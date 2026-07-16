Povestea celebrei poze Messi - Yamal Fotografia uitată timp de 17 ani are o istorie incredibilă. Totul a început cu o tombolă: „Am transpirat sânge pentru acel moment”

Spania întâlnește Argentina în finala CM 2026, iar Lamine Yamal (19 ani) va sta față în față cu Lionel Messi (39 de ani), la 19 ani de la poza memorabilă cu cei doi din vestiarul de pe Camp Nou.

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Fotografia a devenit virală în vara lui 2024, după ce tatăl lui Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, a publicat-o pe Instagram însoțită de mesajul: „Începutul a două legende”.

De atunci, povestea din spatele imaginii a devenit la fel de fascinantă precum fotografia însăși.

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Messi și Yamal, povestea unei fotografii virale de acum 19 ani

Fotografia a rămas mult timp doar în arhiva clubului și, la vremea respectivă, nu a atras aproape deloc atenția.

Lionel Messi avea 20 de ani când ținea în brațe un bebeluș și îl ajuta să facă baie într-o cădiță din plastic.

Aproape două decenii mai târziu, imaginea avea să devină una dintre cele mai simbolice din istoria fotbalului: copilul era Lamine Yamal, viitorul fenomen al Barcelonei și al naționalei Spaniei, părea că a primit binecuvântarea celui considerat de mulți drept cel mai mare fotbalist din toate timpurile.

Imaginea a fost realizată în septembrie 2007, în cadrul unei ședințe foto pentru un calendar caritabil organizat de cotidianul catalan Diario Sport, în colaborare cu UNICEF și FC Barcelona.

Conceptul era simplu: jucătorii Barcelonei urmau să pozeze alături de copii proveniți din familii participante la o tombolă organizată prin intermediul UNICEF.

Familia lui Lamine, care locuia în cartierul Rocafonda din Mataro, s-a înscris și a fost desemnată câștigătoare, astfel încât bebelușul de doar 6 luni a ajuns în vestiarul Camp Nou pentru ședința foto.

Mărturia fotografului: „Messi era timid. Am transpirat sânge pentru a realiza acea imagine”

Autorul imaginilor este fotograful catalan Joan Monfort, care a povestit că realizarea fotografiei nu a fost deloc ușoară, după cum a mărturisit pentru The Athletic.

A fost o fotografie dificilă. Putem spune că am transpirat sânge ca să o realizez. Messi era mult mai timid la începutul carierei, iar faptul că se afla acolo cu un bebeluș micuț într-o cadă de plastic plină cu apă… La început, nu a existat prea multă interacțiune. A fost dificil pentru toți. Dar, în cele din urmă, a ieșit o fotografie destul de reușită. Joan Monfort, fotograf

După publicarea calendarului, imaginea a intrat într-un con de umbră. Ani la rând nu a fost aproape deloc menționată.

În 2024, când Lamine Yamal devenea unul dintre starurile Campionatului European, imaginea a început să fie postată de fani pe rețelele sociale, însă existau dubii că ar fi reală și nu creată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Tatăl jucătorului de la Barcelona a preluat-o și a postat-o confirmându-i autenticitatea.

În doar câteva ore, imaginea a făcut înconjurul lumii, iar mulți suporteri au considerat-o o metaforă perfectă a trecerii ștafetei între cel mai mare jucător din istoria Barcelonei și noua speranță.

Acum, după ce s-a stabilit că Spania va înfrunta Argentina în finala Mondialului din SUA, imaginea din 2007 a fost reinterpretată drept simbolul unei succesiuni între generații, chiar dacă atât Messi, cât și Yamal au evitat întotdeauna comparațiile directe.

Lamine Yamal a insistat în multe interviuri că îl consideră pe Messi cel mai mare fotbalist din istorie, însă își dorește să își construiască propria identitate și propriul drum în fotbal.

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