FCSB poate profita Florinel Coman are zilele numărate în Golf, după ce Al Gharafa a transferat o vedetă de la AC Milan

Al-Gharafa a bătut palma cu AC Milan pentru transferul lui Ismael Bennacer, iar acest aspect ar putea reprezenta o șansă bună pentru FCSB.

Mutarea i-ar putea deschide lui Florinel Coman drumul spre o revenire la fosta echipă.

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Internaționalul român nu a mai bifat foarte multe minute în finalul sezonului trecut, iar la începutul lui iunie transmitea că a informat clubul din Qatar în privința unei posibile plecări.

Transferul lui Bennacer, ocazie pentru FCSB

Dorit în mod clar de Gigi Becali, deși mai are un an de contract în Golf, Florinel Coman ar putea fi ajutat acum de ultimul transfer al qatarezilor.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Al-Gharafa și AC Milan s-au înțeles pentru mutarea lui Ismael Bennacer, iar astfel numărul străinilor din lotul echipei ajunge la 9.

Ceilalți 8 jucători străini din lot sunt: Ahmed Kone, Mason Holgate, Hyun-soo Jang, Fabricio Diaz, Yousef Al-Khalif, Florinel Coman, Jamal Hamed, Hassan Aladin

Cum limita impusă este de 10 stranieri, Al-Gharafa ar mai avea acum un singur loc disponibil pentru transferuri, astfel că ar trebui să mai renunțe la cel putin un străin, românul fiind deja pe lista neagră.

Ce trebuie să se întâmple? E nevoie ca Florinel Coman să fie declarat liber de contract înainte de 7 septembrie, dată la care se încheie perioada de transferuri din România.

Deși a bifat ultima apariție pentru Al-Gharafa la începutul lunii aprilie, Coman a fost convovat de Gică Hagi la ultima acțiune a naționalei și a reușit să și marcheze în amicalul cu Țara Galilor, scor 2-1.

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