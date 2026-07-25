Dominație oprită Norris a întrerupt seria Mercedes din calificări și va pleca din pole-position în MP al Ungariei! Hamilton și Antonelli, penalizați
Formula 1

Dominație oprită Norris a întrerupt seria Mercedes din calificări și va pleca din pole-position în MP al Ungariei! Hamilton și Antonelli, penalizați

alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 21:09
  • Lando Norris (26 de ani) va pleca din pole-position în MP al Ungariei, după ce i-a luat fața veteranului Lewis Hamilton în calificări.
  • Cursa are loc duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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20:48 Hamilton și Antonelli, penalizați!

Pilotul Ferrari a fost retrogradat cu 3 locuri de pe grila de start după ce l-a obstrucționat pe Piastri în calificări. Aceeași pedeapsă a primit-o și Antonelli, pentru că nu a încetinit pe steag galben.

Deși Kimi ar fi trebuit să fie retrogradat cu 5 locuri, oficialii au luat în considerare faptul că italianul a avut un timp scurt pentru a reacționa și a fost sancționat doar cu 3 poziții.

  1. L. Norris (McLaren)
  2. C. Leclerc (Ferrari)
  3. O. Piastri (McLaren)
  4. M. Verstappen (Red Bull)
  5. L. Hamilton (Ferrari)
  6. G Russell (Mercedes)
  7. K. Antonelli (Mercedes)
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Norris a întrerupt seria Mercedes din calificări și va pleca din pole-position în MP al Ungariei

Dominația Mercedes în calificările din acest sezon de Formula 1 a luat sfârșit la Hungaroring. După 10 curse consecutive în care George Russell și Kimi Antonelli au plecat din fruntea grilei, campionul en-titre Lando Norris (McLaren) a reușit să spargă monotonia.

Britanicul a dominat Q1 și Q2, iar în Q3 a reușit să-i ia la limită fața lui Hamilton (Ferrari). Doar 0.012 secunde au făcut diferența! Pentru Lewis ar fi fost prima victorie în calificări după 3 ani.

În spatele celor doi vor pleca Charles Leclerc (Ferrari) și Kimi Antonelli.

Grila de start ar putea suferi însă modificări, Hamilton și Antonelli riscând să fie penalizați. Kimi ar fi ignorat steagurile galbene, în timp ce Lewis l-ar fi încurcat pe Piastri. Cei doi ar putea fi retrogradați mai multe poziții înainte de cursa de duminică.

Voi pleca din cea mai bună poziție, dar acești băieți au startul foarte bun și au fost rapizi tot sezonul. Mă aștept să fie o cursă foarte grea. Au mers în Q1 cu pneuri medii, va fi interesant să văd cu ce pneuri vor începe cursa. Lando Norris

Grila de start la MP al Ungariei

  1. L. Norris (McLaren)
  2. L. Hamilton (Ferrari)
  3. C. Leclerc (Ferrari)
  4. K. Antonelli (Mercedes)
  5. O. Piastri (McLaren)
  6. M. Verstappen (Red Bull)
  7. G Russell (Mercedes)
  8. I. Hadjar (Red Bull)
  9. A. Lindblad (Racing Bulls)
  10. N. Hulkenberg (Audi)
  11. L. Lawson (Racing Bulls)
  12. P. Gasly (Alpine)
  13. F. Colapinto (Alpine)
  14. G. Bortoleto (Audi)
  15. E. Ocon (Haas)
  16. F. Alonso (Aston Martin)
  17. O. Bearman (Haas)
  18. C. Sainz (Williams)
  19. A. Albon (Williams)
  20. L. Stroll (Aston Martin)
  21. V. Bottas (Cadillac)
  22. S. Perez (Cadillac)

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