Campioana cere explicații FRF, chemată în instanță să dea socoteală pentru milioanele de euro de la UEFA și FIFA: „Este dreptul nostru!”

Campioana României la futsal, United Galați, a acționat în instanță FRF, acuzând că federația nu a răspuns unei solicitări oficiale privind modul în care sunt gestionate fondurile, inclusiv cele provenite din programele UEFA și FIFA.

Într-un răspuns pentru GOLAZO.ro, FRF a confirmat că a luat cunoștință de existența dosarului aflat pe rolul Tribunalului Galați, dar a transmis că nu poate comenta cauza atât timp cât aceasta se află în curs de judecată.

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Federația Română de Fotbal, condusă de Răzvan Burleanu, are un nou litigiu pe rolul instanțelor. Dosarul a fost înregistrat marți, 14 iulie, la Tribunalul Galați, având ca obiect „refuz soluționare cerere”.

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United Galați cere explicații despre fondurile FRF

Președintele executiv al clubului United Galați, Auraș Brașoveanu, a declarat pentru GOLAZO.ro că acțiunea în instanță a fost decisă de Comitetul Executiv al clubului, după ce FRF nu a răspuns unei solicitări oficiale de clarificări privind gestionarea fondurilor, inclusiv a celor provenite din programele UEFA și FIFA.

„Este o discuție care trenează de o perioadă bună de timp, tot așteptând răspunsul. Au fost puse câteva întrebări de bun-simț în legătură cu anumite aspecte financiare neclare”, a declarat Brașoveanu pentru GOLAZO.ro.

Întrebări despre banii solicitați în avans de la FIFA și UEFA

Potrivit acestuia, una dintre solicitări vizează situația unor venituri solicitate în avans de FRF de la forurile internaționale.

„În raportul financiar prezentat în cadrul Adunării Generale FRF din martie, apare la un moment dat venituri în avans solicitate de la FIFA și UEFA, pentru perioada 2024-2028 și 2028-2032, în sumă de 152.820.123 lei.

Aceasta înseamnă încălcarea statutului. Conform regulilor, poți atrage bani doar pentru proiecte și programe care se încadrează în cei patru ani de mandat. Nu poți accesa sume care revin de drept din alt mandat.

Clubul a întrebat dacă aceste sume au fost facturate, n-au fost facturate. Au influențat sau n-au influențat bugetul FRF?

La Adunarea Generală nu am avut ocazia să întreb, fiindcă a fost organizat un pachet de 6-7 puncte pe Ordinea de zi privind latura financiară, supus rapid la vot”, a precizat Brașoveanu.

Brașoveanu: „Descărcarea de gestiune trebuie votată în cunoștință de cauză”

Oficialul campioanei României la futsal spune că membrii afiliați au nevoie de aceste clarificări pentru a vota în cunoștință de cauză bilanțul financiar al Federației.

„FRF solicită membrilor afiliați să o descarce de gestiune, dar ca să te descarc de gestiune trebuie să fiu în cunoștință de cauză”.

Brașoveanu: „Burleanu a spus că FRF a investit 800.000 de euro în futsal. Dați-ne detalii”

Un alt punct de dispută îl reprezintă declarațiile făcute de Răzvan Burleanu în interior privind investițiile în futsal.

„Am solicitat răspuns pentru cei 800.000 de euro pe care Burleanu a spus că FRF i-a investit în ultimul an în futsal. Bun, dați-ne detalii. Cum și cui au fost repartizați acești bani”, spune Brașoveanu.

United Galați trimite câte cinci-șase jucători la fiecare acțiune a echipei naționale de futsal și, cu toate acestea, n-am fost niciodată respectați. Din contră, am fost ignorați complet. Nu am primit răspuns nici măcar la o adresă oficială sau la o întrebare. Este unul dintre puținele drepturi care au mai rămas membrilor afiliați: să poată pune întrebări și să primească un răspuns. Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați

„Suntem plimbați de la Ana la Caiafa”

Acesta susține că regulamentul FRF nu stabilește criterii financiare clare pentru futsal.

„Futsalul este singurul segment fără dispoziții financiare prevăzute în regulament. Am cerut să ni se explice pe ce criterii sunt împărțite sumele. Unii au primit o sumă, alții alte sume”.

Potrivit oficialului de la United Galați, explicațiile primite în cadrul discuțiilor din federație au fost contradictorii.

„Întrebat de ce se întâmplă asta, domnul Cristian Vornicu, reprezentantul Ligii 1 Futsal în Comitetul Executiv al FRF, a spus că nu se ocupă el.

Întrebat managerul financiar al FRF, a spus: «Eu doar fac plățile, domnul Vornicu stabilește sumele și cât are de luat fiecare». Suntem plimbați de la Ana la Caiafa”.

Așteptăm răspunsul. FRF este obligată să ne răspundă, deoarece, potrivit legii, este o instituție de interes public. Este dreptul nostru, al membrilor afiliați, să solicite lămuriri și să le primească. În funcție de răspunsul pe care îl vom primi, ne vom declara mulțumiți sau nu și vom decide ce demersuri vom face în continuare. Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați

„Vrem să știm câți bani au ajuns efectiv la futsal. Sunt întrebări de bun-simț ”

Brașoveanu afirmă că United Galați a solicitat și informații privind fondurile primite de FRF de la UEFA.

„Dinspre UEFA vin milioane de euro. Se spune generic că sunt pentru fotbal feminin și futsal. Vrem să știm cât a fost alocat pentru futsal, nu doar o formulare generală. Sunt întrebări de bun-simț”.

Acțiunea în instanță reprezintă continuarea demersului anunțat de Brașoveanu după Adunarea Generală a FRF din martie.

Atunci, președintele executiv al United Galați declara pentru GOLAZO.ro că va cere explicații privind milioanele de euro provenite din proiectele UEFA și FIFA și modul în care acestea sunt repartizate, în special către futsal.

„Nu este singura adresă rămasă fără răspuns”

Brașoveanu spune că solicitarea care a stat la baza acțiunii în instanță a fost transmisă către FRF la două săptămâni după Adunarea Generală de alegeri din martie 2026, însă federația nu a oferit niciun răspuns.

„Am făcut adresă către FRF la 14 zile după Adunarea Generală de alegeri din martie, dar nu am primit niciun răspuns.

Nu este singura adresă la care nu ni s-a răspuns. Au mai fost cel puțin cinci-șase. Au fost întrebări privind aplicarea regulamentului”.

Vom pune întrebări și vom solicita clarificări despre bani, chiar dacă deranjăm. Sunt situații în care apar plăți salariale sau cheltuieli pentru servicii executate de terți, unele sume fiind de peste zece ori mai mari decât altele, fără ca cineva să știe exact ce includ „alte servicii”. Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați (martie 2026)

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