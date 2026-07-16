Povestea celebrei poze Messi - Yamal Fotografia uitată timp de 17 ani are o istorie incredibilă. Totul a început cu o tombolă: „Am transpirat sânge pentru acel moment”
Lionel Messi și Lamine Yamal (foto: Imago)
Campionate

Povestea celebrei poze Messi - Yamal Fotografia uitată timp de 17 ani are o istorie incredibilă. Totul a început cu o tombolă: „Am transpirat sânge pentru acel moment”

alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 17:13
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 17:38
  • Spania întâlnește Argentina în finala CM 2026, iar Lamine Yamal (19 ani) va sta față în față cu Lionel Messi (39 de ani), la 19 ani de la poza memorabilă cu cei doi din vestiarul de pe Camp Nou.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotografia a devenit virală în vara lui 2024, după ce tatăl lui Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, a publicat-o pe Instagram însoțită de mesajul: „Începutul a două legende”.

De atunci, povestea din spatele imaginii a devenit la fel de fascinantă precum fotografia însăși.

Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Citește și
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Citește mai mult
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Messi și Yamal, povestea unei fotografii virale de acum 19 ani

Fotografia a rămas mult timp doar în arhiva clubului și, la vremea respectivă, nu a atras aproape deloc atenția.

Lionel Messi avea 20 de ani când ținea în brațe un bebeluș și îl ajuta să facă baie într-o cădiță din plastic.

Aproape două decenii mai târziu, imaginea avea să devină una dintre cele mai simbolice din istoria fotbalului: copilul era Lamine Yamal, viitorul fenomen al Barcelonei și al naționalei Spaniei, părea că a primit binecuvântarea celui considerat de mulți drept cel mai mare fotbalist din toate timpurile.

Imaginea a fost realizată în septembrie 2007, în cadrul unei ședințe foto pentru un calendar caritabil organizat de cotidianul catalan Diario Sport, în colaborare cu UNICEF și FC Barcelona.

Conceptul era simplu: jucătorii Barcelonei urmau să pozeze alături de copii proveniți din familii participante la o tombolă organizată prin intermediul UNICEF.

Familia lui Lamine, care locuia în cartierul Rocafonda din Mataro, s-a înscris și a fost desemnată câștigătoare, astfel încât bebelușul de doar 6 luni a ajuns în vestiarul Camp Nou pentru ședința foto.

Mărturia fotografului: „Messi era timid. Am transpirat sânge pentru a realiza acea imagine”

Autorul imaginilor este fotograful catalan Joan Monfort, care a povestit că realizarea fotografiei nu a fost deloc ușoară, după cum a mărturisit pentru The Athletic.

A fost o fotografie dificilă. Putem spune că am transpirat sânge ca să o realizez. Messi era mult mai timid la începutul carierei, iar faptul că se afla acolo cu un bebeluș micuț într-o cadă de plastic plină cu apă… La început, nu a existat prea multă interacțiune. A fost dificil pentru toți. Dar, în cele din urmă, a ieșit o fotografie destul de reușită. Joan Monfort, fotograf

După publicarea calendarului, imaginea a intrat într-un con de umbră. Ani la rând nu a fost aproape deloc menționată.

În 2024, când Lamine Yamal devenea unul dintre starurile Campionatului European, imaginea a început să fie postată de fani pe rețelele sociale, însă existau dubii că ar fi reală și nu creată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Tatăl jucătorului de la Barcelona a preluat-o și a postat-o confirmându-i autenticitatea.

În doar câteva ore, imaginea a făcut înconjurul lumii, iar mulți suporteri au considerat-o o metaforă perfectă a trecerii ștafetei între cel mai mare jucător din istoria Barcelonei și noua speranță.

Acum, după ce s-a stabilit că Spania va înfrunta Argentina în finala Mondialului din SUA, imaginea din 2007 a fost reinterpretată drept simbolul unei succesiuni între generații, chiar dacă atât Messi, cât și Yamal au evitat întotdeauna comparațiile directe.

Lamine Yamal a insistat în multe interviuri că îl consideră pe Messi cel mai mare fotbalist din istorie, însă își dorește să își construiască propria identitate și propriul drum în fotbal.

Citește și

S-a aflat ce l-ar fi enervat pe Bellingham FOTO. Motivul pentru care englezul a pălmuit un jucător argentinian după fluierul de final
Campionatul Mondial
16:23
S-a aflat ce l-ar fi enervat pe Bellingham FOTO. Motivul pentru care englezul a pălmuit un jucător argentinian după fluierul de final
Citește mai mult
S-a aflat ce l-ar fi enervat pe Bellingham FOTO. Motivul pentru care englezul a pălmuit un jucător argentinian după fluierul de final
Doi ani de fericire și dramă El este „Regele” Spaniei. Cum a trecut Rodri de la cel mai înalt punct la șocul carierei
Campionatul Mondial
15:48
Doi ani de fericire și dramă El este „Regele” Spaniei. Cum a trecut Rodri de la cel mai înalt punct la șocul carierei
Citește mai mult
Doi ani de fericire și dramă El este „Regele” Spaniei. Cum a trecut Rodri de la cel mai înalt punct la șocul carierei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Atelier de ciocolată și hotel”, depistate de ministrul Transporturilor într-o instituție de stat. „Cine a stat aici și-a făcut un mic business”
„Atelier de ciocolată și hotel”, depistate de ministrul Transporturilor într-o instituție de stat. „Cine a stat aici și-a făcut un mic business”
„Atelier de ciocolată și hotel”, depistate de ministrul Transporturilor într-o instituție de stat. „Cine a stat aici și-a făcut un mic business”
lionel messi spania argentina cm 2026 lamine yamal
Știrile zilei din sport
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
Special
10:00
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
Citește mai mult
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO.  Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Campionatul Mondial
09:10
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO. Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Citește mai mult
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO.  Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Superliga
09:32
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Citește mai mult
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
Liga Campionilor
09:48
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
Citește mai mult
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:00
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
09:10
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO. Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO.  Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
09:48
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
09:32
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Top stiri
Final dureros pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de Dinamo Kiev la loviturile de departajare
Europa League
16.07
Final dureros pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de Dinamo Kiev la loviturile de departajare
Citește mai mult
Final dureros pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de Dinamo Kiev la loviturile de departajare
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Opinii
16.07
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Citește mai mult
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Probleme pentru Dinamo Jucătorul adus de „câini” să fie titular încă  nu este legitimat » Ce variante are Nuno Campos
Superliga
16.07
Probleme pentru Dinamo Jucătorul adus de „câini” să fie titular încă nu este legitimat » Ce variante are Nuno Campos
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo Jucătorul adus de „câini” să fie titular încă  nu este legitimat » Ce variante are Nuno Campos
Orbital București | Ministerul Transporturilor aprobă studiul de fezabilitate pentru Drumul Radial 1. Bd. Timișoasa va fi prelungit până la Autostrada Bucureștiului - A0
B365
16.07
Orbital București | Ministerul Transporturilor aprobă studiul de fezabilitate pentru Drumul Radial 1. Bd. Timișoasa va fi prelungit până la Autostrada Bucureștiului - A0
Citește mai mult
Orbital București | Ministerul Transporturilor aprobă studiul de fezabilitate pentru Drumul Radial 1. Bd. Timișoasa va fi prelungit până la Autostrada Bucureștiului - A0

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 12 rapid 6 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share