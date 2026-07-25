„Mari probleme personale” Ce se întâmplă cu Eddy Gnahore la FCSB: „Nu se mai antrenase de pe 29 mai” +43 foto
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„Mari probleme personale” Ce se întâmplă cu Eddy Gnahore la FCSB: „Nu se mai antrenase de pe 29 mai”

alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 14:29
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 14:49
  • Eddy Gnahore a semnat cu FCSB luna aceasta, însă nu e pus la punct fizic și nu poate evolua încă la nivelul maxim
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Mijlocașul francez a trecut și printr-o dramă personală vara această, după ce i-a murit tatăl, și nu s-a mai antrenat organizat de la barajul de Conference League, Dinamo - FCSB 1-2, în care a îmbrăcat tricoul „câinilor”.

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Între timp a devenit liber de contract, roș-albii nu au dorit să-i prelungească înțelegerea, și a semnat cu rivala FCSB.

Eddy Gnahore nu s-a antrenat aproape 2 luni

Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor, a explicat situația fotbalistului de 32 de ani.

„Gnahore de pe 29 mai nu s-a mai antrenat. Mai avem puţin şi ieşim din iulie. A venit, a avut probleme mari personale.

A făcut câteva antrenamente cu echipa. A ieşit accidentat, a fost lovit. Duminică (n.r. cu Csikszereda) nu poate juca”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cu Auda, 2-3, Gnahore a fost titular și a ieșit la pauză. Patronul lui FCSB a vorbit despre acest lucru, la finalul partidei de joi seară.

„Gnahore a cerut el schimbare. Așa a vrut el. El nu s-a antrenat mult. El e foarte profesionist, și-a dat seama că nu mai poate continua”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club, pe Digi Sport.

FCSB - Auda, meci (27).jpeg
FCSB - Auda, meci (27).jpeg

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FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Cum s-a descurcat Eddy Gnahore cu Auda:

  • A părut vizibil nepregătit din punct de vedere fizic, mereu cu un pas în urma adversarilor și depășit prea ușor în duelurile directe.
  • A participat foarte puțin la construcția jocului, fiind mai degrabă absent și fără influență în posesia FCSB.
  • După golul de 2-1 al letonilor, Marius Baciu l-a chemat la margine pentru indicații legate de poziționare, semn că existau probleme tactice evidente.
  • Nu a reușit să dea echilibru la mijlocul terenului, iar ritmul meciului l-a prins de multe ori nepregătit.
  • Are nevoie de timp pentru a ajunge la nivelul fizic cerut de FCSB. În forma actuală pare greu de imaginat ca o soluție imediată.
  • A fost schimbat la pauză, locul său fiind luat de Stoian.

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