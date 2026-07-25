FCSB poate profita Florinel Coman are zilele numărate în Golf, după ce Al Gharafa a transferat o vedetă de la AC Milan +5 foto
Florinel Coman și Ismael Bennacer. Foto: IMAGO
Stranieri

FCSB poate profita Florinel Coman are zilele numărate în Golf, după ce Al Gharafa a transferat o vedetă de la AC Milan

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 18:23
  • Al-Gharafa a bătut palma cu AC Milan pentru transferul lui Ismael Bennacer, iar acest aspect ar putea reprezenta o șansă bună pentru FCSB.
  • Mutarea i-ar putea deschide lui Florinel Coman drumul spre o revenire la fosta echipă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Internaționalul român nu a mai bifat foarte multe minute în finalul sezonului trecut, iar la începutul lui iunie transmitea că a informat clubul din Qatar în privința unei posibile plecări.

Se retrage Messi? Informații direct din vestiarul Argentinei: „Luase deja decizia”
Citește și
Se retrage Messi? Informații direct din vestiarul Argentinei: „Luase deja decizia”
Citește mai mult
Se retrage Messi? Informații direct din vestiarul Argentinei: „Luase deja decizia”

Transferul lui Bennacer, ocazie pentru FCSB

Dorit în mod clar de Gigi Becali, deși mai are un an de contract în Golf, Florinel Coman ar putea fi ajutat acum de ultimul transfer al qatarezilor.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Al-Gharafa și AC Milan s-au înțeles pentru mutarea lui Ismael Bennacer, iar astfel numărul străinilor din lotul echipei ajunge la 9.

Ceilalți 8 jucători străini din lot sunt: Ahmed Kone, Mason Holgate, Hyun-soo Jang, Fabricio Diaz, Yousef Al-Khalif, Florinel Coman, Jamal Hamed, Hassan Aladin

Cum limita impusă este de 10 stranieri, Al-Gharafa ar mai avea acum un singur loc disponibil pentru transferuri, astfel că ar trebui să mai renunțe la cel putin un străin, românul fiind deja pe lista neagră.

Ce trebuie să se întâmple? E nevoie ca Florinel Coman să fie declarat liber de contract înainte de 7 septembrie, dată la care se încheie perioada de transferuri din România.

Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (3).jpeg
Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (3).jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (1).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (2).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (3).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (4).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (5).jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Deși a bifat ultima apariție pentru Al-Gharafa la începutul lunii aprilie, Coman a fost convovat de Gică Hagi la ultima acțiune a naționalei și a reușit să și marcheze în amicalul cu Țara Galilor, scor 2-1.

Citește și

LIVE Sepsi - U Cluj, în etapa #2 din Liga 1 » De la 20:30, FCSB închide ziua în deplasare cu Csikszereda
Superliga
09:10
LIVE Sepsi - U Cluj, în etapa #2 din Liga 1 » De la 20:30, FCSB închide ziua în deplasare cu Csikszereda
Citește mai mult
LIVE Sepsi - U Cluj, în etapa #2 din Liga 1 » De la 20:30, FCSB închide ziua în deplasare cu Csikszereda
„Intolerabil, inadmisibil!” Luis de la Fuente critică dur naționala Argentinei, după bătaia de la finala CM 2026 + Ce spune despre comportamentul spaniolilor
Campionatul Mondial
16:51
„Intolerabil, inadmisibil!” Luis de la Fuente critică dur naționala Argentinei, după bătaia de la finala CM 2026 + Ce spune despre comportamentul spaniolilor
Citește mai mult
„Intolerabil, inadmisibil!” Luis de la Fuente critică dur naționala Argentinei, după bătaia de la finala CM 2026 + Ce spune despre comportamentul spaniolilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
revenire fcsb florinel coman al-gharafa ismael bennacer
Știrile zilei din sport
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Superliga
14:07
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Citește mai mult
„Arena e și a rockerilor” Cum explică primarul Capitalei că fotbalul e alungat vara de pe cel mai mare stadion al țării » Gaură uriașă în 2025!
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Campionate
12:57
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Citește mai mult
Adrian Șut a revenit în Europa A fost prezentat la noua echipă. Va fi antrenat de un tehnician pe care îl cunoaște foarte bine
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Superliga
10:55
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Citește mai mult
Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Campionate
11:11
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Citește mai mult
Scandal uriaș în Italia Favorit să preia naționala Italiei, Andrea Pirlo este criticat pentru legăturile sale cu Rusia: „Face propagandă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:55
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
17:43
Precizări privind noul sistem VAR FRF vine cu explicații, după faza controversată de la Dinamo - U Craiova
Precizări privind noul sistem VAR  FRF vine cu explicații, după faza controversată de la Dinamo - U Craiova
16:21
Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice
Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice
16:41
Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă
Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Top stiri
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Superliga
11:20
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Citește mai mult
„Nu poți refuza așa ceva” Transferul lui Al-Hamlawi, o afacere uriașă: „România n-a mai avut de mult o asemenea sumă pe masă”
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Campionate
09:41
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Citește mai mult
Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
Superliga
09:12
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
Citește mai mult
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
24.07
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 25 rapid 27 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share