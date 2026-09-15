Scandal în Formula 1 Lando Norris, criticat pentru că a băut  Coca - Cola în loc de Pepsi : „Dacă ești profesionist, nu faci asta”
Lando Norris/ Foto: IMAGO
Formula 1

Scandal în Formula 1 Lando Norris, criticat pentru că a băut Coca - Cola în loc de Pepsi: „Dacă ești profesionist, nu faci asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 22:14
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 22:20
  • Guenther Steiner (61 de ani), fostul șef al echipei Haas, l-a criticat pe Lando Norris (26 de ani), pilotul McLaren, pentru faptul că a băut Coca-Cola după Marele Premiu al Spaniei.
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Norris a plecat din pole-position în cursa desfășurată pe circuitul de la Madring, însă a încheiat pe locul 3, după ce a pierdut timp prețios la boxe în urma unei schimbări lente de pneuri.

Înainte de a urca pe podium, pilotul McLaren a fost surprins în camera de răcorire, în timp ce ținea în mână o doză de Coca-Cola.

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Guenther Steiner l-a criticat pe Lando Norris pentru că a băut Coca-Cola în loc de Pepsi

Un oficial i-a atras atenția lui Norris și i-a cerut campionului mondial en-titre să lase băutura la o parte, în contextul în care Formula 1 are un parteneriat global cu compania rivală, PepsiCo.

Cum Coca-Cola este însă unul dintre partenerii McLaren, britanicul a răspuns ferm: „Tocmai am participat la o cursă, așa că am voie să beau ce vreau. Mulțumesc foarte mult”.

Guenther Steiner a comentat și el imaginile. Fostul șef al echipei Haas consideră gestul lui Norris unul neprofesionist.

„Dacă ești profesionist, nu faci asta. Sfârșitul poveștii. Știi ce poți face și ce nu poți face. Ești bine antrenat. El nu ar fi trebuit să o facă. E un lucru rău că a făcut-o? Se va răni cineva? Nu. Dar ca profesionist, nu ar trebui să o faci.

Dar el a făcut-o. Și știi ce? Nu-mi pasă. Totul se face pe categorii. Ei (n.r. Pepsi) vând băutura și, evident, dacă nu plătești, nu o poți avea.

Și a băut o Coca-Cola. Nu a fost cel mai inteligent lucru de făcut. Pentru Coca-Cola, a mers destul de bine.

Dacă nu ar fi spus nimic, nimeni nu ar fi observat, dar pentru că a fost atât de exagerat, acum există, iar acum Coca-Cola râde”, a declarat Guenther Steiner în podcastul The Red Flags, citat de motorsport.com.

Formula 1 și PepsiCo au încheiat în 2025 un parteneriat global valabil până în 2030. Valoarea contractului nu a fost făcută publică, însă acordul include drepturi extinse de promovare pentru brandurile companiei, printre care Sting Energy, Gatorade și Doritos.

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