuitor lui Olise

În condițiile în care Michael Olise ar putea pleca de la Bayern, conducerea bavarezilor se gândește deja la un posibil înlocuitor.

Iar soluția găsită ar fi Bradley Barcola (23 de ani), jucătorul celor de la PSG, al cărui contract expiră în vara anului 2028.

70 de milioane de euro este cota de piață a lui Bradley Barcola, conform Transfermarkt

Barcola ar fi apreciat de Bayern datorită calităților sale, cum ar fi viteza și capacitatea de a face diferența în duelurile unu contra unu.

Sezonul trecut, francezul a jucat 49 de meciuri pentru PSG în toate competițiile, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere 7 pase decisive.

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